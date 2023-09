Un juge fédéral annule à nouveau l’interdiction californienne sur les chargeurs d’armes à feu de grande capacité

Un juge fédéral a annulé pour la deuxième fois l’interdiction imposée par la Californie aux chargeurs de munitions de grande capacité pouvant contenir plus de 10 balles, jugeant vendredi qu’elle manquait de fondement historique et était donc inconstitutionnelle.

« Cette affaire concerne une loi de l’État de Californie qui érige en crime le fait de détenir et de porter des chargeurs d’armes à feu courants généralement possédés à des fins licites », a écrit le juge de district américain Roger Benitez de San Diego dans une décision de 71 pages publiée vendredi. « Sur la base du texte, de l’histoire et de la tradition du 2e amendement, cette loi est clairement inconstitutionnelle. «

La décision de Benitez, qui est suspendue pendant 10 jours pendant que California Atty. Le bureau du général Rob Bonta renvoie l’affaire à la 9e Cour d’appel des États-Unis et interdirait à Bonta et à tous les agents chargés de l’application des lois en Californie d’appliquer la section du code pénal de l’État qui interdit les magazines de grande capacité.

Le juge de district américain Roger Benitez a annulé vendredi l’interdiction imposée par la Californie aux chargeurs de munitions de grande capacité pouvant contenir plus de 10 balles. (Avec l’aimable autorisation des tribunaux américains)

La décision de Benitez, qui avait annulé la même interdiction en 2019 et est un chouchou de la droite politique pour son bilan en matière de recul de la législation sur le contrôle des armes à feu, était largement attendue. Les députés de Bonta ont déjà déposé un recours.

« Nous pensons que le tribunal de district s’est trompé », a déclaré Bonta dans un communiqué vendredi après-midi. « Nous agirons rapidement pour corriger cette erreur incroyablement dangereuse. »

La Californie interdit la vente ou l’achat de magazines de grande capacité depuis plus de deux décennies. En 2016, les électeurs ont approuvé la proposition 63, qui interdisait également la possession de tels magazines. La proposition a déclenché le procès, qui connaît depuis des montagnes russes juridiques.

Il reste à voir si l’interdiction sera mieux portée devant les tribunaux supérieurs, mais les experts affirment que la loi et d’autres lois similaires à travers le pays sont confrontées à un chemin difficile.

Atty de Californie. Le général Rob Bonta fait appel d’une décision qui a invalidé l’interdiction californienne des magazines de grande capacité comme étant inconstitutionnelle. (Luis Sinco / Los Angeles Times)

La décision de Benitez n’est que le dernier coup porté aux efforts assiégés de la Californie visant à restreindre l’accès aux armes à feu – et en particulier aux armes à feu de grande puissance privilégiées par les tireurs de masse – depuis la décision monumentale de la Cour suprême en faveur des droits des armes à feu il y a 15 mois dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Assn. . Inc. contre Bruen.

Dans cette affaire, le plus haut tribunal du pays a rejeté un pilier de longue date de la loi du 2e amendement, selon lequel les gouvernements peuvent appliquer certaines restrictions sur les armes à feu s’ils ont un intérêt gouvernemental impérieux à le faire. Au lieu de cela, la Haute Cour a déclaré que les restrictions sur les armes à feu ne peuvent être légitimes que si elles sont profondément enracinées dans l’histoire américaine ou si elles sont analogues à une règle historique.

Même avant la décision Bruen, Benitez avait rejeté la validité de l’interdiction des magazines en Californie, écrivant dans sa décision de 2019 que la loi faisait effectivement des criminels des citoyens par ailleurs respectueux de la loi.

« Les vagues de criminalité ne peuvent être stoppées par des perquisitions sans mandat et des saisies abusives. La réponse du gouvernement à quelques fous armés et munis de munitions ne peut pas non plus être une loi qui transforme en criminels des millions de personnes responsables et respectueuses de la loi qui tentent de se protéger », écrivait Benitez à l’époque. « C’est pourtant l’effet de la loi californienne sur les magazines de grande capacité. »

L’État a fait appel de la décision de Benitez devant le 9e circuit. En 2020, un panel de trois juges de circuit a confirmé la décision de Benitez. Cependant, l’affaire a été reprise par un panel de 11 juges « en banc » de circuit, qui ont statué à 7 voix contre 4 pour faire respecter la loi.

Cette décision a ensuite fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême, qui a annulé le panel en banc et renvoyé l’affaire au 9e circuit pour réexamen à la lumière de sa décision Bruen. Le tribunal de circuit a renvoyé l’affaire pour qu’elle soit de nouveau plaidée devant Benitez.

La décision de Benitez vendredi – enhardie par Bruen – a été encore plus ferme dans son rejet de l’interdiction des magazines que sa décision de 2019. Le juge a déclaré que la limite californienne de 10 coups était sans précédent, « arbitraire », « capricieuse » et « extrême ».

En vertu de cette interdiction, « la citoyenne californienne, autrefois respectueuse des lois, qui achète et garde à son chevet un Glock 17 populaire à l’échelle nationale (avec son chargeur standard de 17 cartouches) devient une criminelle », a écrit Benitez dans sa décision, « parce que l’État dicte que une arme avec un chargeur de 17 cartouches n’est pas bien adaptée à la défense nationale.

Plusieurs résidents du comté de San Diego ont rejoint la California Rifle & Pistol Assn. pour poursuivre l’État en justice pour l’interdiction des magazines en 2017, arguant que le 2e amendement leur donnait le droit de posséder des magazines de grande capacité – qui, selon eux, étaient courants aux États-Unis et nécessaires à l’autodéfense.

« En effet, bon nombre des armes de poing et des carabines les plus vendues au pays sont livrées en standard avec des chargeurs pouvant contenir plus de 10 cartouches, et les armes à feu équipées de tels chargeurs sont possédées en toute sécurité par des citoyens respectueux de la loi dans la grande majorité des États », ont soutenu les plaignants. . « La raison de la popularité de ces magazines est simple : face à un agresseur violent, disposer de suffisamment de munitions peut faire la différence entre la vie et la mort. »

Si l’interdiction de l’État était levée, la plaignante principale, Virginia Duncan, « acquerrait immédiatement et posséderait en permanence un chargeur de plus de 10 cartouches en Californie à des fins légales, y compris l’autodéfense à domicile », indique la plainte.

L’avocat de Duncan, Chuck Michel, président et avocat général de la California Rifle and Pistol Association, a qualifié la décision de Benitez de « réfléchie et approfondie ».

« Les décisions d’aujourd’hui représentent une affirmation continue que l’arrêt Bruen, et Heller avant cela, représentent un changement radical dans la façon dont les tribunaux doivent examiner ces lois absurdement restrictives », a déclaré Michel dans un communiqué. « Bien sûr, l’État a fait appel, mais le temps presse pour des lois qui violent la Constitution comme celle-ci. »

Mais le gouverneur Gavin Newsom a déclaré qu’avec sa dernière décision, Benitez ne « faisait même plus semblant » d’être un juriste impartial. « C’est de la politique pure et simple », a-t-il déclaré dans un communiqué.