Un juge du Nevada rejette la protestation du perdant contre la primaire du gouverneur du GOP

RENO, Nevada (AP) – Un juge du Nevada a rejeté le procès du républicain Joey Gilbert visant à annuler sa perte contre le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo, lors de la primaire du gouverneur républicain.

Gilbert, un avocat de Reno qui se trouvait à l’extérieur du Capitole américain lors de l’insurrection du 6 janvier 2021, a terminé deuxième de la primaire de juin à Lombardo par 11 points de pourcentage, soit environ 26 000 voix.

Il cherchait à obtenir un recomptage des bulletins de vote à la main qui, selon lui – sans aucune preuve – lui permettrait de remporter la nomination du GOP par plus de 55 000 voix. La campagne de Gilbert séparément avait déjà payé pour un recomptage qui n’a montré aucun changement dans le résultat global.

Lombardo, le shérif de Las Vegas qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump, cherche à renverser le premier mandat du gouverneur démocrate Steve Sisolak lors des élections générales de novembre dans l’État swing de l’Ouest.

Le juge du tribunal de district de Carson City, James Wilson, a annoncé sa décision sur le banc lors d’une audience sur le statut mercredi après-midi. Mais aucun ordre formel n’avait été émis au moment où le bureau du greffier a fermé pour la journée. Le Nevada Independent a d’abord rapporté la décision.

J. Colby Williams, l’avocat de Lombardo, a confirmé dans un e-mail à l’Associated Press mercredi soir que le juge Wilson “a accordé notre requête en jugement sommaire aujourd’hui, rejetant effectivement l’affaire avec préjudice, et nous a ordonné de soumettre une proposition d’ordonnance (à) cet effet , ce que nous avons fait.

“Nous ne pouvons pas commenter davantage jusqu’à ce que le tribunal rende son ordonnance écrite”, a écrit Williams.

Lombardo a refusé de commenter la décision du juge dans une brève déclaration de campagne envoyée par e-mail à l’Associated Press, disant: “Il est temps de reprendre notre État.”

Gilbert n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mercredi.

Ancien boxeur qui a bénéficié du soutien de l’extrême droite du GOP, il a fait campagne sur de fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 avaient été volées à Trump, ce que Lombardo n’a jamais prétendu.

Le procès de Gilbert déposé le mois dernier devant le tribunal de district de Carson City était basé principalement sur des formules mathématiques et des algorithmes qui, selon lui, montraient que les résultats certifiés par chaque comté de l’État étaient erronés et une “impossibilité géométrique”.

Gilbert a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il ne concéderait jamais l’élection primaire à Lombardo. Il a soutenu que ses contestations du résultat ne concernaient pas sa perte, mais l’intégrité électorale dans son ensemble.

Son action en justice reposait en grande partie sur la fausse hypothèse selon laquelle une élection équitable entraînerait la division du total des votes de chaque candidat à peu près proportionnellement égal aux autres en termes de savoir si les bulletins de vote avaient été déposés par courrier, en personne lors du vote anticipé et en personne le jour d’élection.

Le refus de Gilbert de concéder a été dénoncé par de nombreux républicains de haut niveau. Le président du Nevada GOP, Michael McDonald, a déclaré que Gilbert avait le droit d’intenter une action en justice, mais il souhaitait qu’il abandonne l’effort et s’unisse à d’autres républicains pour soutenir la campagne de Lombardo.

L’ancien sénateur américain Dean Heller, qui a perdu son siège au profit du démocrate Jacky Rosen en 2018 et a terminé troisième de la primaire de cette année pour la primaire du gouverneur du GOP en juin, a déclaré récemment que des poursuites comme celle que Gilbert a intentée sont “presque toujours contre-productives et peuvent faire de graves atteinte à la réputation du parti républicain.

Heller était secrétaire d’État du Nevada lorsqu’il a supervisé le recomptage le plus célèbre de l’histoire des élections de l’État en 1998, lorsque le sénateur démocrate Harry Reid a battu le républicain John Ensign par 428 voix lors d’un recomptage qui a duré six semaines après que les résultats du jour du scrutin ont montré que Reid avait gagné par 459. .

___

Gabe Stern, membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative, a contribué à ce rapport. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Scott Sonner, l’Associated Press