Un juge exclut la possibilité de dommages et intérêts punitifs dans le procès en diffamation de Smartmatic contre Newsmax

DOVER, Del. — Un juge du Delaware a exclu lundi la possibilité de dommages-intérêts punitifs un procès en diffamation opposant un fabricant de machines à voter électroniques ciblé par les alliés de l’ancien président Donald Trump à un média conservateur qui a diffusé des accusations de manipulation de vote lors de l’élection de 2020.

La décision du juge de la Cour supérieure Eric Davis intervient quelques jours seulement avant le début de la sélection du jury dans une bataille judiciaire entre Smartmatic, basée en Floride, et le réseau câblé Newsmax.

Smartmatic affirme que les animateurs et les invités de l’émission Newsmax ont fait des déclarations fausses et diffamatoires en novembre et décembre 2020, laissant entendre que Smartmatic avait participé à la falsification des résultats et que son logiciel avait été utilisé pour inverser les votes. Newsmax, également basée en Floride, affirme qu’elle ne faisait que rapporter des allégations dignes d’intérêt formulées par Trump et ses partisans, notamment l’ancien maire de New York Rudy Giuliani et l’avocat conservateur Sidney Powell.

Dans une décision rendue plus tôt ce mois-ci, Davis a déclaré que les déclarations selon lesquelles le logiciel Smartmatic ou les machines de vote auraient modifié les résultats de l’élection étaient « factuellement fausses ». Il a toutefois rejeté l’affirmation de Smartmatic selon laquelle Newsmax avait agi avec « intention malveillante » en vertu de la loi de Floride, ce qui signifie que sa motivation première était de nuire à Smartmatic.

« Il n’y a aucune preuve que Newsmax ait agi avec de mauvaises intentions envers Smartmatic », a écrit Davis.

Les avocats de Newsmax ont demandé des éclaircissements sur cette décision, arguant que cela signifiait que Smartmatic ne pouvait pas demander de dommages et intérêts punitifs pour une diffamation présumée. Newsmax a déclaré que Smartmatic avait accepté de prouver à la fois la malveillance expresse et la malveillance réelle pour obtenir des dommages et intérêts punitifs.

Smartmatic a nié toute stipulation de ce type et a déclaré que sa définition de la malveillance expresse n’était pas la même que celle de Newsmax. Smartmatic a déclaré qu’elle utilisait ce terme comme un « terme abrégé imprécis » pour un état d’esprit distinct de la malveillance réelle. Des dommages-intérêts punitifs, plafonnés, sont appropriés si un jury conclut à une faute intentionnelle ou à une négligence grave de la part d’un défendeur, indépendamment de toute intention de nuire au plaignant, a affirmé Smartmatic.

Le juge a rejeté ces arguments lundi, affirmant que la malveillance expresse est bien définie par la loi de Floride, et que la loi de Floride exige à la fois la malveillance réelle et la malveillance expresse pour obtenir des dommages-intérêts punitifs. Pour prouver la malveillance réelle, Smartmatic doit montrer que Newsmax a agi avec « un mépris téméraire de la vérité » ou en sachant que les déclarations diffusées étaient fausses.

« La loi en Floride stipule que pour obtenir des dommages-intérêts punitifs, le plaignant doit démontrer que les sentiments du défendeur à son égard témoignent d’une mauvaise volonté, d’une hostilité ou d’une intention malveillante », a écrit Davis, ajoutant que Smartmatic avait convenu avec Newsmax de dommages-intérêts punitifs dans une stipulation préalable au procès.

« Le tribunal ne permettra pas au jury d’examiner la question des dommages-intérêts punitifs lors du procès », a-t-il conclu.

Newsmax a publié une déclaration saluant la décision, ajoutant que le procès de Smartmatic « menace la liberté d’expression et la liberté de la presse ».

Smartmatic a déclaré dans un communiqué que la décision ne l’empêcherait pas de chercher à tenir Newsmax responsable de sa « diffamation imprudente » et à obtenir des « dommages et intérêts importants ».

Dans une décision antérieure, Davis a déclaré que Newsmax serait autorisée à faire valoir qu’elle est protégée contre toute responsabilité en vertu du « privilège de reportage neutre » de Floride, qui s’étend aux « reportages désintéressés et neutres » sur des questions d’intérêt public. Newsmax soutient que le privilège s’applique parce que de nombreuses déclarations prétendument diffamatoires ont été faites par des tiers apparaissant en tant qu’invités ou ont été rediffusées après avoir été faites par des tiers sur des plateformes autres que Newsmax.

Dans une décision en faveur de Smartmatic, Davis a également déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il limiterait les preuves de Newsmax concernant une enquête criminelle fédérale qui a conduit à actes d’accusation Le mois dernier, Newsmax a porté plainte contre trois dirigeants actuels et anciens de Smartmatic, dont le cofondateur de l’entreprise, Roger Piñate, d’origine vénézuélienne. Les accusations portent sur un projet présumé de versement de plus d’un million de dollars de pots-de-vin pour installer des machines de vote Smartmatic aux Philippines. Newsmax a fait valoir que l’enquête et l’acte d’accusation devraient être présentés aux jurés comme des raisons alternatives pour toute atteinte à la réputation ou perte économique présumée que Smartmatic impute à Newsmax.

Le juge a rejeté la requête de Smartmatic visant à interdire à Newsmax de mentionner les éléments de preuve concernant les témoins de Smartmatic qui ont invoqué leur droit à ne pas s’auto-incriminer en vertu du cinquième amendement. Davis a déclaré que cette question devra être tranchée au cas par cas lors du procès. Piñate fait partie des témoins qui doivent témoigner.

Le procès intenté dans le Delaware, qui s’attaque aux reportages de Newsmax sur une période de cinq semaines à la fin de 2020, est l’un des nombreux procès découlant de reportages de médias conservateurs après l’élection. Smartmatic est également poursuivre Fox News pour diffamation à New York et récemment régler un procès dans le district de Columbia contre One America News Network, un autre média conservateur.

Dominion Voting Systems a également déposé plusieurs poursuites en diffamation contre ceux qui propagent des théories du complot blâmant son équipement électoral pour la défaite de Trump. L’année dernière, dans une affaire présidée par Davis, Fox News a réglé avec Dominion pour 787 millions de dollars.