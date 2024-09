Un juge fait un pari, laissant un électeur de Caroline du Nord se présenter à l’Assemblée législative de l’Arizona

Les républicains qui luttent pour conserver le contrôle de la législature de l’Arizona peuvent pousser un soupir de soulagement.

Un juge du comté de Maricopa a décidé lundi qu’un candidat républicain aux élections législatives qui, selon la Constitution de l’Arizona, n’est pas qualifié pour siéger à l’Assemblée législative peut quand même se présenter.

« Si (Michael) Way est élu, ce sera à la législature de l’Arizona de juger de ses qualifications », a déclaré le juge de la Cour supérieure. Rodrick Coffey a écrit.

Belle tentative. Si les électeurs se débarrassent de Coffey du banc en novembre, peut-être que les Cardinals de l’Arizona viendront les chercher.

Le GOP de l’Arizona défend Way et le qualifie de « champion »

Le Parti républicain de l’Arizona a salué la décision de Coffeyaffirmant que cela « confirme les qualifications de Way pour servir, repoussant les attaques sans fondement des démocrates et de leurs alliés qui tentent de contester sa candidature ».

« Le tribunal a rejeté toutes les accusations sans fondement contre notre champion du LD15, Michael Way, prouvant une fois de plus que les tactiques mesquines de la gauche ne fonctionneront pas. »

C’est une réaction étrange, étant donné que le procès contestant la résidence de Way a été déposé par une membre républicaine du comité de circonscription et a été intenté par Timothy La Sota, un avocat républicain qui représente les candidats et les causes républicains.

C’est encore plus étrange quand on sait que le parti de la soi-disant « intégrité électorale » soutient un candidat qui n’est pas éligible. Si la Constitution de l’Arizona a une quelconque valeur, bien au contraire.

Mais je comprends.

Sans Way dans la course, les démocrates remporteraient probablement un siège dans ce district républicain fiable de Queen Creek – et peut-être même le contrôle de la Chambre de l’Arizona.

Way n’est clairement pas qualifié pour se présenter aux élections

Michael Way

La Constitution de l’Arizona exige qu’un membre de la législature ait vécu dans l’État en continu pendant trois ans immédiatement avant l’élection et dans le comté dans lequel il ou elle souhaite être élu pendant un an.

Les documents montrent que Way a acheté une maison et a déménagé sa famille de l’Arizona vers la Caroline du Nord en 2021 et a voté en Caroline du Nord lors des élections de novembre 2021 et de novembre 2022.

Pourtant, ce printemps, il a signé des papiers pour se présenter à la Chambre des représentants de l’Arizona, affirmant sous peine de parjure qu’il résidait en Arizona et dans le comté de Maricopa depuis six ans.

À l’heure actuelle, il semble que Way soit inscrit pour voter en Caroline du Nord et en Arizona, bien que les registres montrent qu’il a vendu la maison familiale en Caroline du Nord plus tôt cette année.

Dans sa décision, Coffey a éludé les aspects juridiques de la question de savoir si un homme qui votait en Caroline du Nord il y a deux ans peut légalement prétendre avoir vécu en Arizona pendant trois ans, comme l’exige clairement la constitution de l’État.

Au lieu de cela, le juge a déclaré que la contestation judiciaire avait été déposée trop tard et qu’il était trop tôt pour lui demander comment et si Way devrait être remplacé, s’il gagnait.

Il s’agit probablement d’un stratagème pour nommer un autre républicain

Attendez-vous à ce que l’extrême droite tente d’éliminer Way s’il gagne le 5 novembre.

Way a en effet battu le colistier du sénateur Jake Hoffman, Peter Anello, lors des primaires républicaines. Anello était considéré comme un candidat sûr pour le poste de président de la Chambre des représentants l’année prochaine pour Joseph Chaplik, membre du Arizona Freedom Caucus de Hoffman.

Hoffman m’a dit qu’il n’avait rien à voir avec le procès intenté par Deborah Kirkland, une membre républicaine du comité de circonscription qui a témoigné la semaine dernière qu’elle n’avait aucune idée de qui payait la facture de ce défi juridique. Il a qualifié cela de « simple énième théorie de conspiration farfelue des gauchistes (et) des médias ».

Un sénateur publie un cri de ralliement nazi : Pendant que le GOP baille

Mais les initiés du Capitole affirment que les empreintes digitales de Hoffman sont partout dans le procès, qui demandait au juge de décider que les votes pour Way devaient être comptés, mais s’il gagnait, un autre républicain devait être nommé à ce siège.

Cela aurait ouvert la voie au comité législatif républicain du district d’Hoffman pour nommer Anello et/ou d’autres républicains partageant les mêmes idées pour le siège, qui serait occupé par le conseil de surveillance du comté de Maricopa.

Est-ce à cela que ressemble « l’intégrité électorale » ?

La Sota a déclaré qu’il prévoyait de faire appel de la décision du juge Coffey.

« Mais nous espérons que si nous ne gagnons pas, la législature ne lui accordera pas de siège », m’a confié La Sota. « Il serait un boulet pour les Républicains et il discréditerait tous les efforts d’intégrité des élus soutenus par les membres du GOP. »

Pour l’instant, Way reste sur le bulletin de vote, ce qui garantit pratiquement que les républicains conserveront le siège.

Ceci, grâce à un candidat qui a voté dans un autre État mais qui a signé des papiers affirmant qu’il vivait réellement ici.

Un candidat que le Parti républicain de l’Arizona soutient totalement et sans réserve comme « un champion du LD15 ».

Voilà donc à quoi ressemble « l’intégrité électorale »… d’un certain point de vue.

Contactez Roberts à l’adresse [email protected]. Suivez-la sur X (anciennement Twitter) à @LaurieRobertsaz et sur les fils de discussion à @LaurieRobertsaz.

