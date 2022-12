Un juge dévoile des documents dans l’affaire du suspect d’avoir tiré sur un bar gay

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Un juge a dévoilé jeudi une affaire d’alerte à la bombe larguée contre le suspect de la fusillade d’un bar gay du Colorado qui menaçait de devenir le «prochain tueur de masse» plus d’un an avant d’avoir prétendument tué cinq personnes et blessé dix-sept autres au LGBTQ enclave Club Q.

Le juge Robin Chittum a déclaré que l’intérêt public “profond” dans l’affaire l’emportait sur les droits à la vie privée de l’accusé Anderson Lee Aldrich. Le juge a ajouté que l’examen des affaires judiciaires est “fondamental pour notre système de gouvernement”.

“La seule façon pour que cet examen se produise est que cela soit descellé”, a-t-elle déclaré.

Aldrich, 22 ans, a été arrêté en juin 2021 sur des allégations d’avoir fait une alerte à la bombe qui a conduit à l’évacuation d’une dizaine de maisons. Aldrich, qui utilise ses pronoms et qui est non binaire selon ses avocats, avait menacé de faire du mal à sa propre famille et se vantait d’avoir du matériel de fabrication de bombes, des munitions et de multiples armes, selon des documents d’application de la loi. Ils ont été emprisonnés pour suspicion de crime, menace et enlèvement.

L’affaire a ensuite été abandonnée et les responsables ont jusqu’à présent refusé de parler de ce qui s’était passé, citant une loi de l’État qui exige que les affaires rejetées soient scellées.

L’ordre du juge de divulguer les documents intervient après que des organes de presse, dont l’Associated Press, ont cherché à desceller les documents.

Les déclarations alléguées d’Aldrich selon lesquelles ils avaient l’intention de devenir “le prochain tueur de masse” ont prédit la fusillade de masse du mois dernier et ont soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles les autorités n’ont pas cherché à saisir les armes d’Aldrich en vertu de la loi du “drapeau rouge” du Colorado.

Aldrich a également fait l’objet d’un tuyau reçu par le FBI un jour avant l’alerte à la bombe. Les agents ont clôturé l’affaire quelques semaines plus tard.

En vertu de la loi du Colorado, les dossiers sont automatiquement scellés lorsqu’une affaire est abandonnée et les accusés ne sont pas poursuivis comme cela s’est produit dans l’affaire Aldrich en 2021. Une fois scellés, les fonctionnaires ne peuvent pas reconnaître que les documents existent et le processus de descellement des documents se déroule initialement à huis clos, sans dossier à suivre et avec un juge anonyme.

“C’est l’une des audiences les plus étranges que je pense avoir jamais eues”, a déclaré Chittum. “J’ai une audience sur un cas qu’aucun de nous ne doit reconnaître.”

On ne savait pas quand les documents non scellés seront mis en ligne. Chittum a statué malgré les objections de l’avocat et de la mère du suspect.

Le défenseur public Joseph Archambault a fait valoir que même si le public a un intérêt dans l’affaire, le droit d’Aldrich à un procès équitable était primordial.

“Cela garantira qu’il n’y a pas de présomption d’innocence”, a déclaré Archambault.

Aldrich s’est assis à la table de la défense, regardant parfois droit devant ou vers le bas et n’a semblé montrer aucune réaction lorsque l’avocat de leur mère a demandé que l’affaire ne soit pas descellée.

Un avocat de la mère d’Aldrich a fait valoir que le fait de desceller l’affaire augmenterait la probabilité que Laura Voepel subisse du harcèlement, de l’intimidation ou des représailles.

Les avocats d’Aldrich ont déclaré au juge que la défense avait déposé une requête pour outrage au tribunal contre le bureau du shérif au sujet d’un article de l’AP qui détaillait le contenu de certains des documents scellés. Les documents ont été obtenus par la chaîne de télévision de Colorado Springs KKTV et vérifiés comme authentiques par l’AP par un responsable de l’application des lois qui n’était pas autorisé à discuter de l’affaire scellée et gardé anonyme. La juge Chittum ne s’est pas prononcée sur la requête, mais a déclaré qu’elle ne la laisserait pas retarder sa décision de desceller l’affaire.

L’Associated Press a vérifié une copie des documents scellés auprès d’un responsable de l’application des lois qui a décrit Aldrich disant aux grands-parents effrayés des armes à feu et du matériel de fabrication de bombes dans leur sous-sol, jurant de ne pas leur permettre d’interférer dans les plans de tuer à grande échelle.

Aldrich a ensuite pointé une arme de poing Glock sur les grands-parents alors qu’ils plaidaient pour leur vie et ont dit: “Vous mourez aujourd’hui … Je suis chargé et prêt.”

Les documents indiquent que les grands-parents se sont enfuis de la maison tandis qu’Aldrich s’est éloigné et a appelé le 911. Aldrich s’est ensuite enfermé dans une maison à proximité où vivait la mère tandis qu’une équipe SWAT et une équipe anti-bombe se tenaient à l’extérieur avec des fusils levés et des chiens renifleurs de bombes. À un moment donné, Aldrich a crié qu’il déclencherait une bombe si les forces de l’ordre tentaient d’entrer avant de finalement se rendre.

Le responsable de l’application des lois qui a confirmé les documents à l’AP n’était pas autorisé à en parler et a donc obtenu l’anonymat.

Aldrich a été officiellement inculpé mardi de 305 chefs d’accusation, dont des crimes haineux et des meurtres lors de la fusillade du 19 novembre au Club Q, un sanctuaire pour la communauté LGBTQ à Colorado Springs, principalement conservateur.

Les enquêteurs disent qu’Aldrich est entré juste avant minuit avec un fusil semi-automatique de type AR-15 et a commencé à tirer lors de la célébration de l’anniversaire d’une drag queen. Le meurtre a été arrêté lorsque les clients ont jeté le suspect au sol, battant Aldrich pour le soumettre, ont-ils déclaré.

Une condamnation pour meurtre entraînerait la peine la plus sévère – probablement la prison à vie – mais les procureurs ont déclaré qu’ils poursuivaient également les accusations de crime de haine pour montrer que les crimes motivés par les préjugés communautaires ne sont pas tolérés.

Colleen Slevin, Associated Press