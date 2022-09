Un juge demande une restructuration de la dette de la compagnie d’électricité de Porto Rico

Les décisions interviennent alors que plus de 311 000 clients restent sans électricité plus de 10 jours après que Fiona a percuté la pointe sud-ouest de Porto Rico sous la forme d’une tempête de catégorie 1, provoquant une panne d’électricité à l’échelle de l’île. Plusieurs hôpitaux restent également connectés à des groupes électrogènes.

La compagnie d’électricité détient la plus grande dette de toutes les agences gouvernementales de Porto Rico, et c’est l’une des deux agences dont la dette n’a pas encore été restructurée plus de cinq ans après que le territoire américain a déposé la plus grande faillite municipale de l’histoire.