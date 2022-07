Un juge et les forces de sécurité perquisitionnent la banque centrale du Liban

BEYROUTH (AP) – Un juge d’instruction libanais avec du personnel de sécurité a fait une descente mardi à la Banque centrale dans le cadre d’une enquête controversée contre le gouverneur assiégé du pays.

Le juge Ghada Aoun enquêtait sur le gouverneur Riad Salameh et l’a inculpé en mars d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent.

Une poignée de pays européens, dont la Suisse, la France, le Luxembourg et le Liechtenstein, enquêtent également sur Salameh pour blanchiment d’argent et détournement de fonds présumés.

Fin mars, à l’initiative de l’Allemagne, de la France et du Luxembourg, l’Union européenne a gelé pour 130 millions de dollars d’actifs libanais appartenant à cinq Libanais anonymes. Ils ont accusé les suspects d’avoir détourné respectivement plus de 330 millions de dollars et 5 millions d’euros (5,5 millions de dollars) entre 2002 et 2021. Il est largement admis que Riad Salameh et son frère Raja en font partie.

Le Liban continue de souffrir d’une crise économique fulgurante qui a plongé plus des trois quarts de sa population dans la pauvreté.

Beaucoup tiennent Salameh pour responsable de la crise, citant des politiques qui ont fait grimper la dette nationale et fait perdre à la livre libanaise 90 % de sa valeur par rapport au dollar. Le gouverneur de la Banque centrale, âgé de 71 ans, bénéficie toujours du soutien des partis politiques libanais et occupe ce poste depuis près de trois décennies.

Le juge est arrivé au siège de la Banque centrale à Beyrouth avec du personnel de la sécurité de l’État libanais et est entré dans les locaux pour tenter de retrouver Salameh.

Aoun a déclaré à la presse après avoir quitté les lieux qu’elle n’a pas trouvé Salameh et qu’elle n’a pas pu le chercher dans les bureaux et les entrepôts de l’immeuble. “Nous avons immédiatement reçu un ordre judiciaire (de partir)”, a-t-elle déclaré.

Plus tôt mardi, les forces de sécurité de l’État ont fait une descente au domicile de Salameh, mais il n’était pas là.

Le Premier ministre par intérim, Najib Mikati, a condamné le raid dans un communiqué, le qualifiant de geste “impétueux” pour un dossier sensible dans le pays en difficulté.

“Ce qu’il faut, c’est résoudre cette affaire avec un accord politique préalable sur un gouverneur de banque centrale, puis suivre la voie juridique appropriée”, a déclaré Mikati.

Le juge Aoun poursuit Salameh depuis des mois dans une enquête controversée. En janvier, elle a gelé ses avoirs par « mesure de précaution », après qu’il ne s’est pas présenté à un interrogatoire dans le cadre d’un procès intenté par un groupe anti-corruption libanais.

Elle avait également accusé le frère de Salameh, Raja, d’avoir participé à la création de trois sociétés illusoires en France aux côtés de la citoyenne ukrainienne Anna Kosakova pour y acheter un bien immobilier d’une valeur de près de 12 millions de dollars. Raja a été arrêté en mars et libéré en mai moyennant une caution record de 3,7 milliards de dollars.

Kareem Chehayeb, Associated Press