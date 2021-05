Un juge du Texas lance une affaire de faillite de la NRA, ouvrant un groupe de défense des droits des armes à feu à un procès majeur à New York – RT USA News

Un juge du Texas a rejeté l’offre de la National Rifle Association pour la protection contre la faillite du chapitre 11 comme déposée de mauvaise foi. Le rejet signifie que la NRA devra faire face à un procès potentiellement dévastateur à New York.

La NRA est l’un des groupes de pression les plus influents des États-Unis, finançant des législateurs républicains pro-armes et s’opposant aux initiatives démocrates en faveur du contrôle des armes à feu, même à la suite de fusillades de masse. Aussi influente que soit la NRA, tout ne va pas bien avec les finances de l’organisation, et le groupe a déposé le bilan du chapitre 11 en janvier, révélant qu’il prévoyait de quitter « corrompu » New York et réintégration dans un Texas favorable aux armes à feu, selon un communiqué de presse.





Aussi sur rt.com

Les démocrates applaudissent alors que la NRA déclare sa faillite et cherche à échapper à New York « corrompu » en déménageant au Texas







Un juge de faillite du Texas a rejeté mardi le dossier de la NRA, convenant avec le procureur général de New York, Letitia James, que l’affaire avait été portée de mauvaise foi.

James mène un effort pour dissoudre la NRA depuis août dernier, et en déclarant faillite et en se réincorporant au Texas, les hauts dirigeants de la NRA espéraient esquiver ses efforts. Alors que le juge Harlin « Cooter » Hale avait finalement le dernier mot, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, soutenait le projet de l’organisation de déménager dans l’État de Lone Star, tweetant en janvier. «Bienvenue au Texas, un État qui protège le deuxième amendement.»

De retour à New York, le procès de James allègue que la direction de la NRA a siphonné des millions de dollars de l’organisation pour leur propre usage personnel, finançant des modes de vie somptueux tout en bafouant les lois à but non lucratif de New York. Le vice-président exécutif Wayne LaPierre est accusé d’avoir financé des vacances, des voyages de golf et des séjours à l’hôtel avec de l’argent de la NRA, tandis que l’ancien trésorier et directeur financier Wilson ‘Woody’ Phillips est accusé de s’être donné un contrat lucratif de non-présentation avec l’organisation. L’ancien chef d’état-major Joshua Powell est accusé d’avoir distribué des contrats à des amis et à la famille, tandis que l’équipe juridique de l’organisation est accusée d’avoir dissimulé les abus présumés.





Aussi sur rt.com

« Sans fondement et politiquement motivé »: la NRA contre-poursuit New York AG qui cherche à fermer une organisation pro-armes à feu







Le procès de James vise la dissolution de la NRA, le retour de tout fonds illégalement approprié et l’interdiction de LaPierre et de ses collègues dirigeants de siéger au conseil d’administration d’un organisme de bienfaisance à New York à l’avenir.

Démocrate, l’inimitié de James avec la NRA a commencé bien avant d’être élue procureure générale en 2018. Lors d’entretiens cette année-là, elle a appelé la NRA un «Entreprise criminelle» et un «Organisation terroriste», déclarant que l’enquête sur le groupe serait elle « Problème principal » s’il est élu.

La NRA a décrit le costume de James comme «Sans fondement, prémédité» et «Une tentative transparente de marquer des points politiques et d’attaquer la voix dominante en opposition à l’agenda de gauche.» L’organisation a intenté une action civile contre James en réponse.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!