Un juge demande une enquête sur une éventuelle inconduite des procureurs de New York

MIAMI (AP) – Un juge fédéral a exhorté le ministère de la Justice à ouvrir une enquête interne sur une éventuelle inconduite d’une équipe de procureurs de haut niveau à New York pour avoir retenu des preuves clés contre un homme d’affaires iranien accusé d’avoir enfreint les sanctions américaines.

La juge Alison Nathan a déclaré mercredi dans une décision qu’elle n’avait trouvé aucune preuve que les procureurs de l’unité du terrorisme et des stupéfiants internationaux du district sud de New York avaient intentionnellement retenu des preuves clés ou induit en erreur le tribunal dans l’affaire contre Ali Sadr Hashemi Nejad.

Néanmoins, elle a considéré les erreurs – qui comprenaient la suggestion d’un procureur que le gouvernement «enterre» un document clé – suffisamment graves pour justifier une «enquête complète» par le Bureau de la responsabilité professionnelle du ministère de la Justice. Elle a également fait droit à une demande de l’Associated Press de desceller des documents dans lesquels les procureurs ont reçu l’ordre d’expliquer leur mauvaise gestion des preuves.

«La responsabilité et la réforme peuvent également venir du soleil», a déclaré le juge Nathan.

«L’inconduite de la poursuite dans cette affaire est d’un intérêt public exceptionnel, car elle porte à la fois sur la bonne administration de la justice pour les accusés au pénal et sur la poursuite efficace des violations de la loi fédérale.»

Un porte-parole du procureur américain Audrey Strauss à Manhattan a refusé de commenter.

Sadr a été reconnu coupable en mars dernier d’avoir utilisé un réseau de sociétés écrans pour acheminer par le biais de banques américaines plus de 115 millions de dollars de paiements liés à un projet de construction au Venezuela vers l’entreprise familiale en Iran, en violation des sanctions américaines. Il encourt un maximum de 125 ans de prison pour des accusations de blanchiment d’argent et de fraude bancaire.

Puis, alors que Sadr attendait la condamnation, les procureurs ont soudainement abandonné les charges tout en révélant ce qu’ils appelaient des «problèmes liés à la divulgation» qui, selon eux, auraient modifié la stratégie de défense de Sadr.

À l’époque, le juge Nathan a excorié les procureurs pour le renversement brutal et ce qu’elle a appelé des «schémas» de mauvaise gestion des preuves qui s’étendaient peut-être au-delà de cette seule affaire. Dans un geste inhabituel, elle a ordonné aux procureurs de se montrer francs et d’expliquer leurs actes, par écrit et sous serment.

L’histoire continue

L’AP en octobre dernier est intervenue dans l’affaire pour demander au juge de rendre publiques les déclarations déposées sous scellés par six procureurs, dont Emil Bove et Shawn Crowley, qui dirigeait l’unité au moment du procès Sadr. À la suite de l’ordonnance du juge Nathan, les procureurs ont jusqu’au 24 février pour proposer des expurgations ou se conformer. Crowley a depuis emménagé dans la pratique privée tandis que Bove reste codirecteur de l’unité.

Les révélations embarrassantes de l’affaire ont conduit le procureur américain de Manhattan à renforcer la formation des procureurs et des enquêteurs. En vertu de ce que l’on appelle les règles Brady, les procureurs sont tenus de remettre aux accusés des preuves qui peuvent les aider à prouver leur innocence.

La réprimande inhabituelle du juge a également eu des répercussions dans plusieurs autres affaires de sanctions à New York, dont une impliquant des divulgations tardives de preuves prises à partir de l’ordinateur d’un pilote vénézuélien qui avait travaillé pendant des années en tant qu’informateur du gouvernement mais qui avait par la suite menti à ses gestionnaires.

Christine Chung, une avocate représentant un accusé doigté par l’informateur vénézuélien, a déclaré que les procureurs avaient esquivé une balle en ne faisant pas face à une sanction plus sévère de la part du juge.

« C’est un froid réconfort qu’il n’y ait pas eu de faute intentionnelle lorsque le parquet qui se considère comme le meilleur du pays ne parvient pas à fournir des preuves à décharge en raison d’un échec » grave « et » systémique « », a déclaré Chung, qui travaillait auparavant dans le même bureau des procureurs fédéraux.

«Les déclarations sous serment des différents procureurs, une fois descellées comme le tribunal l’a ordonné, rendront vraisemblablement encore plus claires à quel point ces défaillances du système étaient graves.»

–

Suivez Goodman sur Twitter: @APJoshGoodman