Un juge dénonce l’ARC et le ministère de la Justice pour leur conduite « flagrante » dans une bataille épique devant la Cour de l’impôt

Un juge de la Cour de l’impôt a critiqué l’Agence du revenu du Canada et le ministère de la Justice pour une conduite « flagrante » qui menaçait de priver trois contribuables du droit à un procès équitable dans une bataille épique sur des millions de dollars de pénalités fiscales.

Dans une décision cinglante qui pourrait avoir de vastes répercussions, le juge Patrick Boyle a conclu que l’ARC avait commis une tendance « intentionnelle et délibérée » à ignorer les règles des tribunaux afin de « frustrer » le droit qu’ont tous les Canadiens d’avoir une image complète du cas d’un opposant avant de se rendre à rechercher.

Les trois contribuables – un psychiatre du Manitoba, une infirmière de l’Ontario et un pilote d’Air Canada de la Colombie-Britannique – faisaient appel de trois millions de dollars de pénalités pour négligence grave infligées à leur encontre, pour des déclarations rejetées déposées par l’intermédiaire de deux cabinets de conseil fiscal en disgrâce.

Mais après des années de retards avant le procès résultant du défaut répété de l’ARC de se conformer à ses ordonnances, Boyle a pris la mesure extraordinaire d’autoriser les appels sans avoir de procès sur le fond cette semaine, afin de « protéger l’intégrité du système judiciaire traiter.”

« Je trouve le [CRA’s] approche flagrante de la découverte préalable au procès dans ces appels pour porter préjudice aux trois appelants qui ont été rejetés », a écrit Boyle dans sa décision.

“Ces abus du processus de découverte… ont causé des retards et des dépenses considérables à trois appelants en ce qui concerne leurs appels. Ils ont également conduit à une utilisation inefficace des ressources publiques financées par tous les Canadiens.”

‘Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités’

La décision de Boyle est le dernier chapitre d’une saga qui a vu des centaines de Canadiens frappés de pénalités pour négligence grave après avoir déposé des déclarations par l’intermédiaire de DeMara Consulting et de Fiscal Arbitrators.

Les dirigeants des deux sociétés ont été emprisonnés pour fraude fiscale pour avoir promu des stratagèmes selon Boyle “ressemblant à bien des égards aux pratiques de détaxation des citoyens souverains, mais avec moins d’aspects cultuels non fiscaux”.

Des centaines de Canadiens ont interjeté appel devant la Cour de l’impôt après que l’ARC leur ait infligé des pénalités pour négligence grave en association avec des déclarations déposées par l’intermédiaire de deux cabinets de conseil en fiscalité déshonorés. (Minitchka / Shutterstock)

Selon les archives judiciaires, le stratagème de DeMara, basé en Colombie-Britannique, était appelé “le remède” et impliquait essentiellement de réclamer des dépenses et des dettes personnelles comme dépenses et pertes en capital pour une entreprise inexistante.

La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada donne à l’ARC le pouvoir d’imposer des pénalités aux Canadiens qui font de fausses déclarations et des omissions dans leurs déclarations de revenus, sciemment ou dans des circonstances qui constituent une négligence grave.

Les sanctions dans l’affaire DeMara and Fiscal Arbitrators ont atteint des millions, entraînant un énorme arriéré d’appels qui ont fait leur chemin devant le tribunal fiscal depuis 2013.

Jeff Pniowsky, l’avocat de Winnipeg qui a représenté les trois plaignants, a déclaré que mener une bataille judiciaire d’une décennie avec la menace de ruine financière qui pèse sur leurs têtes a coûté à ses clients “des années de bonheur”.

“Il s’agissait fondamentalement d’une affaire de justice. Justice pour les contribuables qui ont dû endurer des années de jeu et de chicanes de la part de l’une des institutions les plus puissantes du Canada : l’ARC”, a déclaré Pniowsky à la CBC.

Pniowsky, qui a quatre enfants, a déclaré que la décision de Boyle lui rappelait une réplique de l’un des films de super-héros préférés de sa famille : Homme araignée.

“Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité”, a-t-il déclaré.

“Il ressort clairement de cette affaire que l’ARC et le ministère de la Justice ont perdu de vue ce principe de bon sens.”

