Un juge fait griller l’équipe juridique de Sidney Powell dans une affaire de sanctions électorales

Parker a demandé à plusieurs reprises si les avocats avaient enquêté correctement sur les allégations de fraude et d’inconduite.

Les avocats de l’équipe Powell ont régulièrement repoussé les questions du juge.

Parker a demandé quelle autorité ils pensaient qu’elle avait pour renverser une élection.

Un juge fédéral du Michigan a grillé Sidney Powell et son équipe d’avocats pendant environ six heures lundi en réponse à des requêtes visant à sanctionner les avocats dans le cadre de leur procès chargé de complot alléguant une fraude électorale dans l’État.

La juge de district américaine Linda Parker a entendu les arguments des avocats de Detroit et du Michigan pour sanctionner Powell et son équipe, mais a passé la majeure partie de l’audience à examiner les allégations sans fondement de fraude et d’inconduite portées dans le procès, qui impliquait plusieurs avocats, dont trois du Michigan : Scott Hagerstrom, Stefanie Lambert Junttila et Greg Rohl.

Parker a demandé à plusieurs reprises si les avocats avaient enquêté correctement sur les allégations de fraude et d’inconduite présentées dans les affidavits inclus dans le procès avant de les soumettre au tribunal.

« Ma préoccupation est que l’avocat ici a soumis des affidavits pour suggérer et faire croire au public qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec l’élection. Et c’est de cela qu’il s’agit. C’est ce que ces affidavits sont conçus pour faire, pour montrer qu’il y avait quelque chose mal dans le Michigan, il y avait quelque chose qui n’allait pas dans le comté de Wayne », a déclaré Parker.

Les avocats ne pouvaient en grande partie pas dire qu’ils avaient parlé avec les personnes qui ont fourni les affidavits, ce qui a semblé inquiéter Parker, qui a utilisé des expressions telles que « me choque », « un peu surprenant » et « problématique ».

« Je pense qu’il n’est pas bon qu’un affidavit soit soumis à l’appui … s’il n’y a eu aucune sorte de vérification minimale », a déclaré Parker.

« Si vous ne pouvez pas déterminer à partir du langage simple de l’affidavit, comment suis-je censé en tirer des preuves ? »

Parker, qui a essentiellement rejeté le procès sous-jacent en décembre 2020, a déclaré qu’elle donnerait aux avocats deux semaines pour soumettre des documents supplémentaires au tribunal avant de déterminer si des sanctions sont justifiées.

Les avocats de l’équipe Powell ont régulièrement repoussé les questions du juge, menant parfois à des moments litigieux.

L’avocat Donald Campbell a demandé pourquoi le juge passerait du temps sur certaines questions et a proclamé « Je ne suis pas une plante en pot, je représenterai mes clients ».

En plaidant en faveur de sanctions, les avocats de la ville de Détroit et du Michigan ont déclaré à Parker que mettre la démocratie en péril en perpétuant des mensonges sur l’élection présidentielle de 2020 justifiait une sanction substantielle.

« Dans ce cas, la base même de l’élection du président des États-Unis était attaquée. Ces gens mettaient en danger la sécurité de notre république », a déclaré David Fink, avocat de Detroit.

Le procès – déposé après la certification des résultats des élections du 3 novembre dans le Michigan, mais avant que les électeurs présidentiels du Michigan ne votent pour le président Joe Biden – a demandé au tribunal d’ordonner au gouverneur Gretchen Whitmer d’attribuer les 16 votes du Collège électoral du Michigan à l’ancien président Donald Trump. Il a perdu l’État au profit de Biden par plus de 154 000 voix.

En rejetant la poursuite, Parker a suggéré que l’intention de la contestation judiciaire était d’ébranler « la foi des gens dans le processus démocratique et leur confiance dans notre gouvernement ». L’équipe de Powell a fait appel de la décision de Parker et, dans un ultime effort, a demandé à la Cour suprême des États-Unis de se saisir de leur affaire quelques jours seulement avant que les délégués du Michigan Electoral College ne votent pour Biden.

Fin janvier, le procureur général Dana Nessel a déposé une requête en sanctions au nom de Whitmer et de la secrétaire d’État Jocelyn Benson, arguant que le procès visait à semer le doute sur la légitimité de l’élection et à priver les électeurs du Michigan du droit de vote en colportant de fausses informations et des réclamations juridiques frivoles. La requête demandait au tribunal d’octroyer des honoraires d’avocat d’un montant de 11 071 $.

La demande faisait suite à une demande similaire de la ville de Détroit, demandant des sanctions contre le GOP du Michigan et les responsables locaux du parti, qui ont intenté une action en justice, et leurs avocats. Le montant demandé couvrirait les frais engagés par la ville dans l’affaire et imposerait une pénalité financière supplémentaire « suffisante pour dissuader de futures inconduites ».

