Un juge du Connecticut ordonne à une pharmacie de payer 39 millions de dollars pour un système de pots-de-vin

Procureur général William Tong a annoncé vendredi qu’une pharmacie basée en Floride paierait 39 millions de dollars de dommages et intérêts après son rôle dans un programme de pots-de-vin de plusieurs millions de dollars pour des médicaments sur ordonnance.

Le bureau de Tong a déclaré qu’un juge de la Cour supérieure de Hartford avait pris cette décision après avoir statué qu’Assured Rx, LLC était impliqué dans un système de pots-de-vin impliquant des paiements illégaux à des employés retraités de l’État pour des prescriptions coûteuses de médicaments composés.

Le programme aurait débuté en 2018 avec Nicholas Maulucci, employé à la retraite du département correctionnel, et son ex-femme Lisette Martinez, qui travaillait à la pharmacie, qui auraient recruté et payé des employés de l’État retraités pour obtenir des ordonnances de médicaments composés coûteuses couvertes par la pharmacie des employés et retraités de l’État du Connecticut. Régime de prestations, selon Tong. Le plan financé par les contribuables offre des prestations de médicaments sur ordonnance aux employés de l’État inscrits et aux membres de leur famille éligibles.

Au total, un juge a conclu qu’Assured Rx, LLC avait reçu au moins 2,6 millions de dollars de pots-de-vin aux bénéficiaires du régime qui avaient fait en sorte que leurs médecins commandent des médicaments composés coûteux, notamment des crèmes topiques contre les cicatrices et des crèmes contre la douleur, qui ont coûté aux contribuables de l’État près de 10 millions de dollars en remboursements, selon à un communiqué de presse.

« C’est une victoire majeure pour les contribuables du Connecticut », a déclaré Tong. « Ces accusés ont orchestré un système de pots-de-vin élaboré qui a coûté à l’État près de 10 millions de dollars. Cette décision – imposant 39 millions de dollars de dommages et intérêts au triple ainsi que des sanctions civiles – envoie un message clair selon lequel cet État ne tolère pas l’abus des fonds publics. Je tiens à remercier toute l’équipe du procès pour son travail diligent et déterminé dans cette affaire.

Le bureau de Tong a déclaré que l’État avait modifié la plainte initiale en 2020 pour nommer individuellement Nitesh Patel, un pharmacien agréé, qui était l’unique propriétaire d’Assured Rx. Mais si le tribunal a déclaré Assured Rx responsable en tant que société défenderesse, le tribunal n’a pas déclaré Patel individuellement responsable, selon le bureau du procureur général.

« Les contribuables et les employés de l’État du Connecticut méritent un système de santé transparent et équitable, et cette décision souligne notre engagement à l’échelle de l’État à éradiquer les comportements frauduleux et à demander des comptes aux mauvais acteurs », a déclaré le contrôleur Sean Scanlon. «Je félicite le procureur général Tong et son équipe, ainsi que l’ancien contrôleur Kevin Lembo et l’ancien directeur de la division des politiques et des avantages sociaux des soins de santé, Tom Woodruff, pour leur travail diligent visant à mettre fin à ces abus et à rendre justice aux contribuables du Connecticut.»

