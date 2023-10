Un juge du Maryland a été mortellement abattu dans l’allée de son domicile jeudi lors d’une « attaque ciblée » survenue quelques heures après avoir confié à l’ex-épouse du suspect la garde de leurs enfants, ont annoncé vendredi des responsables.

Le juge Andrew Wilkinson, 52 ans, de la Cour de circuit du comté de Washington, a été retrouvé à l’extérieur de la résidence dans le bloc 19100 d’Olde Waterford Road à Hagerstown par des députés qui ont répondu à un rapport faisant état d’une fusillade à 20 heures, a indiqué le bureau du shérif du comté de Washington.

Sa femme et son fils étaient à la maison lorsqu’il a été abattu, a déclaré le shérif Brian K. Albert lors d’une conférence de presse vendredi.

« La victime souffrait de ce qui semblait être des blessures par balle. Il a été transporté au centre médical Meritus, où il a succombé à ses blessures », a indiqué le bureau du shérif.

Le bureau du shérif a désigné le suspect dans l’enquête pour homicide comme étant Pedro Argote, 49 ans, de Frederick. Il « n’est pas en détention et est considéré comme armé et dangereux », a déclaré Albert aux journalistes.

Wilkinson était le juge chargé de superviser le dossier de divorce d’Argote, déposé en juin 2022.

Le suspect a reçu l’ordre de rester loin de ses enfants

Wilkinson a présidé jeudi matin une audience dans l’affaire qui portait sur le « jugement partiel de divorce absolu », selon le rôle du tribunal.

Argote n’était pas présent à cette audience, mais le shérif Albert a déclaré que l’attaque était une réponse à l’octroi de la garde à la mère des enfants d’Argote.

Une copie du jugement partiel mentionne « la cruauté du traitement » et cite des « différends irréconciliables » entre les deux parties. Le tribunal a ordonné que l’épouse obtienne le divorce absolu d’Argote et la garde exclusive de leurs quatre enfants, âgés de 12, 11, 5 et 3 ans.

Argote ne peut pas rendre visite aux enfants ni avoir de contact avec sa femme à moins qu’elle ne lui demande d’utiliser une Mercedes 2009 – le même véhicule que le bureau du shérif a déclaré qu’il pourrait conduire, selon les archives judiciaires.

Le tribunal a également accordé à l’épouse l’usage et la possession exclusives de la maison familiale et a interdit à Argote d’entrer dans cette résidence. Il a été condamné à payer 1 120 $ par mois de pension alimentaire pour enfants, selon le jugement.

Argote, son épouse et les avocats chargés de l’affaire n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les archives judiciaires montrent que l’épouse d’Argote a déposé une plainte pour violence domestique contre lui en juin 2022, qui a abouti à un licenciement moins de deux semaines plus tard.

Dans sa pétition, l’épouse écrit qu’une de leurs filles a été victime de violences physiques et qu’elle ne se sentait pas en sécurité parce qu’il garderait une arme sur elle et qu’elle craignait qu’il essaie de lui enlever les enfants. Elle a noté qu’Argote possédait au moins deux armes à feu.

Elle a également déclaré qu’il la harcelerait par SMS et e-mails, la surveillerait sur les caméras de sécurité de la maison et la contrôlerait émotionnellement et financièrement. Le shérif a confirmé qu’Argote possédait légalement une arme de poing.

On ne sait pas pourquoi la pétition a été rejetée.

Le bureau du shérif avait répondu à une résidence impliquant Argote pour « agressions verbales conjugales à deux reprises au cours des dernières années », a déclaré Albert.

Argote est décrit comme mesurant 5 pieds 7 pouces, pesant 130 livres, avec des cheveux noirs et des yeux bruns. Il voyagerait peut-être dans une Mercedes GL450 argentée immatriculée dans le Maryland 4EH0408, selon le bureau du shérif.

« Quiconque disposant d’informations concernant l’emplacement d’Argote est prié de ne pas l’approcher mais d’en informer immédiatement les forces de l’ordre », a indiqué le bureau du shérif.

