Un juge du Tennessee nie toute tentative de nouveau procès pour le meurtre de Holly Bobo

MEMPHIS, Tennessee — Un juge a rejeté une demande d’ouverture d’un nouveau procès pour l’enlèvement et le meurtre de une étudiante en soins infirmiers du Tennesseefaisant échouer la tentative d’un témoin clé de se rétracter, ce qui a contribué à la condamnation d’un homme en 2017.

Le juge du circuit du comté de Hardin, J. Brent Bradberry, a fait droit à une requête de l’État visant à rejeter une requête en faveur d’un nouveau procès pour Zachary Adams, qui a été reconnu coupable du viol et du meurtre de Holly Bobo après l’avoir kidnappée à son domicile de l’ouest du Tennessee en 2011. Le corps de Bobo, 20 ans. , a été retrouvée plus de trois ans plus tard, mettant fin à une recherche massive menée par les autorités et sa famille.

Adams et deux autres hommes ont été accusés d’enlèvement, de viol et de meurtre. Mais le seul procès dans cette affaire concernait Adams, qui était condamné en 2017 pour tous les chefs d’accusation et condamné à la prison à vie plus 50 ans.

La Cour d’appel du Tennessee a confirmé la condamnation d’Adams en 2022. Mais un dossier juridique peu utilisé a émergé en janvier dernier, lorsqu’Adams a demandé un nouveau procès sur la base des déclarations faites par Jason Autry, un témoin clé du procès qui a déclaré qu’il était rétractation du témoignage cela a aidé un jury à condamner son ami.

Bradberry a statué le 10 septembre que le témoin, Jason Autry, n’avait pas fourni d’alibi pour Adams ni de preuve de la culpabilité d’une autre personne dans l’affaire.

« M. Les nouvelles déclarations d’Autry ne laissent pas sans doute sérieux ou substantiel à la Cour l’innocence réelle de M. Adams », a écrit le juge dans sa décision.

Au cours de ce procès intense et émouvant, Autry a parlé d’une manière calme et délibérative alors qu’un jury attentif l’écoutait décrire le jour où Bobo a été kidnappé, violé, enveloppé dans une couverture, placé à l’arrière d’une camionnette, conduit jusqu’à une rivière. et tué.

Autry a déclaré au jury qu’il avait servi de guetteur pendant qu’Adams tirait sur Bobo sous un pont près d’une rivière.

« On aurait dit boum, boum, boum, sous ce pont. Ce n’était qu’un seul coup mais il a fait écho », a témoigné Autry. « Les oiseaux allaient partout, sous ce pont. Puis juste un silence de mort pendant juste une seconde.

Les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve ADN reliant Adams à Bobo. Au lieu de cela, ils se sont appuyés sur les témoignages d’amis et de détenus, qui ont déclaré qu’Adams avait parlé d’avoir fait du mal à Bobo après sa mort. Le Bureau d’enquête du Tennessee a déclaré que l’enquête était la plus exhaustive et la plus coûteuse de l’histoire de l’agence. Les témoins ont brossé un tableau inquiétant de la vie liée à la drogue dans la campagne de l’ouest du Tennessee et le procès a été marqué par de fortes émotions : la mère de Bobo, Karen, s’est effondrée à la barre des témoins.

Autry a également été accusé d’enlèvement, de viol et de meurtre, mais il a bénéficié de la clémence pour son témoignage, qui a été salué par le juge de première instance comme étant hautement crédible. Autry a plaidé coupable à des accusations moins graves et a été condamné à huit ans de prison. Il a été libéré en 2020, mais il arrêté environ deux mois plus tard et accusé de violations fédérales en matière d’armes. En juin, Autry a été condamné à 19 ans dans une prison fédérale dans l’affaire des armes.

Le frère d’Adams, John Dylan Adamsa également plaidé coupable aux accusations liées au meurtre de Bobo et a été condamné à 35 ans de prison.

La requête pour un nouveau procès déposée par Zachary Adams indique qu’Autry retire désormais son témoignage, affirmant qu’il a inventé cette histoire pour éviter de passer la prison à vie. Pour que la pétition aboutisse, Adams doit prouver qu’il présente de nouvelles preuves.

La pétition indique qu’Autry a rencontré un neuropsychologue légiste en décembre et a admis avoir inventé cette histoire après que son avocat lui ait dit avant le procès de 2017 qu’il était « certain à 95 % d’une condamnation » pour les accusations portées dans l’affaire Bobo.

Autry a affirmé avoir concocté toute l’histoire dans sa cellule de prison avant le procès, tout en examinant les preuves découvertes. Autry a utilisé de nombreuses données de téléphone portable pour créer une histoire, indique la pétition.