Un juge du SC se prononce contre la correction d’une erreur et empêche les adolescents SC éligibles de voter en 2024

Un juge de Caroline du Sud a rejeté une requête visant à remédier à une erreur apparente commise par le Département des véhicules automobiles de Caroline du Sud selon lequel a empêché plus d’un millier de jeunes de 17 ans éligibles de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales avant les élections de novembre.

L’Union américaine des libertés civiles a demandé à la Commission électorale de Caroline du Sud d’autoriser l’inscription de ces électeurs afin qu’ils puissent voter aux élections générales du 5 novembre.

Le juge Daniel Coble, juge des sessions générales du comté de Richland, a rendu sa décision vendredi après-midi après avoir entendu les arguments dans l’affaire vendredi matin.

« Après un examen attentif des requêtes écrites et des plaidoiries des parties, cette Cour conclut que la réparation demandée par le demandeur est trop drastique et violerait probablement la doctrine de la séparation des pouvoirs », a écrit Coble.

« Comme l’a déclaré le défendeur de la SEC (Commission électorale de l’État), il n’existe aucune réparation efficace que cette Cour pourrait accorder et même si elle tentait de le faire, la réparation demandée créerait du désordre dans le système électoral. »

Selon le procès intenté dans le comté de Richland, le DMV de l’État n’a pas transmis à la Commission électorale de Caroline du Sud les informations d’inscription des électeurs de 17 ans qui auraient eu 18 ans au moment de l’élection et étaient donc éligibles pour voter.

Les premières conclusions de l’ACLU estiment que jusqu’à 17 564 candidats âgés de 17 ans à l’époque mais qui auraient pu s’inscrire sur les listes électorales auraient pu être concernés au cours des 13 derniers mois. Un examen plus approfondi effectué par le DMV a finalement déterminé que le nombre d’adolescents rejetés était bien inférieur. L’étude a révélé qu’environ 6 000 personnes concernées ont pu s’inscrire sur les listes électorales par elles-mêmes et qu’elles n’ont pas transmis les informations de 1 896 électeurs éligibles qui ne sont toujours pas inscrits.

Un porte-parole du DMV a déclaré que cela était dû à une erreur dans leur système.

« Il s’agit d’une question non partisane simple et convaincante », a déclaré Allen Cheney, directeur juridique de l’ACLU Caroline du Sud. « En raison du comportement du gouvernement, les jeunes qui votent pour la première fois sont exclus d’une élection historique. »

Tout en remerciant le DMV pour ses efforts visant à identifier les électeurs potentiels concernés, Cheney a exhorté les tribunaux à exiger des agences gouvernementales qu’elles corrigent l’erreur.

Mais leur procès a rencontré une forte opposition non seulement de la part du DMV et de la Commission électorale de l’État, mais aussi des représentants du Parti républicain de l’État et de plusieurs hauts élus, dont le gouverneur Henry McMaster, qui ont demandé à être ajoutés comme parties intéressées à l’affaire.

Le tribunal a le pouvoir et est tenu de garantir que le droit constitutionnel de vote est protégé, a déclaré Cheney.

Plus tôt ce mois-ci, les tribunaux se sont prononcés en faveur d’une action en justice intentée par le Parti démocrate de Caroline du Sud visant à prolonger le délai d’inscription des électeurs à la lumière de l’ouragan Helene. C’était un argument en faveur d’un accommodement pour les personnes touchées, a soutenu Cheney.

S’il était approprié que les tribunaux interviennent lorsqu’un cas de force majeure menace de priver les Caroliniens du Sud de leur droit de vote, les tribunaux doivent intervenir lorsqu’un acte gouvernemental menace de faire de même, a déclaré Cheney.

Qu’ont dit les accusés et leurs partisans ?

Mais cet effort de l’organisation nationale des droits civiques et de sa section locale a été vigoureusement opposé par une batterie d’avocats du DMV, de la Commission électorale de l’État, du GOP de Caroline du Sud, de McMaster, du procureur général Alan Wilson, du président du Sénat Thomas Alexander, du R. -Oconee et le président de la Chambre Murrell Smith, R-Sumter.

Même si les représentants des agences d’État et les dirigeants élus républicains étaient d’accord, en principe, sur le fait que ce qui s’était produit était regrettable et ne devrait pas continuer, ils ont tous soutenu à l’unanimité que le tribunal ne devait pas intervenir. En défendant leur cause, ils ont présenté toute une série de raisons, allant de la procédure à la pratique, pour expliquer pourquoi Coble ne devrait pas exiger l’inscription des électeurs concernés.

« Le fait est que nous sommes plus d’une semaine avant les élections et qu’il n’y a pas assez de temps et que le tribunal n’est pas apte – en fait, aucun d’entre nous n’est apte – à régler ces différends factuels et à rendre un jugement ici même », a déclaré Michael Burchstead, avocat de la Commission électorale de Caroline du Sud.

Changer les aspects systémiques du système électoral à l’approche des élections augmenterait la probabilité d’erreurs et éroderait la confiance du public dans le processus, a soutenu Grayson Lambert, qui représentait McMaster. Mais ce qui est plus important, selon Lambert, ce sont les limites du pouvoir du tribunal.

« Peu importe ce que vous pensez du fond, peu importe votre sympathie envers les plaignants ici, le tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder la réparation demandée par l’ACLU. … Les tribunaux de cet État n’ont que le pouvoir équitable dont disposaient les tribunaux d’Angleterre lorsque notre constitution a été adoptée.»

D’autres avocats, comme Kevin Hall, qui représentait Alexander, ont fait valoir que le procès de l’ACLU portait atteinte au droit de l’Assemblée générale d’adopter des lois électorales. En outre, a déclaré Hall, en tant qu’organisation, l’ACLU manquait de statut et n’avait pas fourni d’affidavits d’individus prouvant qu’un préjudice avait été causé.

« À première vue, la demande est invalide. On demande au tribunal de faire quelque chose sans aucune preuve des allégations formulées par un plaignant qui n’a pas qualité pour agir », a déclaré Hall.

Will Davidson, un avocat du DMV de Caroline du Sud, a semblé contredire les déclarations antérieures selon lesquelles il y avait eu un problème avec le processus du DMV, arguant que l’agence n’était pas chargée de garantir que les électeurs étaient qualifiés, car la loi leur permettait uniquement de vérifier si les électeurs potentiels je voulais m’inscrire. La qualification relevait légalement de la responsabilité des commissions électorales de comté.

« Le législateur n’adopte pas de lois qui sont absurdes et n’ont aucun sens », a soutenu Davidson, affirmant que les employés du DMV ont pour instruction d’alerter les clients lorsqu’ils ne peuvent pas s’inscrire au DMV.

Les personnes concernées auraient dû avoir suffisamment de temps pour rechercher leur propre enregistrement, ce que la majorité d’entre elles ont fait, a déclaré Davidson.

« Si l’un de ces 1 896 est arrivé en juillet et n’a pas reçu de carte, il devrait vraiment être prévenu », a déclaré Davidson, ajoutant que l’affaire devrait être classée car « il n’y a pas de problème.