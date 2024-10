Un juge du Nouveau-Mexique refuse de rouvrir le dossier d’homicide involontaire d’Alec Baldwin

Un juge du Nouveau-Mexique a refusé de relancer l’affaire d’homicide involontaire d’Alec Baldwin lors du tournage du film « Rust », rejetant une requête du procureur qui avait demandé au juge de reconsidérer sa décision d’exonérer Baldwin de toute responsabilité pénale.

La juge Mary Marlowe Sommer de la première cour de circuit judiciaire a rejeté vendredi la requête du procureur spécial Kari T. Morrissey visant à reconsidérer le rejet de l’accusation de crime contre Baldwin, star du western troublé.

« La Cour conclut que l’État ne soulève aucun argument factuel ou juridique qui justifierait l’octroi d’une requête en réexamen », a écrit Marlowe Sommer dans son ordonnance de cinq pages.

« L’État n’est pas d’accord avec l’analyse de la Cour et a l’intention de faire appel de la décision », a déclaré Morrissey en réponse.

Morrissey, dans de récentes requêtes déposées auprès du tribunal, a défendu la façon dont l’État a traité l’affaire et contesté les preuves – des cartouches de munitions remises au département du shérif du comté de Santa Fe plus tôt cette année pourraient correspondre à la balle qui a tué la directrice de la photographie de « Rust », Halyna. Hutchins il y a trois ans.

Mais le juge a semblé troublé par l’attitude du procureur à l’égard des arguments des avocats de la défense de Baldwin en juillet, selon lesquels l’acteur s’était vu refuser son droit d’examiner toutes les preuves retenues contre lui.

Marlowe Sommer a déclaré que lors d’une audience du 12 juillet sur les preuves contestées, Morrissey « a choisi de ne présenter aucun argument après l’introduction des preuves… et a choisi de ne pas demander au tribunal de suspendre l’audience pour donner plus de temps à l’État pour mener faire des recherches et préparer des arguments.

Marlowe Sommer a également écrit que la requête de Morrissey était inopportune, notant que le procureur n’avait pas respecté la date limite du 30 août pour déposer la requête. En outre, le juge a déclaré que la requête de Morrissey de 52 pages dépassait le nombre de pages autorisé par les règles de l’État.

Baldwin risquait une peine de 18 mois de prison s’il était reconnu coupable d’homicide involontaire pour la mort de Hutchins le 21 octobre 2021 lors de la production de « Rust ». Mais alors que le procès commençait dans une salle d’audience de Santa Fe, Marlowe Sommer a rejeté l’affaire pénale de Baldwin après que de nouvelles preuves aient été révélées.

Quelques mois plus tôt, un ancien policier vivant en Arizona avait livré près de deux douzaines de cartouches de calibre .45 au département du shérif du comté de Santa Fe, affirmant que les munitions pourraient avoir été liées à la fusillade « Rust ».

Mais les adjoints du shérif n’ont pas réussi à mettre ces balles à la disposition des avocats de la défense de Baldwin pour inspection. Au lieu de cela, les balles ont été conservées comme preuves sous un numéro de dossier différent de celui de l’enquête sur la fusillade « Rust ».

L’acteur Alec Baldwin, à gauche, avec l’avocat Luke Nikas, à droite, lors du procès pour homicide involontaire de Baldwin en juillet à Santa Fe, Nouveau-Mexique (Ramsay de Give / Associated Press)

Les avocats de Baldwin ont fait valoir que l’acteur-producteur s’était vu refuser son droit à un procès équitable parce que l’État était obligé de remettre toutes les preuves qui pourraient être utiles à sa défense.

Le juge a accepté et a rejeté les accusations portées contre Baldwin avec préjudice, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être déposées à nouveau.

Morrissey a tenté de faire valoir que les actions du juge étaient trop sévères parce que les rondes n’avaient aucune incidence sur le cas de Baldwin.

Les rondes controversées sont parvenues aux adjoints du shérif par un chemin détourné.

Le policier à la retraite, Troy Teske, est un ami de Thell Reed, un armurier réputé d’Hollywood et père de la manipulatrice d’armes « Rust » Hannah Gutierrez. En 2021, Teske a stocké des munitions pour Reed, qui vit également en Arizona. Teske devait témoigner au procès de Gutierrez début mars, il a donc apporté les balles avec lui à Santa Fe au cas où elles pourraient être utiles. Mais l’avocat de la défense de Gutierrez a décidé de ne pas appeler Teske à témoigner.

Gutierrez a été reconnu coupable en mars d’homicide involontaire lors de la fusillade de Hutchins.

Après sa condamnation et avant de quitter Santa Fe, Teske a remis les munitions au département du shérif.

La juge a été contrariée d’apprendre que trois des balles semblaient correspondre à la balle mortelle lors du tournage du tournage de « Rust », ce qui a contribué à sa décision de rejeter les accusations portées contre Baldwin.

Par ailleurs, Gutierrez n’a pas réussi cet automne à obtenir que Marlowe Sommer annule sa condamnation, alléguant que le procureur avait également dissimulé des preuves dans le cadre de sa procédure. Gutierrez purge sa peine de 18 mois dans une prison pour femmes du Nouveau-Mexique.