Un juge du Montana rétablit la réglementation de l’État sur la chasse au loup

HÉLÈNE, Mont. (AP) – Un juge a levé mardi une ordonnance d’interdiction temporaire qui limitait la chasse et le piégeage des loups dans l’État, affirmant que rien ne suggérait que les règles actuellement en place rendraient les populations de loups insoutenables à court terme.

Le juge de district Christopher Abbott a également rejeté les inquiétudes soulevées par les groupes environnementaux selon lesquelles la récolte de jusqu’à six loups juste à l’extérieur du parc national de Yellowstone cette saison pourrait nuire à la population de loups du parc et aux efforts de conservation.

“Nous sommes dévastés que le tribunal ait autorisé d’innombrables autres loups – y compris des loups de Yellowstone – à être tués en vertu des lois et réglementations non scientifiques que nous contestons”, a déclaré Lizzy Pennock, l’avocate de la coexistence des carnivores basée dans le Montana pour WildEarth Guardians dans un communiqué.

“Nous continuerons à nous battre pour les loups du Montana dans la salle d’audience pendant que notre affaire se poursuit et à l’extérieur de la salle d’audience de toutes les manières”, a-t-elle déclaré.

La décision dissout une ordonnance d’interdiction temporaire émise par Abbott le 16 novembre, réduisant les limites de prises individuelles de 20 à cinq et bloquant l’utilisation de pièges à collet.

Les règles de chasse établies par la Fish, Wildlife and Parks Commission en août entrent en vigueur immédiatement, a indiqué l’agence, notamment en permettant aux individus de capturer jusqu’à 10 loups en chassant et 10 en piégeant. La saison de piégeage a débuté lundi.

“L’État a un intérêt légitime à gérer les loups… qui représente tous les intérêts en jeu, y compris ceux des chasseurs et des éleveurs”, a écrit Abbott.

Abbott a entendu des témoignages lundi dans un procès intenté par WildEarth Guardians et le Coyote Project, qui a fait valoir que l’État avait changé la méthode qu’il utilise pour estimer la population de loups d’une manière qui, selon les groupes, conduit à une surestimation. L’estimation de la population informe sur les quotas de chasse.

Mais Abbot a déclaré que les estimations de la population de l’État n’étaient pas si peu fiables que le quota de 456 loups de cette année entraînerait des dommages irréparables.

La population de loups du Montana est estimée à un peu plus de 1 100, un nombre qui est resté stable au cours des dernières années, même si 329 loups ont été capturés en 2021, a noté Abbott.

Le quota 2021-22 avait été fixé à 450 sans aucune limite fixée près du parc de Yellowstone. Vingt-trois loups du parc ont été tués l’hiver dernier, dont un par le gouverneur du Montana, Greg Gianforte.

Des responsables du ministère de la Pêche, de la Faune et des Parcs ont déclaré lundi que l’État avait fixé les quotas de cette année sur la base d’une loi adoptée par la législature de 2021 qui obligeait la Fish and Wildlife Commission à réduire le nombre de loups dans le Montana et à autoriser les trappeurs à utiliser des pièges à collet. .

L’Idaho fait partie des autres États qui ont également assoupli les règles de chasse au loup à la demande des chasseurs et des éleveurs.

Mardi, les chasseurs du Montana avaient tué 69 loups depuis l’ouverture de la saison en septembre.

Le différend sur la saison de chasse au loup du Montana survient alors que les défenseurs de l’environnement ont fait pression pour que les animaux soient restaurés dans davantage de zones, au-delà de l’habitat du loup actuellement occupé dans les montagnes Rocheuses du nord des États-Unis, le sud-ouest et l’ouest des Grands Lacs.

Le Center for Biological Diversity a intenté mardi une action en justice devant le tribunal de district américain de Washington pour obliger les autorités fédérales à rédiger un plan national de rétablissement des loups gris qui comprend un habitat potentiel dans les États de la côte ouest, le sud des Rocheuses et le nord-est.

Les loups ont été exterminés dans la plupart des États-Unis dans les années 1930 dans le cadre de campagnes d’empoisonnement et de piégeage parrainées par le gouvernement. Ils ont été réintroduits du Canada dans les Rocheuses du nord des États-Unis dans les années 1990 et ont rebondi dans les régions des Grands Lacs.

Les montagnes et les forêts de l’Idaho, du Montana et du Wyoming sont devenues des bastions pour les populations de loups depuis leur réintroduction, ce qui a contribué à alimenter l’expansion de l’espèce ces dernières années dans certaines parties de l’Oregon, de l’État de Washington et de la Californie.

Les animaux ont été retirés de la liste fédérale des espèces en voie de disparition dans la région en 2011.

L’année dernière, des avocats ont demandé au US Fish and Wildlife Service de restaurer les protections en voie de disparition pour les loups dans l’ouest des États-Unis. aux loups dans toute la région.

Amy Beth Hanson, Associated Press