Un juge du Missouri estime que le résumé de la mesure sur le droit à l’avortement rédigé par un responsable républicain est trompeur

COLUMBIA, Missouri — Un juge du Missouri a statué jeudi qu’un responsable républicain anti-avortement avait utilisé un langage trompeur pour résumer une question de vote visant à rétablir le droit à l’avortement dans l’État.

Le juge du comté de Cole, Cotton Walker, a rejeté une description de l’amendement rédigée par le bureau du secrétaire d’État républicain Jay Ashcroft, un opposant à l’avortement.

Dans sa décision, Walker a déclaré que le langage d’Ashcroft était « injuste, insuffisant, inexact et trompeur ».

Walker a rédigé un nouveau résumé expliquant aux électeurs que la mesure supprimerait l’interdiction de l’avortement dans le Missouri et permettrait de restreindre ou d’interdire l’avortement après la viabilité du fœtus, avec des exceptions.

Le Missouri a interdit presque tous les avortements après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en 2022.

Le texte de Walker précise également que l’amendement créerait un « droit constitutionnel de prendre des décisions concernant les soins de santé reproductive, y compris l’avortement et les contraceptifs ».

Au moins neuf autres états examinera les amendements constitutionnels consacrer le droit à l’avortement cet automne — Arizona, Colorado, Floride, Maryland, Montana, Nebraska, Nevada et Dakota du Sud.

Dans le Missouri, le texte des bulletins de vote est affiché dans les centres de vote pour aider les électeurs à comprendre l’impact du vote « oui » ou « non » sur des mesures de vote parfois complexes.

Le résumé rédigé par Ashcroft indique qu’un vote « oui » sur la proposition consacrerait « le droit à l’avortement à tout moment de la grossesse dans la Constitution du Missouri ».

« De plus, elle interdira toute réglementation de l’avortement, y compris les réglementations conçues pour protéger les femmes qui subissent un avortement et interdira tout recours civil ou pénal contre quiconque pratique un avortement et blesse ou tue les femmes enceintes », selon les termes d’Ashcroft.

L’amendement lui-même stipule que « le gouvernement ne doit pas nier ou porter atteinte au droit fondamental d’une personne à la liberté reproductive, qui est le droit de prendre et d’exécuter des décisions sur toutes les questions relatives aux soins de santé reproductive, y compris, mais sans s’y limiter, les soins prénatals, l’accouchement, les soins post-partum, le contrôle des naissances, les soins en cas d’avortement, les soins en cas de fausse couche et les conditions d’accouchement respectueuses. »

Le procureur général adjoint Andrew Crane a défendu le résumé d’Ashcroft devant le tribunal. Il a souligné une clause de l’amendement protégeant « toute personne » de poursuites ou de sanctions si elle aide de manière consentante une personne exerçant son droit à la liberté de procréation. Crane a déclaré que si elle était adoptée, cette disposition rendrait toute réglementation sur l’avortement inefficace.

Les bureaux du secrétaire d’État et du procureur général n’ont pas immédiatement répondu aux courriels de l’Associated Press demandant des commentaires sur la décision.

Les partisans de la mesure ont salué la décision de Walker.

« Cette décision confirme ce que nous savons depuis le début : nos adversaires tentent de bloquer un vote en novembre parce qu’ils savent que les Missouriens soutiennent massivement la liberté de procréation et voteront oui à l’amendement 3 », a déclaré jeudi Rachel Sweet, directrice de campagne de Missourians for Constitutional Freedom, dans un communiqué. « Les Missouriens méritent d’avoir la chance de voter sur l’amendement 3 en se basant sur des faits et la décision d’aujourd’hui nous rapproche un peu plus de la concrétisation de ce projet. »

Les avocats de la femme qui a proposé l’amendement ont écrit dans des mémoires juridiques que la description d’Ashcroft était trompeuse et que les législateurs pourraient réglementer les avortements après la viabilité.

« Les Missouriens ont droit à un langage juste, précis et suffisant qui leur permettra de voter en connaissance de cause pour ou contre l’amendement sans être soumis à la désinformation du secrétaire d’État », selon un mémoire déposé par le plaignant.

C’est la deuxième fois qu’Ashcroft et la campagne pour le droit à l’avortement s’affrontent à propos de sa description officielle de l’amendement.

La campagne en 2023 également poursuivi Ashcroft sur la manière dont son bureau a décrit l’amendement dans un résumé du bulletin de vote. Les résumés des bulletins de vote sont des aperçus de haut niveau des amendements, similaires au texte du bulletin de vote. Mais les résumés sont inclus dans les bulletins de vote.

Le résumé du vote d’Ashcroft indique que la mesure autoriserait « les avortements dangereux et non réglementés jusqu’à la naissance vivante ».

Un panel de trois juges de la Cour d’appel du district occidental a jugé que le résumé d’Ashcroft était politiquement partisan et l’a réécrit. Une grande partie du texte du vote de Walker est basé sur le résumé de la Cour d’appel.