En plus de Powell et des trois avocats du Michigan nommés dans la requête en sanctions de l’État, la ville a demandé à Parker de référer les autres avocats impliqués aux autorités disciplinaires compétentes. Ils comprennent L. Lin Wood, Emily Newman, Julia Haller, Brandon Johnson et Howard Kleinhendler. La motion de la ville demande également à Parker de renvoyer les avocats au juge en chef du tribunal de district américain du district oriental du Michigan – où la poursuite a été déposée – pour engager une procédure de radiation.

« Ce qu’ils ont déposé dans la première plainte, dans ce cas, était un embarras pour la profession juridique. C’était bâclé, c’était illisible… le fait est que c’était un effort bâclé et négligent », a déclaré Fink.

Campbell a présenté la plupart des arguments en faveur de l’équipe soutenant Trump. Il a déclaré que Powell, Kleinhendler et d’autres ont défendu avec zèle les droits de leurs clients et l’ont fait d’une manière conforme à l’éthique juridique.

Parker a demandé quelle autorité ils pensaient qu’elle avait pour annuler une élection et si les avocats avaient réellement lu les documents qu’ils avaient soumis avec leur dossier légal.

L’audience s’est parfois transformée en débats de procédure sur le rôle de chaque avocat et le précédent pour la présentation de certains arguments.

Wood, un théoricien du complot bien connu qui a menti au sujet des élections, a fait tout ce qu’il pouvait pour se distancier du procès.

« Votre honneur, je n’ai rien à voir avec ça », a déclaré Wood, arguant qu’il n’avait jamais vu le procès ou savait que son nom y serait ajouté. Mais Powell a dit à Parker qu’elle se souvient avoir demandé à Wood d’ajouter son nom au procès.

Wood a également déclaré qu’il n’avait pas appris que des sanctions étaient recherchées contre lui jusqu’à ce qu’il lise son nom dans un article de presse. Fink a dit que c’était totalement faux.

Au cours de l’audience, Parker a demandé à l’équipe de Powell s’ils remettaient en question les soi-disant rapports d’experts déposés à l’appui du procès, y compris un qui déformait énormément les taux de participation des électeurs dans le Michigan et des votes faussement présumés avaient été inversés dans le comté d’Antrim. Les avocats ont assuré à Parker qu’ils avaient parlé avec les experts et examiné les demandes.

Campbell a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les avocats impliqués savaient que les informations fournies étaient inexactes. Et dans le cas du rapport de participation électorale, Campbell a noté qu’une version corrigée avait été déposée.

En réponse, Fink a déclaré que les avocats auraient pu éviter la désinformation électorale contenue dans le procès par « la moindre diligence raisonnable ». Une recherche sur Internet de 30 secondes, par exemple, aurait clairement montré que le taux de participation à Detroit était de 51% et non de 139%, a déclaré Fink.

« Ces mensonges ont été répandus dans le monde, et quand ils ont été publiés dans le monde, ils ont été adoptés et crus », a-t-il déclaré.

Les responsables électoraux du Michigan et le Free Press ont réfuté et réfuté à plusieurs reprises bon nombre des allégations contenues dans le procès.

En réponse à une poursuite en diffamation d’un milliard de dollars intentée par Dominion Voting Systems contre Powell pour ses fausses déclarations sur le fabricant de matériel électoral, les avocats de Powell ont déclaré que les fausses affirmations de Powell étaient protégées par le premier amendement et qu' »aucune personne raisonnable ne conclurait que les déclarations étaient vraiment des déclarations de fait.

Nessel a déposé un mémoire supplémentaire indiquant que la déclaration était un aveu de Powell qu’elle savait que ses allégations de fraude électorale étaient trompeuses. En réponse, Junttila a doublé la défense de Powell, arguant que les affirmations de Powell devaient être considérées comme une opinion et non un fait.

Plus de huit mois après que Biden a remporté l’État, l’équipe juridique derrière l’affaire a continué à remettre en question la légitimité de l’élection. Junttila a rencontré les commissaires du comté de Cheboygan en mai pour demander un audit dans le comté sur la base de rapports démystifiés selon lesquels les votes auraient été manipulés. La commission a ensuite demandé l’approbation du Bureau des élections pour un audit de l’équipement et du logiciel de vote afin de déterminer si un ordinateur non autorisé a modifié les votes dans le comté que Trump a remporté.

Junttila et Rohl contestent la validité du rapport exhaustif du Comité de surveillance du Sénat sur les élections du 3 novembre qui n’a trouvé aucune preuve de fraude généralisée ou de changement de vote dans le Michigan. L’enquête menée par le GOP a conclu que les électeurs devraient « utiliser un œil et une oreille critiques envers ceux qui ont poussé des théories manifestement fausses pour leur propre gain personnel ».

Chris Thomas, l’ancien directeur des élections pour le Michigan, a déclaré que l’audience de lundi apportait une responsabilité bien nécessaire.

« Pendant trop longtemps, les affaires postélectorales ont été peuplées de contrevérités flagrantes se faisant passer pour des faits. Personne ne regarde jamais en arrière une fois tous les cris terminés pour demander des comptes aux avocats – jusqu’à maintenant! » Thomas a tweeté.

