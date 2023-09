Un juge du Michigan doit décider si le tireur du lycée d’Oxford sera condamné à la prison à vie ou à une libération conditionnelle

PONTIAC, Michigan (AP) — Un adolescent qui a tué quatre élèves de l’Oxford High School du Michigan saura vendredi s’il…

PONTIAC, Michigan (AP) — Un adolescent qui a tué quatre élèves de l’Oxford High School du Michigan apprendra vendredi s’il passera sa vie en prison ou aura une chance d’obtenir une libération conditionnelle dans les décennies à venir.

Le juge Kwame Rowe annoncera sa décision par vidéoconférence, quelques semaines après entendre des experts qui se sont affrontés sur la santé mentale d’Ethan Crumbley et des témoins qui ont décrit avec précision la journée tragique de 2021.

Le meurtre au premier degré est automatiquement passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les adultes du Michigan. Mais le tireur avait 15 ans à l’époque, et le juge a la possibilité de choisir une peine plus courte qui signifierait une éventuelle opportunité de libération.

La peine ne sera pas officiellement imposée par le tribunal du comté d’Oakland avant le 8 décembre, jour où les survivants et leurs familles pourront expliquer au juge comment la fusillade a affecté leur vie.

« Même si l’accusé change et qu’il trouve un peu de paix et un sens à sa vie au-delà de la torture et du meurtre, cela ne signifie pas qu’il aura un jour le droit de vivre libre parmi nous », a déclaré la procureure Karen McDonald, tout en plaidant pour une peine d’emprisonnement à perpétuité. 18 août.

Le tireur a plaidé coupable au meurtre, au terrorisme et à d’autres crimes. L’adolescent et ses parents ont rencontré le personnel de l’école le jour de la fusillade après qu’un enseignant ait remarqué des dessins violents. Mais personne n’a vérifié la présence d’une arme dans son sac à dos et il a été autorisé à rester.

Les avocats du tireur avaient fait valoir qu’il était entré dans une spirale dévastatrice à l’automne 2021 après avoir été profondément négligé par ses parents, qui avaient acheté une arme à feu et l’avaient emmené dans un stand de tir pour l’essayer. Un psychologue, Colin King, l’a décrit comme un « enfant sauvage ».

L’avocate de la défense, Paulette Michel Loftin, a déclaré que Crumbley méritait une possibilité de libération conditionnelle un jour après que son « cerveau malade » ait été réparé grâce à des conseils et à une réadaptation.

Le Dr Lisa Anacker, une psychiatre qui a évalué le tireur dans un hôpital psychiatrique d’État, a déclaré qu’il n’était pas atteint de troubles mentaux au moment de la fusillade, du moins selon les normes strictes de la loi du Michigan.

Il ne fait aucun doute que le tireur a tenu un journal et a écrit sur son désir de voir les étudiants souffrir et sur la probabilité qu’il passe sa vie en prison. Il a réalisé une vidéo avec son téléphone la veille du tournage, déclarant ce qu’il ferait le lendemain.

« Je suis désolé que les familles doivent traverser cela », a-t-il déclaré.

Il tué Madisyn Baldwin, Tate Myre, Hana St. Juliana et Justin Shilling Oxford High, à environ 60 kilomètres au nord de Détroit. Six étudiants et un enseignant ont également été blessés.

James et Jennifer Crumbley sont accusé séparément d’homicide involontaire. Ils sont accusés de rendre accessible une arme à feu à la maison et d’ignorer la santé mentale de leur fils.

