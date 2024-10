Un juge du comté annule l’interdiction de l’avortement dans l’Ohio, citant un amendement aux droits reproductifs approuvé par les électeurs

COLUMBUS, Ohio– La plus vaste des lois de l’Ohio restreignant avortement a été invalidé jeudi par un juge du comté qui a déclaré que l’amendement approuvé l’année dernière par les électeurs consacrant les droits reproductifs rendait inconstitutionnelle la loi dite du rythme cardiaque.

Application de la loi de 2019 interdisant la plupart des avortements une fois l’activité cardiaque détectée — dès six semaines en grossesse, avant que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes – avait été suspendue en attendant le défi avant Juge Christian Jenkins des plaidoyers communs du comté de Hamilton.

Jenkins a déclaré que lorsque la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade et rendu le pouvoir sur la question de l’avortement aux États, « le procureur général de l’Ohio n’a manifestement pas reçu le mémo ».

Le juge a déclaré que la demande du procureur général républicain Dave Yost de laisser intactes toutes les dispositions de la loi, sauf une, même après qu’une majorité des électeurs de l’Ohio ait adopté un amendement protégeant le droit à l’avortement avant viabilité « dissipe le mythe » selon lequel la décision de la Haute Cour donne simplement aux États pouvoir sur la question.

« Malgré l’adoption d’un amendement constitutionnel large et ferme, dans ce cas comme dans d’autres, l’État de l’Ohio ne cherche pas à maintenir la protection constitutionnelle du droit à l’avortement, mais à la diminuer et à la limiter », a-t-il écrit. Jenkins a déclaré que sa décision respectait les souhaits des électeurs.

Le bureau de Yost a déclaré qu’il réexaminait l’ordonnance et qu’il déciderait dans les 30 jours s’il devait faire appel.

« Il s’agit d’une décision très longue et complexe qui couvre de nombreuses questions, dont beaucoup sont des questions de première impression », a déclaré le bureau dans un communiqué, ce qui signifie qu’elles n’ont jamais été tranchées par un tribunal auparavant.

La décision de Jenkins fait partie d’un procès que l’ACLU de l’Ohio, la Planned Parenthood Federation of America et le cabinet d’avocats WilmerHale ont intenté au nom d’un groupe de prestataires d’avortement dans l’État, la deuxième série de litiges intentés pour contester la loi.

« Il s’agit d’une décision capitale, qui montre le pouvoir du nouvel amendement sur la liberté de reproduction de l’Ohio dans la pratique », a déclaré Jessie Hill, avocate coopérante de l’ACLU de l’Ohio, dans un communiqué. « L’interdiction de six semaines est manifestement inconstitutionnelle et n’a pas sa place dans notre loi. »

Un premier procès a été intenté devant un tribunal fédéral en 2019, où la loi a été bloquée pour la première fois en vertu de la décision historique Roe v. Wade de 1973. Il a été brièvement autorisé à entrer en vigueur en 2022 après l’annulation de Roe. Les opposants à la loi se sont alors tournés vers le système judiciaire de l’État, où l’interdiction a de nouveau été suspendue. Ils ont fait valoir que la loi violait les protections de la constitution de l’Ohio qui garantissent la liberté individuelle et l’égalité de protection, et qu’elle était inconstitutionnellement vague.

Après que son prédécesseur a opposé son veto à deux reprises à la mesure en citant Roe, le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, a signé la loi de 2019 une fois que les nominations par le président de l’époque, Donald Trump, ont solidifié la majorité conservatrice de la Cour suprême et suscité des espoirs parmi les opposants à l’avortement.

Le litige dans l’Ohio s’est déroulé parallèlement à un bouleversement national sur le droit à l’avortement qui a suivi la décision Dobbs qui a renversé Roe, y compris des pressions pour un amendement constitutionnel dans l’Ohio et dans une foule d’autres États. Le numéro 1, l’amendement adopté par les électeurs de l’Ohio l’année dernière, donne à chaque personne dans l’Ohio « le droit de prendre et d’exécuter ses propres décisions en matière de reproduction ».

Yost a reconnu dans des dossiers judiciaires ce printemps que l’amendement rendait l’interdiction de l’Ohio inconstitutionnelle, mais a cherché à maintenir d’autres éléments de la loi de 2019, y compris certaines dispositions en matière de notification et de reporting.

Jenkins a déclaré que conserver ces éléments aurait signifié soumettre les médecins qui pratiquent des avortements à des accusations criminelles, des amendes, des suspensions ou des révocations de permis et des poursuites civiles pour mort injustifiée – et exiger des patientes qu’elles se rendent deux fois en personne chez leur prestataire et attendent 24 heures. la procédure et que leur avortement soit enregistré et signalé.