Un juge du Québec autorise un recours collectif de femmes Atikamekw alléguant des stérilisations forcées

Un juge de la Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif contre trois médecins accusés d’avoir stérilisé des femmes atikamekw contre leur gré.

L’une des deux femmes à la tête du recours collectif – au nom de toutes les femmes de la Première Nation Atikamekw qui n’auraient pas consenti à une procédure qui a nui à leur fertilité – dit qu’elle a été stérilisée sans que cela se produise au préalable.

L’autre femme a déclaré avoir succombé à la pression de l’un des trois médecins avant l’intervention.

Les femmes ne sont pas identifiées dans le jugement rendu lundi par le juge Lukasz Granosik, en raison de la sensibilité de ce qu’elles ont vécu, selon Léa Lemay Langlois, une des avocates qui les représente.

Il n’était pas clair pour Lemay Langlois pourquoi les médecins n’étaient pas identifiés par leur nom complet, bien qu’ils aient été dans des dossiers publics antérieurs.

L’avocat pense que davantage de victimes pourraient se manifester dans le cadre du procès.

« Beaucoup de traumatismes »

« Il est très difficile pour les membres du groupe de se manifester et d’en parler. Il y a beaucoup de traumatismes et de difficultés autour de cela », a-t-elle déclaré, ajoutant que la nature collective d’un recours collectif pourrait permettre à certains de demander plus facilement justice pour ce qui s’est passé. pour eux.

Les femmes disent que les procédures qui ont changé leur vie étaient une forme de racisme menée dans un contexte de discrimination systémique. Ils demandent une indemnisation non précisée pour ce qu’eux-mêmes et leurs proches ont subi en conséquence.

Le recours collectif visait initialement le conseil de santé supervisant l’hôpital où les procédures ont eu lieu, mais Granosik n’a autorisé le recours collectif que contre les trois médecins, dont l’un est décédé en 2019.

Le groupe a d’abord fait la demande de recours collectif en novembre 2021. L’affaire pourrait mettre des années à se frayer un chemin devant les tribunaux, car il existe un délai de grâce permettant aux défendeurs de faire appel et davantage de plaignants pourraient se manifester.

Une étude universitaire publiée à la fin de l’année dernière a révélé qu’il y a eu au moins 22 cas de stérilisation forcée de femmes des Premières Nations et inuites au Québec depuis 1980.

Les allégations incluses dans le recours collectif n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.