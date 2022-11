Un juge du Montana ordonne l’arrestation du fondateur d’un site Web néonazi

MISSOULA, Mont. (AP) – Un juge fédéral a ordonné mercredi l’arrestation d’un éditeur de site Web néonazi accusé d’avoir ignoré un jugement de 14 millions de dollars contre lui pour avoir orchestré une campagne de harcèlement antisémite contre la famille d’une femme du Montana.

Le juge de district américain Dana Christensen a émis un mandat d’arrêt contre Andrew Anglin, fondateur et exploitant du site Web The Daily Stormer.

Les avocats de l’agent immobilier du Montana, Tanya Gersh, ont déclaré qu’Anglin n’avait payé aucune partie du jugement d’août 2019 et avait ignoré leurs demandes d’informations sur sa localisation, son fonctionnement du site Web et d’autres actifs.

Gersh dit que des trolls Internet anonymes ont bombardé sa famille de messages haineux et menaçants après qu’Anglin a publié leurs informations personnelles, y compris une photo de son jeune fils. Dans une série de messages, Anglin a accusé Gersh et d’autres résidents juifs de Whitefish, dans le Montana, de s’être livrés à un « racket d’extorsion » contre la mère du nationaliste blanc Richard Spencer.

Le procès de Gersh en avril 2017 a accusé Anglin d’atteinte à la vie privée, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et de violation de la loi anti-intimidation du Montana. Un avocat de Gersh n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique demandant des commentaires mercredi.

Le juge Christensen a ordonné à Anglin de payer plus de 4 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 10 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs à Gersh, qui est représenté par des avocats du Southern Poverty Law Center, basé en Alabama. Le tribunal a rendu le jugement par défaut contre Anglin après qu’il ne s’est pas présenté pour une déposition prévue par les avocats de Gersh.

Anglin, originaire de l’Ohio, a affirmé vivre en dehors des États-Unis. Mais on ne sait pas où il se trouve actuellement et il n’a pas immédiatement répondu à un e-mail envoyé à une adresse publiée sur son site Web.

D’autres cibles des campagnes de harcèlement en ligne d’Anglin ont également obtenu des jugements par défaut contre lui après qu’il n’ait pas répondu à leurs poursuites respectives.

En juin 2019, un juge fédéral de l’Ohio a accordé 4,1 millions de dollars de dommages et intérêts à l’animateur de radio musulman américain Dean Obeidallah, qui a poursuivi Anglin pour l’avoir faussement accusé de terrorisme. Obeidallah a déclaré avoir reçu des menaces de mort après qu’Anglin ait publié un article qui a amené les lecteurs à croire qu’il assumait la responsabilité de l’attaque terroriste de mai 2017 lors d’un concert d’Ariana Grande.

En août 2019, un juge fédéral de Washington a rendu un autre jugement par défaut contre Anglin et a accordé un peu plus de 600 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs à la première femme noire à occuper le poste de présidente du gouvernement étudiant de l’Université américaine. Le procès de Taylor Dumpson a déclaré qu’Anglin avait ordonné à ses lecteurs de la “troller d’assaut” après que quelqu’un ait accroché des bananes avec des messages haineux de nœuds coulants sur le campus de l’université un jour après son investiture en tant que présidente du gouvernement étudiant.

The Associated Press