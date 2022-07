Un juge et les forces de sécurité perquisitionnent la banque centrale du Liban

Une poignée de pays européens, dont la Suisse, la France, le Luxembourg et le Liechtenstein, enquêtent également sur Salameh pour blanchiment d’argent et détournement de fonds présumés.

Le juge Ghada Aoun enquêtait sur le gouverneur Riad Salameh et l’a inculpé en mars d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent.

Fin mars, à l’initiative de l’Allemagne, de la France et du Luxembourg, l’Union européenne a gelé pour 130 millions de dollars d’actifs libanais appartenant à cinq Libanais anonymes. Ils ont accusé les suspects d’avoir détourné respectivement plus de 330 millions de dollars et 5 millions d’euros (5,5 millions de dollars) entre 2002 et 2021. Il est largement admis que Riad Salameh et son frère Raja en font partie.