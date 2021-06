Un juge fédéral américain inculpe MARSHALS au milieu d’une dispute pour refus de révéler le statut de vaccination contre Covid-19 – RT USA News

Un juge fédéral du Dakota du Sud est sur le sentier de la guerre contre le service US Marshals qui assure la sécurité de la salle d’audience, les accusant de « enlèvement » et d’outrage criminel après avoir refusé de divulguer le statut de vaccination Covid-19.

Lundi, le juge de district américain Charles Kornmann a fulminé pendant près d’une heure au palais de justice d’Aberdeen, alors que les avocats du ministère de la Justice et deux des maréchaux qu’il veut poursuivre pénalement ont pris des notes.

« C’était une chose tellement scandaleuse à faire » le juge aurait déclaré, selon le Washington Post, se référant à l’incident du mois dernier lorsqu’une femme adjointe a refusé de lui dire si elle était vaccinée – et a emmené les trois accusés avec elle lorsque Kornmann lui a ordonné de quitter la salle d’audience.

« Quand vous déplacez quelqu’un contre son gré, c’est un enlèvement » dit Kornmann. « Je me fiche de qui tu es. »

« Rien de tel que nous pourrions trouver n’a jamais été fait dans ce pays. Si c’est la position des marshals qu’ils peuvent passer outre les ordonnances du tribunal, ils se trompent lourdement », il ajouta.

Kornmann veut que des accusations d’entrave à la justice et d’outrage criminel soient portées – pas contre la députée, mais contre le chef d’état-major du Marshals Service, John Kilgallon à Washington, DC ; ainsi que Daniel Mosteller, le maréchal du district du Dakota du Sud et son adjoint en chef Stephen Houghtaling. Il a donné au procureur fédéral jusqu’à vendredi pour le faire, ou il nommerait un procureur qui le fera. La date du procès est déjà fixée : le 13 septembre.

La querelle remonte à mars, lorsque Kornmann a envoyé une lettre aux maréchaux exigeant de savoir si les personnes travaillant dans sa salle d’audience étaient vaccinées.

« Nous ne parlons pas de politique ou de théories du complot. Nous parlons de science et de protéger tous ceux d’entre nous qui servent le public ici ainsi que les jurés, les avocats et les parties qui viennent dans ce bâtiment », le juge avait écrit. « Si vous refusez de prendre les vaccins, je veux le savoir afin que je puisse décider quelles autres mesures sont nécessaires de ma part. »

« J’ai toujours pensé que les principales responsabilités du service des maréchaux étaient la protection de la justice fédérale », Kornmann ajouté. « Dans l’état actuel des choses, ils pourraient bien être les personnes les plus dangereuses dans la salle d’audience. »





Aussi sur rt.com

Le musicien Eric Clapton attaqué pour avoir révélé ses propres effets secondaires du vaccin Covid-19, des inquiétudes pour les enfants







Mosteller a répondu en avril que le Marshals Service ne fournirait pas les informations sur le statut de vaccination au tribunal. Le service a déclaré qu’il ne connaissait pas le statut vaccinal des députés. Une autre lettre, de Kilgallon, a déclaré que l’USMS était réduit à 69% de ses effectifs et toute ordonnance du tribunal obligeant les députés à se faire vacciner « peuvent avoir un impact négatif sur la capacité des tribunaux à mener leurs affaires lorsqu’une telle garantie est requise. «

Les règles actuelles des palais de justice du Dakota du Sud stipulent que toute personne non complètement vaccinée doit porter un masque facial. Lors de l’audience de lundi, Kornmann et son personnel ne portaient pas de masques – suggérant qu’ils ont eu leurs coups – alors que les marshals et les avocats du DOJ l’ont tous fait.

Kornmann a noté au cours de l’audience que son propre personnel avait « suggéré » que l’adjoint qui a quitté la salle d’audience avec les suspects aurait pu « prévu” le coup d’avance.





Aussi sur rt.com

Un juge américain maintient le mandat de vaccin du système hospitalier du Texas, marquant la première décision fédérale sur la question de savoir si des jabs peuvent être imposés aux employés







Kornmann a également évoqué la décision de samedi de sa collègue Lynn Hughes au Texas, statuant que l’hôpital méthodiste de Houston avait le droit d’exiger des vaccinations, même avec les vaccins actuellement classés comme usage d’urgence uniquement par les régulateurs américains.

Il a également appelé les arguments des maréchaux « fourbe » et j’ai appelé l’un d’eux « tout simplement faux” – plus précisément, l’explication selon laquelle l’un des accusés sorti de la salle d’audience était un meurtrier. Le défendeur avait déjà été condamné pour homicide involontaire et était devant le tribunal pour une violation de probation relativement mineure, a fait valoir Kornmann, selon le Post.

Né en 1937, Kornmann a été nommé à la magistrature par le président Bill Clinton en 1995, après 30 ans de pratique privée à Aberdeen. Entre 1963 et 1965, il a été secrétaire exécutif du Parti démocrate du Dakota du Sud.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !