Un juge du Missouri déclare qu’un homme blanc sera jugé pour avoir tiré sur un adolescent noir qui s’était trompé de maison – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

KANSAS CITY, Missouri (AP) — Un juge du Missouri a statué jeudi que le propriétaire blanc de 84 ans qui avait tiré sur un adolescent noir après s’être rendu par erreur au domicile de cet homme devait être jugé.

Le juge du comté de Clay, Louis Angles, a rendu la décision après avoir entendu plusieurs témoins lors d’une audience préliminaire, dont Ralph Yarl, l’adolescent qui a été abattu par Andrew Lester le 13 avril lorsque Yarl s’est trompé de maison pour récupérer ses jeunes frères.

Lester, un mécanicien aéronautique à la retraite, est accusé de voies de fait au premier degré et d’action criminelle armée. Il avait auparavant plaidé non coupable dans la fusillade qui a choqué le pays et relancé les débats nationaux sur la politique en matière d’armes à feu et la race en Amérique.

L’officier de Kansas City, Larry Dunaway, a décrit Lester comme « un homme âgé qui avait peur » après la fusillade. Un autre officier, James Gale, a déclaré que Lester était clairement inquiet.

« Il a dit qu’il espérait ne tuer personne », a témoigné Gale.

Une poignée de personnes portant des chemises sur lesquelles était écrit « Justice pour Ralph » ont été vues entrer dans le palais de justice. D’autres portaient des chemises sur lesquelles on pouvait lire : « Sonner à la porte n’est pas un crime ».

Yarl continue de guérir du traumatisme crânien qu’il a subi, mais a pu effectuer un stage d’ingénieur cet été et vient de commencer sa dernière année au lycée. Le jeune homme de 17 ans envisage de se spécialiser en ingénierie lorsqu’il obtiendra son diplôme, et plusieurs séjours universitaires sont prévus à l’automne.

Yarl était censé récupérer ses jeunes frères, mais il s’est trompé de pâté de maisons et s’est retrouvé par erreur chez Lester. Lester a déclaré aux autorités qu’il avait tiré sur Yarl à travers la porte sans avertissement parce qu’il était « mort de peur » et qu’il était sur le point d’être volé.

Aucun mot n’a été échangé avant la fusillade, mais alors que Yarl se levait pour courir, il a entendu Lester crier : « Ne venez pas ici », indique la cause probable.

Initialement refoulé alors qu’il cherchait de l’aide dans les maisons voisines, Yarl est tombé dans la rue. La voisine Carol Conrad a témoigné qu’elle offrait des mots de réconfort à travers sa fenêtre – un répartiteur avait averti que les voisins devaient rester à l’intérieur. À un moment donné, il a crié : « On m’a tiré dessus. »

Lorsque Yarl s’est effondré au sol, trois voisins se sont précipités pour l’aider. Jodi Dovel a témoigné qu’il y avait une traînée de sang qui s’accumulait sous sa tête. Mais Yarl a pu parler, lui disant qu’il était allé sonner à la porte et qu’il avait été abattu.

« Je pensais. « Oh non, il s’est trompé de maison », a déclaré Dovel.

Lester a également appelé le 911. Sur l’enregistrement diffusé au tribunal, on pouvait l’entendre dire à un répartiteur : « Je lui ai tiré dessus. Il était à ma porte et essayait d’entrer et je lui ai tiré dessus.

Le procureur du comté de Clay, Zachary Thompson, a déclaré qu’il y avait une « composante raciale » dans l’affaire, mais n’a pas donné de détails.

L’avocat de Lester, Steven Brett Salmon, a suggéré dans des documents judiciaires antérieurs qu’il envisageait de faire valoir que Lester avait agi en état de légitime défense, citant la loi du Missouri « tenez bon ». Le Missouri est l’un des quelque 30 États dotés de lois qui autorisent les gens à réagir par la force physique lorsqu’ils sont menacés.

Salmon a déclaré que la maison de Lester avait été recouverte d’œufs et peinte à la bombe après la fusillade. Il a déclaré que Lester avait demandé l’aide des forces de l’ordre lors de son voyage et que sa femme avait dû être déplacée de sa maison de retraite.

Le soutien à Yarl et à sa famille a afflué au cours des derniers mois. Un GoFundMe créé au nom de la famille a permis de récolter près de 3,5 millions de dollars.

Droit d’auteur 2023 La Presse Associée. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

