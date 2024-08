Un juge entendra les arguments sur la question de savoir s’il faut rejeter l’affaire du faux électeur en Arizona

PHÉNIX — Un juge entendra les arguments lundi dans une salle d’audience de Phoenix pour savoir s’il faut rejeter accusations contre les républicains qui a signé un document affirmant faussement que Donald Trump avait remporté l’Arizona lors des élections de 2020 et d’autres qui sont accusés d’avoir comploté pour renverser le résultat de la course présidentielle.

Au moins une douzaine de prévenus demandent un non-lieu en vertu d’une loi de l’Arizona qui interdit le recours à des actions en justice sans fondement pour tenter de faire taire les critiques. La loi offrait depuis longtemps des protections dans les affaires civiles, mais a été modifiée en 2022 par la législature dirigée par les républicains pour couvrir les personnes faisant face à la plupart des accusations criminelles.

Les accusés affirment que le procureur général démocrate Kris Mayes a tenté d’utiliser les accusations pour les réduire au silence en raison de leur discours protégé par la Constitution sur l’élection de 2020 et des mesures prises en réponse au résultat de la course. Ils affirment que Mayes a fait campagne en enquêtant sur l’affaire du faux électeur et a fait preuve de partialité contre Trump et ses partisans.

Les procureurs affirment que les accusés n’ont pas de preuves pour étayer leur accusation de représailles et qu’ils ont franchi la ligne entre la liberté d’expression et la fraude. Le bureau de Mayes a également déclaré que le grand jury qui a émis l’acte d’accusation voulait prendre en compte inculpation de l’ancien présidentmais les procureurs les ont exhortés à ne pas le faire.

Au total, 18 républicains ont été accusés de falsification, de fraude et de complot. Les accusés sont 11 républicains qui ont soumis un document affirmant faussement que Trump avait remporté l’Arizona, deux anciens collaborateurs de Trump et cinq avocats liés à l’ancien président, dont Rudy Giuliani.

Jusqu’à présent, deux accusés ont résolu leur cas.

L’ancienne avocate de la campagne Trump, Jenna Ellis, qui a travaillé en étroite collaboration avec Giuliani, signé un accord de coopération avec les procureurs qui ont conduit au rejet de ses accusations. L’activiste républicaine Loraine Pellegrino est également devenue la première personne à être condamnée dans l’affaire de l’Arizona, lorsqu’elle a plaidé coupable d’un délit et a été condamnée à une probation.

Les autres accusés ont plaidé non coupables des accusations.

L’ancien chef de cabinet présidentiel de Trump, Mark Meadows, est tente de porter ses accusations devant un tribunal fédéraloù ses avocats affirment qu’ils chercheront à obtenir l’abandon des charges.

Trump n’a pas été inculpé en Arizona, mais l’acte d’accusation le désigne comme un co-conspirateur non inculpé.

Dans un dossier, le bureau de Mayes a déclaré que pendant que les jurés envisageaient d’éventuelles accusations, un procureur leur a demandé de ne pas inculper Trump, citant une politique du ministère américain de la Justice qui limite la poursuite d’une personne pour le même crime deux fois. Le procureur ne savait pas non plus si les autorités disposaient de toutes les preuves dont elles auraient besoin pour inculper Trump à ce moment-là.

Onze personnes qui avaient été désignées comme électeurs républicains de l’Arizona se sont réunies à Phoenix le 14 décembre 2020 pour signer un certificat attestant qu’elles étaient des électeurs « dûment élus et qualifiés » et affirmant que Trump avait remporté l’État lors des élections de 2020.

Le président Joe Biden a remporté l’Arizona par 10 457 votes. vidéo d’une minute Une partie de la cérémonie de signature a été publiée sur les réseaux sociaux par le Parti républicain de l’Arizona à l’époque. Le document a ensuite été envoyé au Congrès et aux Archives nationales, où il a été ignoré.

Procureurs du Michigan, Nevada, Géorgie et Wisconsin ont également déposé des accusations criminelles liées au stratagème des faux électeurs. Les autorités de l’Arizona a dévoilé les accusations criminelles fin avril.