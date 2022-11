Un juge envisage de surveiller l’extérieur de l’entreprise de Donald Trump

NEW YORK (AP) – Un juge de Manhattan a déclaré qu’il déciderait jeudi de nommer ou non un contrôleur indépendant pour superviser l’empire immobilier de l’ancien président Donald Trump – une décision qui restreindrait la capacité de son entreprise à conclure librement des accords, à vendre des actifs et à modifier son structure d’entreprise.

Le juge Arthur Engoron pèse un chien de garde extérieur pour l’organisation Trump alors qu’il préside un procès dans lequel le procureur général de New York, Letitia James, allègue que Trump et la société ont régulièrement trompé les banques et d’autres sur la valeur des actifs précieux, y compris les terrains de golf et les hôtels portant son Nom.

Le bureau de James affirme que l’organisation Trump continue de se livrer à des fraudes et a pris des mesures pour éviter les sanctions potentielles du procès, comme l’incorporation d’une nouvelle entité dans le Delaware nommée Trump Organization LLC – presque identique au nom de la société d’origine – en septembre, juste avant le dépôt de la plainte.

Trump a poursuivi James en Floride mercredi, cherchant à l’empêcher d’exercer un contrôle sur la fiducie familiale qui contrôle son entreprise. La plainte de 35 pages de Trump reprend certaines affirmations de son procès précédemment rejeté contre James devant le tribunal fédéral de New York, notamment que son enquête sur lui est une “chasse aux sorcières politique”.

Engoron, qui s’occupe des affaires liées à Trump depuis plus de deux ans, semblait disposé à nommer un contrôleur ou à accorder au moins une certaine supervision de l’organisation Trump pendant que le procès de James est en cours – bien qu’il ait averti que les journalistes ne devraient pas “lire quoi que ce soit”. en questions qu’il a posées aux avocats.

L’avocate de Trump, Alina Habba, a déclaré aux journalistes après les arguments de jeudi qu’elle s’attendait pleinement à ce qu’Engoron nomme un contrôleur, soulignant son histoire controversée avec Trump. La semaine dernière, l’ancien président s’en est pris au juge sur les réseaux sociaux, le qualifiant de “vicieux, partial et méchant”.

Engoron, un démocrate, a statué à plusieurs reprises contre Trump tout en présidant les différends concernant les assignations à comparaître émises dans l’enquête de James.

Le juge a méprisé le républicain et lui a infligé une amende de 110 000 $ après avoir tardé à remettre des documents, et il l’a forcé à siéger pour une déposition – témoignage dans lequel Trump a invoqué plus de 400 fois la protection du cinquième amendement contre l’auto-incrimination.

“Je n’ai même pas vu l’intérêt de parler parce que nous allons perdre quoi qu’il arrive”, a déclaré Habba.

James, un démocrate, demande 250 millions de dollars et une interdiction permanente à Trump, un républicain, de faire des affaires dans l’État. Dans l’intervalle, elle souhaite qu’un contrôleur indépendant examine et approuve certaines des principales décisions commerciales de l’entreprise, y compris toute vente ou tout transfert d’actifs et toute restructuration potentielle de l’entreprise.

“Notre objectif en faisant cela n’est pas d’avoir un impact sur les opérations quotidiennes de l’organisation Trump”, a déclaré l’avocat principal de James, Kevin Wallace. Il a déclaré que la surveillance souhaitée serait «limitée» et n’impliquerait pas de complexités, telles que le nombre de parties de golf ou de chambres d’hôtel qu’ils réservaient au cours d’une année donnée.

“L’organisation Trump a un dossier persistant de non-respect des ordonnances judiciaires existantes”, a déclaré Wallace. “Il ne devrait pas incomber au tribunal ou au procureur général de passer l’année prochaine à regarder par-dessus leur épaule, à s’assurer que les actifs ne sont pas vendus ou que l’entreprise n’est pas restructurée.”

Wallace a déclaré que le bureau de James cherchait à mettre fin aux “activités frauduleuses en cours au sein de l’organisation Trump” et souhaitait mettre en place des garanties afin que l’entreprise ne puisse pas simplement vendre des actifs, tels que la Trump Tower et un immeuble de bureaux au 40 Wall Street, qui pourrait éventuellement être utilisé pour payer un éventuel jugement de poursuite.

L’avocat de la Trump Organization, Christopher Kise, a répondu que la société n’avait “aucune intention” de céder ces propriétés, qui, ensemble, selon lui, ont une valeur d’au moins 250 millions de dollars. Les «entités Trump ne vont nulle part», a-t-il ajouté.

Kise a fait valoir que le procès de James faisait beaucoup de bruit au sujet de désaccords communs et de bonne foi dans le secteur de l’immobilier. Si les banques qui ont prêté de l’argent à Trump estimaient que lui ou l’entreprise avaient agi de manière inappropriée, elles auraient parlé, a déclaré Kise.

“Il n’y a aucun problème. Il n’y a pas de cas ici », a déclaré Kise. “C’est ahurissant de voir un séquestre s’insérer lui-même dans ces transactions complexes au lieu du propriétaire de ce bien immobilier.”

Engoron a contesté au moins un aspect du raisonnement de Kise, lui demandant s’il y avait vraiment un “désaccord de bonne foi” lorsque Trump a affirmé que son penthouse de la Trump Tower était trois fois sa taille réelle et 200 millions de dollars de plus.

Quant à la nouvelle entité Trump qui a suscité l’inquiétude du bureau de James, Kise a déclaré que la société – répertoriée dans un dossier d’entreprise de New York sous le nom de Trump Organization II – n’avait rien à voir avec l’esquive des sanctions potentielles du procès de James, mais plutôt « la consolidation de la masse salariale problèmes qui se sont posés dans d’autres contextes.

Kise n’a pas fourni de détails supplémentaires. Les pratiques de paie de l’organisation Trump font partie des problèmes soulevés lors du procès pour fraude criminelle de l’entreprise à Manhattan, qui a été interrompu mardi et devrait reprendre lundi après qu’un témoin a été testé positif au COVID-19.

Michael R. Sisak, The Associated Press