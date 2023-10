Un juge du Montana maintient l’interdiction d’appliquer la loi restreignant les spectacles de dragsters et les événements de lecture de dragsters

Protéger les mineurs contre les expressions de genre divergentes n’est pas la même chose que protéger les mineurs contre les discours obscènes, a défendu l’avocate Constance Van Kley en faveur des plaignants lors de l’audience du 28 août.

La loi du Montana protège déjà les mineurs contre l’exposition aux obscénités, ont fait valoir les plaignants.

« L’État n’a pas soutenu de manière significative que les propos visés par (la nouvelle loi) – au-delà des obscénités déjà réglementées – sont potentiellement nocifs pour les enfants », ont soutenu les plaignants dans leurs dossiers judiciaires.

L’État n’essaie pas d’établir une nouvelle norme en matière d’obscénité pour réglementer les spectacles de drag, a déclaré le procureur général adjoint Michael Russell lors des débats sur l’injonction.

« Nous affirmons qu’ils sont indécents et inappropriés uniquement pour les mineurs » et que l’État a intérêt à protéger les mineurs de ce type de comportement, a-t-il déclaré.

« Aucune preuve présentée à la Cour n’indique que les mineurs subissent un préjudice en raison d’événements liés au trafic de drogue ou d’autres discours et expressions critiques à l’égard des normes de genre », a écrit Morris en accordant l’injonction.

Morris avait accordé une ordonnance d’interdiction temporaire contre la loi fin juillet, à temps pour permettre à la Montana Pride de tenir sa 30e célébration annuelle à Helena sans craindre de violer la loi.

Le juge a déclaré que la manière dont la loi était rédigée « nuirait de manière disproportionnée non seulement aux artistes de dragsters, mais à toute personne qui ne correspond pas aux normes traditionnelles de genre et d’identité ». Il a déclaré que la loi ne définissait pas de manière adéquate les actions qui pourraient être illégales et semblait susceptible « d’encourager une application arbitraire et discriminatoire ».

La loi vise à interdire aux mineurs d’assister à des « spectacles à caractère sexuel » et à interdire de tels spectacles dans les lieux publics où des enfants sont présents. Cependant, elle ne définit pas de manière adéquate bon nombre des termes utilisés dans la loi, ce qui pousse les gens à s’autocensurer par crainte de poursuites, affirment les avocats des plaignants.

La loi a également fait du Montana le premier État à interdire spécifiquement aux drag kings et aux drag queens – qu’elle définit comme des artistes qui adoptent un personnage masculin ou féminin flamboyant ou parodique avec des costumes et un maquillage glamour ou exagérés – de lire des livres aux enfants des écoles publiques ou des bibliothèques. , même si les performances n’ont pas d’élément sexuel.

La loi ne définit pas des termes comme « flamboyant », « parodique » ou « glamour », a déclaré Morris en juillet.

L’application peut inclure des amendes pour les entreprises si des mineurs assistent à un « spectacle à caractère sexuel ». La loi prévoit également la perte des licences d’État pour les enseignants ou les bibliothécaires, ainsi que la perte du financement public pour les écoles ou les bibliothèques, qui permettent d’organiser des événements de lecture traînée. Il permet à quelqu’un qui, en tant que mineur, a assisté à un spectacle de dragsters qui a enfreint la loi de poursuivre en justice ceux qui ont promu ou participé à l’événement à tout moment pendant une période de 10 ans après le spectacle.

La loi du Montana est imparfaite – comme des lois similaires en Floride et au Tennessee qui ont été bloquées par les tribunaux – car elle réglemente la parole en fonction de son contenu et de son point de vue, sans prendre en compte sa valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique potentielle, a découvert Morris en juillet.

En 1972, la Cour suprême des États-Unis a établi des lignes directrices pour déterminer si quelque chose est obscène : si l’œuvre fait appel à un intérêt lascif – un intérêt dégradant ou excessif pour les questions sexuelles ; s’il représente ou décrit un comportement sexuel d’une manière manifestement offensante ; et si l’œuvre manque de valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique sérieuse.

Comme dans de nombreux États dirigés par les Républicains, les législateurs conservateurs du Montana ont adopté d’autres lois ciblant les personnes transgenres. La loi de l’État interdisant les soins médicaux d’affirmation de genre pour les mineurs a été bloquée par un juge de l’État. Le corps législatif du Montana, contrôlé par les Républicains, a également adopté un projet de loi définissant le sexe comme étant uniquement « masculin » ou « féminin » dans la loi de l’État. Cette loi a été contestée cette semaine, avec des arguments selon lesquels elle bloque la reconnaissance juridique et la protection des résidents transgenres, non binaires et intersexués.

« Il est absolument inadmissible que le gouvernement refuse des avantages à un groupe de personnes sur la base de leur hostilité flagrante à leur égard », a déclaré Van Kley. Dans le cas du sexe « masculin » ou « féminin », « il existe des preuves assez substantielles que l’intention était de cibler les personnes transgenres », a ajouté Van Kley.