Un juge du Missouri rejette l’accusation d’innocence de Marcellus Williams, qui risque la peine de mort

SAINT-LOUIS — Un juge a refusé jeudi d’annuler la condamnation et la peine de mort de Marcellus Williamsun homme du Missouri qui doit être exécuté plus tard ce mois-ci pour le meurtre au couteau d’une femme en 1998, malgré des questions contestant les preuves ADN sur le couteau utilisé lors de l’attaque.

Le juge du circuit du comté de Saint-Louis, Bruce Hilton, a présidé une audience de présentation de preuves Le mois dernier, Williams, 55 ans, a été reconnu coupable du meurtre de Lisha Gayle, une travailleuse sociale et ancienne journaliste du St. Louis Post-Dispatch. Son exécution a été ordonnée par la Cour suprême. L’injection létale est prévue pour le 24 septembre.

« Toutes les allégations d’erreur formulées par Williams lors de son appel direct, de son examen après condamnation et de son examen en habeas corpus ont été rejetées par les tribunaux du Missouri », a écrit Hilton. « Il n’existe aucune base permettant à un tribunal de conclure que Williams est innocent, et aucun tribunal n’a rendu une telle conclusion. Williams est coupable de meurtre au premier degré et a été condamné à mort. »

Les avocats de Williams, le bureau du procureur du comté de St. Louis et le bureau du procureur général du Missouri n’ont pas répondu aux messages laissés jeudi demandant des commentaires.

Les avocats de Williams devraient demander la clémence du gouverneur républicain Mike Parson et pourraient faire appel.

En janvier, le procureur démocrate du comté de Saint-Louis Wesley Bell a cité des questions sur les preuves ADN Bell a demandé à la police de se prononcer sur l’arme du crime et de demander une audience pour envisager l’annulation de la condamnation de Williams. Bell a déclaré que les preuves indiquaient que l’ADN de quelqu’un d’autre se trouvait sur le couteau de boucher utilisé pour tuer Gayle.

Bell a porté le défi devant un Loi du Missouri 2021 Cela permet aux procureurs de demander à un tribunal de réexaminer une condamnation qu’ils estiment injuste. Cette décision et la fixation d’une date d’exécution ont placé Williams face à la perspective de voir sa condamnation annulée et d’être libéré, ou de la voir confirmée et d’être confronté à une exécution imminente.

Malgré la requête de Bell, la Cour suprême du Missouri a fixé en juin la date de l’exécution au 24 septembre. Une date d’audience a ensuite été fixée en août pour la requête de Bell concernant les preuves ADN.

Mais juste avant l’audience du 21 août, un nouveau rapport ADN a révélé que les preuves ADN avaient été contaminées parce que des fonctionnaires du bureau du procureur du comté de Saint-Louis avaient touché le couteau sans gants avant le procès initial en 2001.

Les preuves ADN ayant été gâchées, les avocats travaillant pour le compte de Williams au sein du Midwest Innocence Project sont parvenus à un compromis avec le bureau du procureur : Williams plaiderait à nouveau sans contestation pour meurtre au premier degré en échange d’une nouvelle peine de prison à vie sans libération conditionnelle.

Hilton a signé l’accord, tout comme la famille de Gayle. Mais le bureau du procureur général du Missouri ne l’a pas fait.

À la demande du procureur général républicain Andrew Bailey, la Cour suprême du Missouri a bloqué l’accord et a ordonné à Hilton de procéder à l’audience de présentation des preuves le 28 août.

L’avocat de Williams, Jonathan Potts, a déclaré lors de l’audience que la mauvaise manipulation de l’arme du crime avait été dévastatrice pour Williams car elle avait « détruit sa dernière et meilleure chance » de prouver son innocence.

Le procureur général adjoint, Michael Spillane, a déclaré que d’autres preuves indiquaient sa culpabilité.

« Ils ont qualifié les preuves de faibles dans cette affaire. Elles étaient accablantes », a déclaré Spillane lors de l’audience.

Les procureurs du procès initial de Williams ont déclaré qu’il s’était introduit par effraction dans la maison de Gayle le 11 août 1998, avait entendu de l’eau couler dans la douche et avait trouvé un grand couteau de boucher. Lorsque Gayle est descendue, elle a été poignardée 43 fois. Son sac à main et l’ordinateur portable de son mari ont été volés.

Les autorités ont déclaré que Williams avait volé une veste pour cacher du sang sur sa chemise. La petite amie de Williams lui a demandé pourquoi il portait une veste par une journée chaude. La petite amie a déclaré qu’elle avait vu plus tard l’ordinateur portable dans la voiture et que Williams l’avait vendu un ou deux jours plus tard.

Les procureurs ont également cité le témoignage d’Henry Cole, qui partageait une cellule avec Williams en 1999 alors que ce dernier était emprisonné pour des accusations sans rapport avec l’affaire. Cole a déclaré aux procureurs que Williams avait avoué le meurtre et fourni des détails à ce sujet.

Les avocats de Williams ont répondu que la petite amie et Cole étaient tous deux des criminels condamnés en quête d’une récompense de 10 000 $.

Trois autres hommes — Christophe Dunn, Lamar Johnson et Kevin Strickland — ont été libérés après des décennies de prison en vertu de la loi du Missouri de 2021.

Williams a déjà été sur le point d’être exécuté. En août 2017, quelques heures avant sa mort prévue, le gouverneur de l’époque, Eric Greitens, un républicain, accordé un sursis après avoir examiné les mêmes preuves ADN qui ont motivé les efforts de Bell pour annuler la condamnation.

Une étoile montante de la politique démocrate du Missouri, Bell a battu la députée sortante Cori Bush lors des primaires de ce mois-ci et est largement favori aux élections générales de novembre.

Williams est noir et lors de l’audience, l’homme qui l’a poursuivi, Keith Larner, a été interrogé sur la raison pour laquelle le jury du procès ne comprenait qu’un seul juré noir. Larner a déclaré qu’il n’avait écarté que trois jurés noirs potentiels, dont un qui, selon lui, ressemblait à Williams.

L’avocat de Williams, Joseph Green, a déclaré à Hilton que lorsque Williams a été jugé, il représentait également un homme qui a tué sa femme et blessé plusieurs autres personnes lors d’une fusillade au palais de justice du comté de Saint-Louis en 1992. Cette affaire lui a pris du temps pour travailler sur la défense de Williams, a déclaré Green lors de l’audience.

« Je ne crois pas qu’il ait fait de notre mieux », a déclaré Green, désormais juge.