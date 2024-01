Un juge du Maine suspend la décision d’exclure Trump du scrutin primaire

Nicholas F. Jacobs, professeur adjoint de gouvernement au Colby College de Waterville, dans le Maine, a qualifié l’action du tribunal de « décision prudente », compte tenu des inquiétudes des électeurs concernant la partisanerie dans le processus électoral.

« À l’heure où la sécurité et la validité des élections américaines sont de plus en plus suspectes, il est admirable de voir une institution prendre du recul et réfléchir aux dégâts qu’elle pourrait causer », a-t-il déclaré. “C’est une bonne chose pour tous les Mainers, même s’ils voulaient que le tribunal prenne une certaine décision aujourd’hui.”

Le juge Murphy a d’abord été nommé au tribunal du Maine par le gouverneur John E. Baldacci, un démocrate, puis reconduit dans ses fonctions par son successeur, le gouverneur Paul LePage, un républicain.

Sa décision de retarder la décision sur l’éligibilité de M. Trump au scrutin « minimise tout effet potentiellement déstabilisateur de décisions incohérentes », a écrit le juge Murphy, « et favorisera une plus grande prévisibilité dans les semaines à venir ».