Un juge du tribunal de district entend les arguments dans l’affaire des candidats libertariens au Congrès

Bulletins de vote au bureau de vote des élections primaires des circonscriptions 12 et 13 de Des Moines le 4 juin à la First Church of the Open Bible à Des Moines. (Photo de Jim Obradovich pour Iowa Capital Dispatch)

À quelques semaines seulement de la certification des bulletins de vote pour les élections générales de 2024, les candidats libertariens au Congrès de l’Iowa ont plaidé jeudi devant le tribunal de district pour regagner leur place sur le bulletin de vote.

Le juge du tribunal de district du comté de Polk, Michael Huppert, a entendu les arguments des avocats représentant Nicholas Gluba dans le 1er district du Congrès de l’Iowa, Marco Battaglia dans le 3e district et Charles Aldrich dans le 4e district, ainsi que des avocats représentant les électeurs républicains qui ont contesté leurs candidatures et le State Objections Panel.

Le 28 août, la commission d’objection de l’État, présidée par le secrétaire d’État républicain Paul Pate et la procureure générale Brenna Bird ainsi que par le vérificateur des comptes Rob Sand, un démocrate, a décidé à deux voix contre une, selon les lignes du parti, de retirer les trois candidats des bulletins de vote de l’Iowa. Les républicains ont contesté la légitimité du processus de nomination du Parti libertarien de l’Iowa.

Pate et Bird ont jugé l’objection valable, car le Parti libertarien de l’État a tenu ses conventions de comté le même jour que ses caucus de circonscription, malgré le fait que le Code de l’Iowa stipule que les délégués élus lors des caucus ne prennent leurs fonctions que le lendemain. Le non-respect de la loi signifie que les conventions de comté, ainsi que les conventions de nomination spéciales du 8 juin, sont invalides, ont-ils fait valoir, ainsi que les avocats de l’État et des adversaires du GOP.

Alan Ostergren, l’avocat représentant les opposants dans cette affaire, a déclaré que la décision du panel devrait être confirmée car il existe un intérêt évident de l’État à réglementer la formation et les qualifications des candidats pour se présenter aux élections générales.

« Aucun candidat n’a le droit absolu d’accéder au scrutin des élections générales », a déclaré Ostergren. « Pour pouvoir figurer sur le bulletin de vote des élections générales, un candidat doit suivre certaines règles. Si ce candidat veut figurer sur le bulletin de vote en étant désigné par son parti, ce parti doit suivre les règles pour avoir accès au scrutin. »

Cependant, les avocats représentant les candidats libertariens ont contesté à plusieurs reprises cette décision. L’un des arguments avancés par Jennifer DeKock, l’avocate représentant Battaglia, était que le panel d’objections n’avait pas l’autorité pour statuer sur les objections présentées, car Loi de l’Iowa permet à l’organisme d’examiner les contestations des électeurs en se basant sur leurs documents de candidature et leurs certificats de nomination, mais pas nécessairement sur le processus de congrès d’un parti.

Pour certaines conventions de comté contestées, ces événements ont eu lieu seulement 181 minutes avant minuit, a déclaré DeKock. Elle a fait valoir que même si le processus de nomination du Parti libertarien ne « satisfaisait pas littéralement aux exigences légales », il était suffisamment conforme à la loi de l’Iowa pour être maintenu.

Les libertariens, ainsi que Sand dans son avis dissident sur la décision du panel, ont également cité une décision de la Cour suprême des États-Unis selon laquelle les États ne peuvent pas dicter les processus de nomination des partis en ce qui concerne les détails et la procédure.

« Ce qu’ils essaient de faire, c’est de dire que si vous ne le faites pas, si vous ne respectez pas les détails, si vous ne vous assurez pas que tous vos t et vos i sont barrés et pointés, alors nous allons vous rayer du bulletin de vote », a expliqué DeKock. « Si vous ne vous conformez pas, alors vos droits substantiels sont détruits. »

Les avocats des candidats contestés ont également fait valoir que les électeurs qui s’opposaient aux candidats libertariens n’avaient pas qualité pour le faire, car ils n’avaient pas participé au processus de nomination libertarienne. Mais Patrick Valencia, le procureur général adjoint du bureau du procureur général de l’Iowa, représentant le panel d’objections, a déclaré que les opposants avaient déposé les contestations conformément à la loi de l’Iowa parce que les délégués n’avaient pas respecté les exigences énoncées dans la loi de l’État.

« La suffisance juridique du certificat de nomination est ce qui peut faire l’objet d’objections », a-t-il déclaré. « Et ici, les opposants ont déclaré que ce certificat était juridiquement insuffisant parce que la personne qui l’a délivré n’avait pas l’autorité pour le délivrer. »

Jules Cutler, président du Parti libertaire de l’Iowa et avocat représentant Gluba et Aldrich, a également fait valoir que ces contestations étaient motivées par des raisons politiques. Bien que toute la délégation du Congrès fédéral de l’Iowa soit actuellement républicaine, les analystes électoraux affirment qu’il pourrait y avoir des courses compétitives dans les 1er et 3e districts de l’Iowa. La présence d’un candidat d’un autre parti sur le bulletin de vote pourrait potentiellement avoir un impact significatif dans les districts compétitifs.

Cutler a déclaré que la conclusion de cette affaire était que les candidats libertariens étaient confrontés à « l’intimidation ».

« Le grand enfant du quartier n’aime pas le fait que le nouveau gamin vienne jouer », a déclaré Cutler.

L’audience a eu lieu deux jours seulement après que Huppert ait accordé une injonction temporaire de certification des bulletins de vote pour cette affaire mardi – la date à laquelle le bureau du secrétaire d’État finalise généralement les candidats pour le scrutin. Bien que l’injonction temporaire soit actuellement en vigueur, les responsables du bureau du secrétaire d’État ont déclaré que la date limite du 21 septembre pour que les bulletins de vote soient certifiés et prêts pour les électeurs d’outre-mer et militaires approche à grands pas.

Huppert a déclaré jeudi qu’il comprenait que l’affaire était un « sujet sensible au facteur temps » et qu’il s’attendait à ce que sa décision, quel que soit le résultat, soit portée en appel devant la Cour suprême de l’Iowa.

« Je m’efforcerai d’obtenir une décision qui réponde à toutes ces questions dans un délai relativement court, et peut-être de faire en sorte que l’affaire soit jugée de manière définitive », a-t-il déclaré.