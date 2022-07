Un juge du Texas bloque les enquêtes sur 2 familles de jeunes trans

Un juge du Texas a rendu vendredi une ordonnance pour continuer à empêcher l’État d’enquêter sur deux familles de jeunes transgenres qui ont reçu des soins médicaux d’affirmation de genre et a déclaré qu’elle envisageait d’empêcher des enquêtes supplémentaires.

La décision prolonge en partie une ordonnance temporaire émise le mois dernier bloquant les enquêtes contre trois familles qui ont poursuivi et empêchant toute enquête similaire contre des membres du groupe de défense LGBTQ PFLAG Inc. Le groupe compte plus de 600 membres au Texas.

Dans son ordonnance vendredi, la juge Amy Clark Meachum a déclaré qu’elle réfléchissait toujours à l’opportunité de rendre une ordonnance similaire interdisant des enquêtes similaires contre la troisième famille et les membres du PFLAG. Une ordonnance empêchant ces enquêtes devait expirer vendredi. Un avocat a déclaré le mois dernier que la famille de la troisième famille avait appris après le dépôt de la plainte que l’État avait abandonné son enquête à leur sujet.

Les deux familles auxquelles s’applique l’ordonnance de vendredi “subiraient un préjudice probable, imminent et irréparable dans l’intervalle” sans l’ordonnance, a écrit Meachum.

La décision était la dernière en date contre les efforts de l’État pour qualifier les soins d’affirmation de genre de maltraitance d’enfants.

En mai, la Cour suprême du Texas a autorisé l’État à enquêter sur les parents de jeunes transgenres pour maltraitance d’enfants tout en statuant en faveur d’une famille qui a été parmi les premières contactées par les responsables de la protection de l’enfance à la suite d’un ordre du gouverneur républicain Greg Abbott.

Le dernier défi a été lancé par Lambda Legal et l’American Civil Liberties Union au nom des familles de trois adolescents – deux de 16 ans et un de 14 ans – et PFLAG.

“La Cour a reconnu une fois de plus que le fait d’être soumis à une enquête illégale et injustifiée cause un préjudice irréparable à ces familles qui ne font rien de plus que s’occuper et affirmer leurs enfants et rechercher les meilleurs soins pour eux en consultation avec leurs prestataires de soins médicaux”, ont déclaré les groupes dans un communiqué.

Les familles avaient parlé devant les tribunaux de l’anxiété que les enquêtes avaient créée pour elles et leurs enfants. La mère de l’un des adolescents a déclaré que son fils avait tenté de se suicider et avait été hospitalisé le jour où Abbott a publié sa directive. L’établissement psychiatrique ambulatoire où l’adolescent a été référé a signalé la famille pour maltraitance d’enfants après avoir appris qu’on lui avait prescrit une hormonothérapie, a-t-elle déclaré dans un dossier judiciaire.

En mars, un juge a suspendu l’ordonnance d’Abbott après qu’une action en justice a été intentée au nom d’une jeune fille de 16 ans dont la famille a déclaré qu’elle faisait l’objet d’une enquête. La Cour suprême du Texas a statué en mai que le tribunal inférieur avait outrepassé son autorité en bloquant toutes les enquêtes à venir.

