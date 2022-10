Un juge du Montana renverse les lois électorales plus strictes des républicains

BILLINGS, Mont. (AP) – Un juge du Montana a déclaré inconstitutionnelles trois lois qui restreignaient le vote dans l’État, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de la fraude électorale généralisée que les lois parrainées par les républicains de 2021 visaient ostensiblement.

Les lois ont mis fin à l’inscription des électeurs le jour même, imposé de nouvelles exigences d’identification aux étudiants et restreint la collecte des bulletins de vote par des tiers. Les restrictions ont été suspendues en avril en vertu d’une injonction temporaire confirmée par la suite par la Cour suprême du Montana.

Les responsables électoraux ont refusé de dire s’ils feraient appel de la dernière décision devant la Haute Cour de l’État. Et avec les élections dans un peu plus d’un mois, il n’est pas certain que les juges rendraient une décision avant le 8 novembre.

Les tribus amérindiennes qui ont poursuivi les lois ont fait valoir que les mesures d’identification des étudiants et de collecte des bulletins de vote nuiraient aux électeurs dans les réserves éloignées, où de nombreuses personnes vivent loin des bureaux de vote et sont confrontées à la pauvreté et à d’autres défis.

La secrétaire d’État du Montana, Christi Jacobsen, qui supervise les élections dans l’État, a demandé les mesures de vote l’année dernière alors que les républicains du pays ont modifié les lois électorales à la suite des élections de novembre 2020. Ces mesures faisaient suite aux affirmations de l’ancien président Donald Trump et répétées par ses partisans selon lesquelles l’élection avait été volée.

Le juge Michael Moses a déclaré que les parrains des lois n’avaient montré aucune preuve que la fraude électorale était un problème à la suite d’un procès en août au cours duquel des experts et des responsables électoraux de tout l’État ont témoigné.

“La fraude électorale dans le Montana est extrêmement rare”, a écrit Moses dans sa décision de vendredi de près de 200 pages. Il a ajouté qu’il y avait des “signes significatifs” que la loi sur la collecte des bulletins de vote avait un objectif discriminatoire à l’encontre des électeurs amérindiens, et a déclaré que la loi sur la carte d’identité des étudiants avait été promulguée par les législateurs républicains “pour réduire le vote des jeunes pour un avantage politique perçu”.

Les propres témoins de Jacobsen ont convenu au cours du procès que la fraude électorale n’était pas un problème dans le Montana.

Une porte-parole de la secrétaire d’État républicaine a refusé de dire lundi si elle prévoyait de faire appel de la décision du juge devant la Cour suprême. Mais Jacobsen “ne va pas laisser tomber le combat” pour rendre les élections du Montana sûres et accessibles, a déclaré le porte-parole Richie Melby.

Si les lois étaient autorisées, elles entraveraient directement la capacité de nombreux Amérindiens à voter, a déclaré Jacqueline De León du Native American Rights Fund, représentant la nation Blackfeet, les tribus confédérées Salish et Kootenai, la communauté indienne de Fort Belknap, le nord Cheyenne Tribe et groupes de défense autochtones.

Elle a déclaré qu’il était crucial pour les Amérindiens incapables de se rendre aux bureaux de vote en raison de la pauvreté et du manque de transport de permettre à des tiers de récupérer et de livrer les bulletins de vote de certains électeurs.

“Ces lois exploitent les lacunes structurelles des communautés amérindiennes, et la législature savait quel en serait l’impact”, a déclaré De Leon.

Un audit réalisé par un ancien secrétaire d’État républicain n’a révélé aucun problème dans le Montana lors des élections de 2020, selon des documents judiciaires. La conservatrice Heritage Foundation n’a trouvé qu’une seule condamnation pour fraude électorale sur des millions de votes au cours des quatre dernières décennies dans l’État.

Le Parti démocrate du Montana et des groupes de jeunes ont également contesté les lois de 2021 et ont fait valoir qu’elles visaient à rendre plus difficile le vote des Amérindiens, des nouveaux électeurs, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Moses a également déclaré inconstitutionnelle une loi qui n’aurait pas permis aux jeunes de 17 ans qui se préinscrivent de voter pour recevoir un bulletin de vote, par courrier ou autrement, jusqu’à leurs 18 ans, même s’ils auraient 18 ans le jour du scrutin ou avant. .

Matthew Brown, l’Associated Press