Un juge enquêtera sur la façon dont l’ancien Premier ministre australien a obtenu des pouvoirs secrets

CANBERRA, Australie (AP) – Un juge à la retraite a été nommé pour enquêter sur la manière dont l’ancien Premier ministre australien Scott Morrison a pu secrètement accumuler des pouvoirs ministériels sans précédent au mépris des conventions politiques.

Le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé vendredi que l’ancienne juge de la Haute Cour Virginia Bell ferait rapport le 25 novembre sur les conclusions de son enquête sur la prise de pouvoir secrète de Morrison.

Morrison s’est secrètement nommé à cinq postes ministériels entre mars 2020 et mai 2021, généralement à l’insu du ministre d’origine.

Albanese, qui a remplacé Morrison lors des élections de mai, a cité l’avis juridique du solliciteur général Stephen Donaghue selon lequel, même si les nominations étaient légales, elles sapaient le principe du gouvernement responsable.

“Nous devons avoir une enquête rapide et appropriée qui ne porte pas sur la politique mais sur la façon dont cela s’est produit, pourquoi cela s’est produit, qui était au courant”, a déclaré Albanese.

“L’enquête fera des recommandations au gouvernement sur tout changement qui pourrait apporter une plus grande transparence et une plus grande responsabilité afin de garantir que cela ne se reproduise plus jamais”, a ajouté Albanese.

L’extraordinaire prise de pouvoir de Morrison est considérée comme faisant partie d’une tendance plus large de la politique australienne à concentrer le pouvoir au sein du bureau d’un chef au détriment de la tradition britannique de Westminster de délégation de responsabilités entre les ministres.

Donaghue a écrit dans son avis juridique cinglant de 29 pages rendu public cette semaine : “Il est impossible pour le Parlement de tenir les ministres responsables de l’administration des départements s’il ne sait pas quels ministres sont responsables de quels départements”.

Morrison, qui est désormais député de l’opposition, soutient qu’il s’est donné les portefeuilles de la santé, des finances, du Trésor, des ressources et des affaires intérieures en tant que mesure d’urgence rendue nécessaire par la crise des coronavirus.

Mais sa seule utilisation connue des pouvoirs secrets n’avait rien à voir avec la pandémie. Il a annulé la décision de l’ancien ministre des Ressources Keith Pitt d’approuver un projet litigieux de forage gazier près de la côte nord de Sydney qui aurait nui aux chances de réélection de sa coalition conservatrice.

Le chef adjoint de l’opposition, Sussan Ley, a déclaré vendredi que l’enquête était la preuve qu’Albanese était plus concentré sur le passé que sur le gouvernement.

“M. Les priorités d’Albanese concernent le passé. Il est obsédé et consommé par la politique du passé alors que les Australiens ont besoin de lui pour se concentrer sur les défis de leur avenir », a déclaré Ley.

Mais trois des anciens premiers ministres conservateurs australiens survivants ont critiqué les pouvoirs secrets de Morrison. Morrison est le seul autre premier ministre survivant du Parti libéral conservateur.

Malcolm Turnbull, que Morrison a remplacé au poste de Premier ministre en 2018 dans une lutte de pouvoir interne au sein du gouvernement, a qualifié les portefeuilles secrets de son successeur de “trucs sinistres”.

“C’est un gouvernement secret. C’est l’une des choses les plus épouvantables que j’aie jamais entendues au sein de notre gouvernement fédéral. L’idée qu’un Premier ministre serait assermenté secrètement dans d’autres ministères est incroyable », a déclaré Turnbull à Australian Broadcasting Corp. la semaine dernière.

L’ancienne ministre de l’Intérieur Karen Andrews, qui n’a découvert que ce mois-ci que Morrison avait partagé son portefeuille, a exigé qu’il quitte le Parlement.

Rod Mcguirk, l’Associated Press