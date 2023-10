Un juge du Maryland a été mortellement abattu dans l’allée de son domicile jeudi, et les autorités recherchent désormais un homme dont le juge supervisait le dossier de divorce.

Le juge Andrew Wilkinson, 52 ans, de la Cour de circuit du comté de Washington, a été retrouvé à l’extérieur de la résidence dans le bloc 19100 d’Olde Waterford Road à Hagerstown par des députés qui ont répondu à un rapport faisant état d’une fusillade à 20 heures, a indiqué le bureau du shérif du comté de Washington.

Pierre Argote. Bureau du shérif du comté de Washington, Maryland

« La victime souffrait de ce qui semblait être des blessures par balle. Il a été transporté au centre médical Meritus, où il a succombé à ses blessures », a indiqué le bureau du shérif.

Les autorités n’ont pas donné plus de détails sur les causes de la fusillade et l’enquête est en cours.

Dans un mise à jour Vendredi matin, le bureau du shérif a déclaré qu’il recherchait un homme nommé Pedro Argote, 49 ans, dans le cadre de l’enquête pour homicide.

Selon les archives judiciaires, Wilkinson était le juge chargé de superviser le dossier de divorce d’Argote, déposé en juin 2022.

Wilkinson a supervisé une audience du tribunal concernant cette affaire de divorce jeudi matin, selon le rôle du tribunal.

Cette audience portait sur le « jugement partiel de divorce absolu », selon le rôle.

Argote est décrit comme mesurant 5 pieds 7 pouces, pesant 130 livres, avec des cheveux noirs et des yeux bruns. Il « pourrait » conduire une Mercedes GL450 2009 argentée, selon le bureau du shérif.

« Quiconque disposant d’informations concernant l’emplacement d’Argote est prié de ne pas l’approcher mais d’en informer immédiatement les forces de l’ordre », a indiqué le bureau du shérif.

Le bureau du shérif a annoncé qu’il tiendrait une conférence de presse vendredi à 11 heures.

Des soldats de la police de l’État du Maryland ont été déployés jeudi soir « par mesure de précaution » pour « protéger » les juges résidant dans le comté de Washington, a déclaré un porte-parole de la police de l’État à NBC News.

Wilkinson est né à Guam en 1971, est diplômé de la faculté de droit de l’Université Emory en 1997 et a auparavant travaillé comme procureur adjoint du comté. Il est devenu juge associé à la Cour de circuit du comté de Washington en janvier 2020, selon un profil en ligne.

Neil C. Parrott, ancien délégué de l’État du Maryland, a pleuré la mort de Wilkinson le X, écrivant : « Horribles nouvelles dans le comté de Washington ce soir. Il semble que le juge Andrew Wilkinson ait été abattu à plusieurs reprises et soit décédé.

« S’il vous plaît, priez pour notre police et pour la famille du juge Wilkinson en ce moment », a écrit Parrott.