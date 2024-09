Un juge disqualifie Cornel West de la candidature à la présidence en Géorgie

ATLANTA — Un juge de l’État de Géorgie a disqualifié mercredi un candidat indépendant à la présidentielle Cornel Ouest de se présenter à l’élection présidentielle dans cet État, jugeant que les électeurs de West n’avaient pas rempli les documents appropriés.

Pour l’instant du moins, la décision signifie que les votes pour West ne seront pas comptés en Géorgie, même si son nom restera sur les bulletins de vote car le juge a déclaré qu’il était trop tard pour le retirer.

Le juge Thomas A. Cox de la Cour supérieure du comté de Fulton a estimé qu’il était trop tard pour ordonner l’impression de nouveaux bulletins de vote, les bulletins militaires et étrangers devant être envoyés par courrier à partir de mardi. Au lieu de cela, Cox a ordonné à l’État d’afficher des avis dans les bureaux de vote avertissant que West avait été disqualifié et que les votes pour lui seraient nuls, un recours courant en Géorgie pour les changements tardifs d’élection.

Une décision est également attendue mercredi soir sur la question de savoir si Claudia De la Cruz peut rester sur les listes électorales géorgiennes. La candidate du Parti du socialisme et de la libération est techniquement qualifiée pour le scrutin géorgien en tant qu’indépendante, mais les démocrates ont fait valoir qu’elle devrait être exclue pour la même raison que celle qui s’appliquait à West.

Outre De la Cruz, les électeurs géorgiens auront le choix entre le républicain Donald Trump, la démocrate Kamala Harris, le libertaire Chase Oliver et la candidate du Parti vert Jill Stein. Ce total de cinq candidats serait le plus élevé depuis 1948.

Les démocrates, les républicains et les libertariens sont automatiquement qualifiés pour les élections en Géorgie.

Les avocats de West et du secrétaire d’État Brad Raffensperger n’ont pas immédiatement indiqué s’ils feraient appel.

La décision de mercredi est le dernier tournant dans la saga des hauts et des bas de l’accès au scrutin pour les candidats indépendants et tiers en Géorgie. juge administratif disqualifié Ouest, De la Cruz, Robert F. Kennedy Jr.et le Parti vert de Géorgie du scrutin. Mais Raffensperger, qui a le dernier mot dans de telles affaires, a annulé la décision du juge et a déclaré que West et De la Cruz devraient avoir accès au scrutin.

Raffensperger a également statué qu’en vertu d’une nouvelle loi géorgienneStein devrait figurer sur les bulletins de vote en Géorgie parce que le Parti vert national l’a qualifiée dans au moins 20 autres États.

Le nom de Kennedy n’a pas été retenu sur les bulletins de vote car il a retiré sa candidature en Géorgie et dans un certain nombre d’autres États après suspendre sa campagne et soutenir Trump.

Les démocrates ont fait appel des décisions de Raffensperger sur West et De la Cruz et ont déposé une nouvelle action contestant sa décision sur Stein, cherchant à bloquer les candidats qui pourraient siphonner les votes de Harris après que Joe Biden a remporté la Géorgie par moins de 12 000 voix en 2020.

Cox a rejeté mercredi la contestation démocrate de l’inclusion de Stein. Il a écrit que Raffensperger « a le devoir légal clair de permettre au Parti vert unifié de qualifier les candidats au poste d’électeur présidentiel et de permettre à ces candidats d’accéder au scrutin des élections générales du 4 novembre 2024 ». Si les démocrates veulent contester davantage la question, ils devraient le faire devant un juge administratif, a écrit Cox.

Le juge a accepté les arguments des démocrates selon lesquels, selon la loi de l’État, au moins un des électeurs de West aurait dû déposer une pétition avec les 7 500 signatures requises d’électeurs inscrits en son nom propre. Au lieu de cela, la pétition a été déposée uniquement au nom de West.

« Alors que le Dr West n’avait besoin que d’un seul électeur présidentiel pour se qualifier correctement pour lui donner accès au scrutin, aucun de ses candidats ne remplissait les conditions pour le faire », a écrit Cox.

La Géorgie est l’un des nombreux États où les démocrates et les groupes alliés ont lancé des défis aux candidats tiers et indépendants.

Les républicains de Géorgie sont intervenus pour tenter de maintenir tous les candidats sur le bulletin de vote. Ce n’est qu’une des nombreuses tentatives d’un républicain effort dans les États clés pour soutenir des candidats libéraux tiers comme West et Stein dans le but de nuire à Harris. On ne sait pas vraiment qui paie pour cet effort. Mais cela pourrait avoir de l’importance dans les États où les résultats seront décidés par des marges minuscules lors des élections de 2020.