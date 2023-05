Un juge du Montana bloque temporairement l’application de l’interdiction de l’avortement ; audience la semaine prochaine

HÉLÈNE, Mont. (AP) – Un juge du Montana a temporairement empêché l’État d’appliquer une nouvelle interdiction sur le type d’avortement le plus couramment utilisé après 15 semaines de gestation jusqu’à ce qu’il puisse entendre les arguments sur la loi la semaine prochaine.

Le juge du tribunal de district Mike Menahan a émis jeudi une ordonnance d’interdiction temporaire contre une loi qui interdit l’utilisation des avortements par dilatation et évacuation. Le gouverneur républicain Greg Gianforte a signé le projet de loi mardi et il a pris effet immédiatement.

La loi causerait un préjudice et des dommages immédiats et irréparables à Planned Parenthood et à ses patients si elle était autorisée à rester en vigueur pendant que la contestation se déroulait devant le tribunal, indique l’ordonnance.

Planned Parenthood of Montana a déposé une plainte légale sur la constitutionnalité de la loi mardi, quelques heures seulement après sa signature.

Martha Fuller, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood of Montana, a déclaré qu’elle était heureuse que le juge ait reconnu le préjudice que les lois anti-avortement causent aux patients qui recherchent des soins de santé de base.

« La politique n’a pas sa place dans la salle d’examen et nous ne resterons pas les bras croisés alors que les législateurs se précipitent pour nous retirer l’accès à l’avortement et nous priver de notre liberté personnelle », a déclaré Fuller.

L’État du Montana a fait valoir que la loi n’interdisait pas complètement les avortements et les évacuations. La procédure pourrait toujours être effectuée si le prestataire tue d’abord le fœtus en lui injectant un médicament ou une solution saline, empêchant ainsi le fœtus de ressentir de la douleur, a déclaré l’État dans un dossier judiciaire.

Un fœtus humain n’a pas la capacité de ressentir de la douleur avant au moins 24 semaines de gestation, selon l’American College of Obstetricians and Gynecologists. Les opposants à l’avortement affirment qu’un fœtus peut ressentir de la douleur plus tôt que cela.

Les avortements du deuxième trimestre peuvent également être pratiqués en utilisant des médicaments pour provoquer le travail et l’accouchement. La procédure se déroule dans un hôpital où le patient peut être suivi.

« Aucune des alternatives proposées par l’État pour la procédure interdite n’est réalisable », a déclaré Planned Parenthood of Montana dans un communiqué. « Ils comportent également plus de risques pour le patient. Cette loi interdit la procédure la plus sûre après 15 semaines.

Dans le cadre de sa réponse, l’État demande également aux tribunaux d’annuler une décision de la Cour suprême du Montana de 1999 selon laquelle le droit constitutionnel du Montana à la vie privée comprend le droit d’obtenir un avortement pré-viable auprès du fournisseur de son choix. La nouvelle loi comprend une disposition stipulant que le droit constitutionnel à la vie privée individuelle n’inclut pas le droit à un avortement pré-viable.

Menahan a déclaré qu’il entendrait des arguments sur la loi mardi prochain, un moment qu’il a également réservé pour entendre des arguments contre une loi qui oblige une femme à subir une échographie avant de se faire avorter et une nouvelle règle qui exige une autorisation préalable avant que Medicaid ne paie pour les avortements.

Menahan a restreint l’application de la loi sur les ultrasons et de la règle d’autorisation préalable au début du mois.

Amy Beth Hanson, Associated Press