“Non préparé, non coopératif ou menteur”

La décision détaillée de 53 pages de Boyle passe en revue l’historique de l’affaire et les circonstances qui ont conduit à chacune des ordonnances qu’il a trouvées plus tard ignorées par l’ARC.

La lutte était centrée sur la découverte préalable au procès et sur les droits des contribuables d’interroger un représentant de l’ARC ou un « nommé » qui était « informé » au sujet de leur cas.

L’ARC a le pouvoir d’imposer des pénalités pour négligence grave aux contribuables qui mentent sur leurs formulaires de déclaration de revenus. Les sanctions ont été dévastatrices pour certains. (Graeme Roy/La Presse Canadienne)

La première personne mise en avant par l’agence n’était “pas au courant d’une enquête criminelle et ne s’était pas informée” de toute implication des enquêteurs criminels de l’ARC dans l’affaire.

Le deuxième candidat était un enquêteur criminel principal qui “ne s’est même pas informé … si une enquête avait été entreprise sur l’un de ces trois appelants”.

À un moment donné, Boyle a qualifié l’enquêteur de “complètement non préparé, peu coopératif ou menteur”.

Le juge a déclaré que l’ARC et ses avocats avaient déformé les termes d’une ordonnance qui se résumait à demander à l’agence de remettre tout document relatif à toute enquête concernant les trois appelants.

“J’ai diversement décrit cela comme” outrageusement trompeur et inapproprié “, ” cela pourrait être méprisant “, ” profondément, profondément troublé “, ” hautement inapproprié ” et ” je ne pense pas que vous vous soyez raisonnablement trompé ” “, a écrit Boyle. .

Le juge s’est également concentré sur le fait que l’ARC n’avait pas informé la défense que la deuxième page d’un «rapport d’abandon d’enquête» de trois pages contre l’un des plaignants avait disparu. Le rapport a été remis au milieu de centaines de documents. La page manquante expliquait pourquoi une enquête criminelle avait été abandonnée.

L’ARC a affirmé qu’elle n’avait aucune “obligation spécifique” de signaler les pages manquantes – une position que Boyle a trouvée “choquante”.

“Les tribunaux ne considèrent pas la découverte comme un jeu, et c’est particulièrement décevant lorsque la Couronne est la partie fautive”, a déclaré le juge.

Il a dit que l’omission a donné du crédit à l’idée que l’ARC « leur cache quelque chose, à la Cour et aux Canadiens sur la façon dont ces enquêtes ont été menées.

‘Arrête, ou je crie encore arrête !’

Le juge a souligné que l’ARC est “représentée par le ministère de la Justice, qui est essentiellement le plus grand cabinet d’avocats national du Canada et emploie un grand nombre d’avocats spécialisés en litige fiscal qui connaissent parfaitement” les règles de la Cour.

Boyle a déclaré que rendre une autre ordonnance de conformité serait inutile.

Le juge a comparé sa bataille pour que l’ARC se conforme à ses ordres à un sketch de Monty Python, dont les membres de la troupe sont vus ici de gauche à droite : John Cleese, Terry Gilliam, Terry Jones, Graham Chapman, Michael Palin et Eric Idle. (PBS/Python (Monty) Pictures Ltd./Associated Press)

Il s’est souvenu d’un sketch de la légendaire troupe de comédie anglaise Monty Python.

« Rendre une telle ordonnance évoquerait des souvenirs du sketch Pythonesque du bobby britannique d’une autre époque criant à un scofflaw : “Stop !

Les trois appels étaient censés être les principaux demandeurs d’un groupe d’appels beaucoup plus important. Le juge a déclaré que ces personnes devront parler à leurs avocats pour déterminer comment la décision s’applique à elles.

Pniowsky dit qu’il croit que la décision est la première du genre contre l’ARC. Il a prédit des retombées à la fois dans d’autres affaires DeMara et Fiscal Arbitrators et dans le monde plus large des litiges fiscaux.

“Ivre d’un sens de la droiture morale, le gouvernement a apparemment déterminé ou agi comme si ces Canadiens n’étaient pas dignes des droits procéduraux fondamentaux, commettant ainsi les mêmes torts dont ils accusaient les contribuables : négligence grave, aveuglement volontaire et conduite parfois trompeuse”, a-t-il déclaré. a dit.