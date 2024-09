Un juge du Michigan ordonne à Sean « Diddy » Combs de payer 100 millions de dollars à un homme du Michigan dans une affaire d’agression sexuelle présumée

DÉTROIT — Un juge du Michigan a ordonné au magnat du hip-hop Sean « P. Diddy » Combs de payer 100 millions de dollars à un homme actuellement en prison qui prétendait que Combs l’avait drogué et agressé sexuellement en 1997.

Derrick Lee Cardello-Smith, 51 ans, s’est vu attribuer ce montant par un juge du tribunal de circuit du comté de Lenawee dans un jugement par défaut lundi après que Combs ne se soit pas présenté au tribunal.

Des documents judiciaires obtenus par CBS Detroit montrent que Cardello-Smith a affirmé que l’incident s’est produit alors qu’il était barman dans un restaurant de la région de Detroit. Il affirme que Combs l’a invité à une afterparty, où il affirme avoir été poussé à avoir des relations sexuelles avec plusieurs femmes.

Cardello-Smith a ensuite affirmé qu’il s’était évanoui après avoir bu un verre d’alcool que Combs lui avait tendu. Le document judiciaire indique que Cardello-Smith a déclaré qu’il s’était réveillé plus tard pour voir Combs avoir des relations sexuelles avec une femme et lui avoir dit : « Je t’ai fait ça aussi. »

Cardello-Smith est actuellement incarcéré et son casier judiciaire comprend un certain nombre de condamnations pour conduite sexuelle criminelle et enlèvement, que les avocats de Combs ont mentionnés en répondant au jugement de lundi.

« Cet homme est un criminel reconnu coupable et un prédateur sexuel, qui a été condamné pour 14 chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’enlèvement au cours des 26 dernières années », a déclaré à CBS News Marc Agnifilo, l’avocat de Sean Diddy Combs. « Son CV comprend désormais une fraude au tribunal commise depuis la prison, car M. Combs n’a jamais entendu parler de lui et n’a même pas été poursuivi en justice. M. Combs espère que ce jugement sera rapidement rejeté. »

Au cours des derniers mois, Combs a fait face à des poursuites judiciaires de la part de plusieurs femmes l’accusant d’agression sexuelle et abusce que Combs nie. Une plainte déposée par la chanteuse R&B Cassie, alléguant un viol et des violences physiques pendant leur relation, a également été déposée. réglé l’année dernière. En plus des affirmations de Cardello-Smith, un autre homme a a également accusé Combs d’inconduite sexuellece que son représentant légal a qualifié de « pure fiction ».

Plus récemment, le maire de New York, Eric Adams, a demandé à Combs de lui rendre la clé de la ville, ce qui lui a été donné. lors d’une cérémonie à Times Square en septembre 2023coïncidant avec la sortie de l’album de l’artiste « The Love Album: Off The Grid ».

Combs est devenu célèbre à la fin des années 90 en tant que producteur et interprète de tubes tels que « Mo’ Money, Mo’ Problems », « Bad Boy for Life » et « I’ll Be Missing You ».

Katie Houlis a contribué à ce rapport.



Plus d’informations sur CBS News