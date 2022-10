Un juge du Mississippi bloque les subventions financées par les impôts des écoles privées

JACKSON, Mississippi (AP) – Un juge du Mississippi a bloqué jeudi une loi de l’État qui a investi 10 millions de dollars d’argent fédéral de secours en cas de pandémie dans des subventions d’infrastructure pour les écoles privées.

La décision du juge de la chancellerie du comté de Hinds, Crystal Wise Martin, est une victoire pour les parents des écoles publiques. Le groupe à but non lucratif a intenté une action en justice pour bloquer le programme, arguant que le financement donne aux écoles privées un avantage concurrentiel sur les écoles publiques.

Le procès cite l’article 208 de la Constitution du Mississippi, qui interdit l’utilisation de fonds publics pour toute école qui n’est pas «une école gratuite».

“Toute appropriation de fonds publics devant être reçus par les écoles privées affecte négativement les écoles et leurs élèves”, a écrit Martin. “Le financement des contribuables pour l’éducation est limité.”

Au cours de la session législative de cette année, la Chambre et le Sénat contrôlés par les républicains du Mississippi ont prévu de dépenser la majeure partie des 1,8 milliard de dollars que l’État reçoit du gouvernement fédéral pour le soulagement de la pandémie.

Le gouverneur républicain Tate Reeves a signé deux projets de loi en avril. L’un a créé un programme de subventions pour aider les écoles privées à payer pour l’eau, le haut débit et d’autres projets d’infrastructure. L’autre a alloué les 10 millions de dollars de fonds fédéraux pour le programme, à compter du 1er juillet.

Le programme accorde des subventions allant jusqu’à 100 000 $ à toute école de l’État membre de la Midsouth Association of Independent Schools et accréditée par une organisation nationale, régionale ou nationale. Les écoles publiques ne peuvent pas demander les subventions d’infrastructure.

Les législateurs ont créé un programme pour fournir des prêts sans intérêt aux écoles publiques pour améliorer les bâtiments et autres installations, avec de l’argent provenant de l’État. Ces prêts doivent être remboursés dans un délai de 10 ans. Les subventions aux écoles privées n’ont pas besoin d’être remboursées.

Le personnel du procureur général Lynn Fitch examine l’ordonnance du juge et “évalue les prochaines étapes” de l’opportunité d’interjeter appel, a déclaré jeudi la chef de cabinet Michelle Williams.

L’American Civil Liberties Union of Mississippi, le Mississippi Center for Justice and Democracy Forward ont intenté une action en justice le 15 juin au nom de Parents for Public Schools, un groupe de défense fondé il y a plus de 30 ans.

L’avocat de Democracy Forward, Will Bardwell, a déclaré dans un communiqué que la décision de Martin est “une victoire pour la Constitution du Mississippi et pour toute personne qui se soucie de l’éducation publique dans l’État”.

«Lorsque la législature de l’État a violé la constitution en affectant des fonds publics aux écoles privées, elle a fait plus que simplement continuer la honteuse histoire du Mississippi de saper les écoles publiques de ses enfants. Cela a enfreint la loi, point final », a déclaré Bardwell. “La décision d’aujourd’hui est claire : personne, pas même la législature du Mississippi, n’est au-dessus de la loi.”

Le programme de subventions d’infrastructure des écoles privées est administré par le ministère des Finances et de l’Administration du Mississippi. Une porte-parole de l’agence était hors de l’État jeudi et n’a pas immédiatement répondu à la question de savoir si une partie de l’argent de la subvention avait été distribuée.

Martin a noté que le système d’éducation publique du Mississippi était « chroniquement sous-financé ». Une loi de l’État de 1997 a établi une formule de financement complexe appelée Mississippi Adequate Education Program, qui a été conçue pour garantir que les écoles reçoivent suffisamment d’argent pour répondre aux normes académiques de niveau intermédiaire. Les législateurs n’ont entièrement financé la formule que depuis deux ans.

Martin a noté que le jour même où elle a entendu les plaidoiries dans l’affaire, le 23 août, le lycée public Forest Hill de Jackson a dû licencier tôt en raison de la faible pression de l’eau. Le 30 août, toutes les écoles publiques de Jackson ont dû suivre temporairement des cours en ligne uniquement, car des problèmes dans la principale usine de traitement de l’eau de la ville ont fait perdre l’eau courante à la majeure partie de Jackson pendant quelques jours.

“Ce tribunal n’a qu’à siéger dans le comté de Hinds et à tenir compte des événements actuels pour constater que le financement exclusif des infrastructures publiques pour les écoles privées affecte différemment les élèves des écoles publiques que le grand public”, a écrit Martin.

Emily Wagster Pettus, Associated Press