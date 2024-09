Un juge envisage de retirer du scrutin du Missouri la mesure sur le droit à l’avortement

JEFFERSON CITY, Missouri — Un juge du Missouri doit décider mardi s’il doit prendre la rare mesure de retirer un amendement sur le droit à l’avortement du bulletin de vote de l’État en novembre.

Les avocats des opposants à l’avortement ont demandé vendredi, lors d’un procès devant un juge, le juge associé du comté de Cole, Christopher Limbaugh, de retirer la mesure du bulletin de vote.

Il est confronté à un délai serré pour se prononcer car mardi est la date limite pour apporter des modifications aux bulletins de vote du Missouri, et un appel est probable.

L’avocate des plaignants, Mary Catherine Martin, a fait valoir vendredi que la campagne pour rétablir le droit à l’avortement dans le Missouri avait rédigé un amendement intentionnellement large afin d’inciter les électeurs à le soutenir.

« Ils n’ont pas traité les électeurs avec le respect que la Constitution exige », a déclaré Martin aux journalistes après le procès.

L’association Missourians for Constitutional Freedom, qui milite pour le droit à l’avortement, a déclaré que le procès était une tentative visant à empêcher les électeurs d’adopter l’amendement lors des urnes.

« Les politiciens déconnectés de la réalité et les groupes d’intérêts particuliers qui exercent une influence sur eux font un dernier effort pour empêcher les Missouriens d’exercer leur droit constitutionnel à la démocratie directe », a déclaré l’avocate Tori Schafer.

Au moins neuf autres états examinera les amendements constitutionnels consacrer le droit à l’avortement Cet automne, l’Arizona, le Colorado, la Floride, le Maryland, le Montana, le Nebraska, le Nevada et le Dakota du Sud ont adopté une loi garantissant le droit à l’avortement jusqu’à la viabilité du fœtus et l’autorisant plus tard pour des raisons de santé, comme le propose le Missouri.

New York dispose également d’une mesure de référendum qui, selon ses partisans, protégerait le droit à l’avortement, bien qu’il existe un différend sur son impact.

Les électeurs des sept États qui ont posé des questions sur l’avortement sur leur bulletin de vote depuis 2022 se sont rangés du côté des partisans du droit à l’avortement.

Selon Martin, si elle est adoptée, la mesure du Missouri pourrait annuler les interdictions de l’État sur le clonage humain, les mutilations génitales et les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle des enfants. Elle a ajouté qu’au moins certains électeurs n’auraient pas signé la pétition demandant que l’amendement soit soumis au vote s’ils avaient été au courant de toutes les lois qui pourraient être abrogées.

« Pourquoi voudriez-vous cacher que vous allez ouvrir la frontière des soins de santé reproductive dans le Missouri si vous avez la certitude que les gens vont quand même signer la pétition ? », a demandé Martin.

Loretta Haggard, une autre avocate de la campagne pour le droit à l’avortement, a déclaré que supposer que la mesure abrogerait l’interdiction du clonage et des mutilations génitales – qui ne sont pas mentionnées dans l’amendement – est une « spéculation extrême ».

Haggard a déclaré qu’il appartiendrait aux futurs juges de décider quelles lois sur l’avortement seront rejetées si l’amendement est adopté. Elle a cité les dispositions de la mesure qui autorisent des restrictions sur l’avortement après la viabilité du fœtus, par exemple.

Le terme est utilisé par les prestataires de soins de santé pour décrire si une grossesse devrait continuer à se développer normalement ou si un fœtus pourrait survivre en dehors de l’utérus. On considère généralement que ce terme se situe autour de 23 ou 24 semaines de grossesse, mais il existe décalé plus tôt avec les progrès de la médecine.

Le Missouri a interdit la plupart des avortements immédiatement après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en 2022. Il existe une exception pour les urgences médicales, mais presque aucun avortement n’a eu lieu dans les établissements du Missouri depuis lors.

La branche de l’ACLU du Missouri, les associations locales de planification familiale et un groupe appelé Abortion Action in Missouri ont lancé une campagne pour légaliser l’avortement en réponse à cette interdiction. Bien que les femmes qui se font avorter soient protégées contre toute responsabilité pénale dans le Missouri, toute personne qui pratique un avortement en dehors des exceptions limitées de l’État est passible de poursuites pénales.

L’amendement proposé par les Missouriens for Constitutional Freedom garantirait le droit d’un individu à avorter et à prendre d’autres décisions en matière de santé reproductive.

Limbaugh a déclaré qu’il prévoyait de statuer sur l’affaire dès que possible.