Des soldats de la police de l’État du Maryland ont été déployés jeudi soir « par mesure de précaution » pour « protéger » les juges résidant dans le comté de Washington, a déclaré un porte-parole de la police de l’État à NBC News. Cependant, le shérif a déclaré vendredi qu’il n’y avait aucune menace pour les autres juges du comté ou de l’État.

Albert a noté que le bureau du shérif n’avait aucune connaissance de menaces contre Wilkinson.

Une communauté « dévastée »

Wilkinson est né à Guam en 1971, est diplômé de la faculté de droit de l’Université Emory en 1997 et a auparavant travaillé comme procureur adjoint du comté. Il est devenu juge associé à la Cour de circuit du comté de Washington en janvier 2020, selon un profil en ligne.

Même si Wilkinson était un membre éminent de sa communauté, ses voisins le décrivaient comme « terre-à-terre » et amical. N’importe quel jour, disaient-ils, il était en train de tondre sa propre pelouse ou de se promener ou de faire du jogging dans le quartier.

Penny Hill, qui vivait à côté de Wilkinson au cours de la dernière décennie avant de déménager récemment, a déclaré qu’elle aimait être voisine et regarder Wilkinson avec sa femme, Stephanie, et leurs deux enfants.

« C’était un gars formidable, et c’est dévastateur pour la communauté », a déclaré Hill. « Ce qui s’est passé est terrifiant, inattendu. Et je ressens tellement de choses pour Stéphanie et les enfants.

Jason Divelbiss, ancien associé juridique de Wilkinson, a déclaré vendredi : « Drew était un père de famille bien-aimé, un ami de tous ceux avec qui il était en contact et un collègue respecté. »

« Il pouvait apporter un sourire dans n’importe quelle pièce dans laquelle il entrait. Il a été retiré bien trop tôt d’une communauté qui a bénéficié de sa présence et de ses innombrables contributions et qui lui manquera profondément », a-t-il ajouté.

Le pouvoir judiciaire du Maryland a émis un déclaration Vendredi, il a déclaré qu’il « s’engageait activement auprès des forces de l’ordre pour aider à résoudre cette affaire et assurer la sécurité de nos juges, de notre personnel et de nos visiteurs, ce qui reste notre priorité absolue », indique le communiqué.

Le gouverneur démocrate Wes Moore s’est déclaré « choqué, navré et écoeuré par le meurtre du juge Andrew Wilkinson. Il a été victime d’une attaque de sang-froid, vicieuse et ciblée. Mon cœur va à la famille du juge Wilkinson et mes prières vont à tous ceux qui l’ont connu, l’ont aimé et ont servi à ses côtés. »

Il a ajouté : « Le juge Wilkinson a passé sa carrière à défendre la justice. Nous devons maintenant garantir que l’auteur de cet acte ignoble soit traduit en justice et que la famille du juge Wilkinson reçoive le soutien dont elle a besoin et qu’elle mérite. »

Autres attaques contre des juges

Cet assassinat est le dernier incident survenu aux États-Unis impliquant des menaces ou des attaques contre des juges. Le US Marshals Service, qui assure la sécurité des procédures judiciaires et protège les jurés et juges fédéraux, a enquêté plus de 1 300 menaces ou des menaces potentielles au cours de l’exercice 2022.

En juin 2022, un retraité Un juge du Wisconsin a été mortellement abattu à son domicile par un homme armé lors d’une attaque ciblée qui, selon les autorités, semblait être liée « au système judiciaire ».

En 2020, Le fils de la juge de district américaine Esther Salas a été tué et son mari ont été laissés dans un état critique à leur domicile du New Jersey par un homme armé qui avait déjà comparu devant Salas au tribunal. Cela a conduit à la création de la loi Daniel dans le New Jersey, qui protège les agents publics en criminalisant la divulgation d’informations personnelles sur les juges, les procureurs et les agents chargés de l’application des lois, y compris leurs numéros de téléphone et leur adresse personnelle.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com