Un juge donne jusqu’à décembre aux régulateurs américains pour proposer des sanctions contre le monopole illégal de Google sur les moteurs de recherche

Un juge fédéral a donné vendredi au ministère américain de la Justice jusqu’à la fin de l’année pour définir comment Google devrait être puni pour avoir illégalement monopolisé le marché de la recherche sur Internet, puis se préparer à présenter ses arguments pour imposer les sanctions au printemps prochain.

La chronologie floue esquissée par le juge de district américain Amit Mehta est survenue lors de la première audience du tribunal depuis qu’il a qualifié Google de monopoleur impitoyable. dans une décision historique publié le mois dernier.

La décision de Mehta a déclenché la nécessité d’une autre phase du processus juridique pour déterminer comment Google devrait être pénalisé pour des années de mauvaise conduite et contraint d’apporter d’autres changements pour empêcher de futurs abus potentiels du moteur de recherche dominant qui est le fondement de son empire Internet.

Les avocats du ministère de la Justice et de Google n’ont pas réussi à parvenir à un consensus sur la manière dont le calendrier de la phase de sanction devrait se dérouler dans les semaines précédant l’audience de vendredi à Washington DC, ce qui a incité Mehta à les orienter sur la voie qui, espère-t-il, aboutira à une décision sur la sanction avant la fête du Travail de l’année prochaine.

Pour que cela soit possible, Mehta a indiqué qu’il aimerait que le procès dans la phase de sanction ait lieu au printemps prochain. Le juge a déclaré que les mois de mars et avril semblent être les meilleurs mois de son calendrier judiciaire.

Si le calendrier de Mehta se confirme, la décision sur les sanctions antitrust de Google interviendrait près de cinq ans après que le ministère de la Justice a déposé une plainte qui a conduit à un procès antitrust de dix semaines l’automne dernier. C’est similaire à la période que Microsoft a connue à la fin des années 1990, lorsque les régulateurs l’ont pris pour cible pour ses mauvaises conduites sur le marché des ordinateurs personnels.

Le ministère de la Justice n’a pas encore donné d’indications sur la sévérité de la sanction à infliger à Google. Les cibles les plus probables sont les accords de longue date que Google a conclus avec Apple, Samsung et d’autres entreprises technologiques pour faire de son moteur de recherche l’option par défaut des smartphones et des navigateurs Web.

En échange du trafic de recherche garanti, Google verse à ses partenaires plus de 25 milliards de dollars par an, la majeure partie de cet argent allant à Apple pour la position prisée sur l’iPhone.

Dans un scénario plus radical, le ministère de la Justice pourrait chercher à forcer Google à céder certaines parties de son activité, notamment le navigateur Web Chrome et le logiciel Android qui équipe la plupart des smartphones du monde, car ces deux éléments bloquent également le trafic de recherche.

Lors de l’audience de vendredi, les avocats du ministère de la Justice ont déclaré qu’ils avaient besoin de suffisamment de temps pour élaborer une proposition globale qui tiendra également compte de la manière dont Google a commencé à déployer l’intelligence artificielle dans ses résultats de recherche et comment cette technologie pourrait bouleverser le marché.

Les avocats de Google ont déclaré au juge qu’ils espéraient que le ministère de la Justice proposerait une liste réaliste de sanctions qui répondraient aux problèmes soulevés par la décision du juge plutôt que de soumettre des mesures extrêmes qui équivaudraient à de la « démagogie politique ».

Mehta a donné aux deux parties jusqu’au 13 septembre pour déposer un projet de calendrier qui prévoit que le ministère de la Justice divulgue sa proposition de sanction avant 2025.