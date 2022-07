Un juge déclare un homme de Joliet coupable de stockage illégal d’armes à feu en lien avec la mort de son fils – Shaw Local

Un juge a déclaré un homme de Joliet coupable d’avoir entreposé illégalement une arme de poing que son fils de 2 ans a saisie et utilisée pour se tirer une balle accidentellement, ce qui a entraîné sa mort tragique l’année dernière.

Vendredi, la juge Chrystel Gavlin a déclaré Vincent Shelby, 39 ans, coupable de l’accusation de stockage illégal d’un pistolet Walther de calibre .40 dans des locaux. L’accusation a été déposée après une enquête de la police de Joliet sur le décès, le 2 juin 2021, du fils de 2 ans de Shelby, Angelo Shelby.

Angelo s’était tué par balle après avoir trouvé une arme à feu chargée dans le salon de la résidence de Vincent Shelby dans le bloc 200 de South Eastern Avenue, a déclaré la police de Joliet.

Photo d’Angelo Shelby. (Photo fournie)

Gavlin a déclaré qu’elle réfléchissait à l’affaire tous les jours depuis le début du procès le 20 juillet. Les deux parties se sont reposées le 21 juillet.

“Cela a pesé lourdement sur mon esprit”, a déclaré Gavlin.

Gavlin a déclaré qu’elle avait examiné le témoignage du procès, les preuves et les arguments des deux parties dans l’affaire. Elle a déclaré que les faits de l’affaire montraient que Vincent Shelby avait laissé une arme à feu chargée non sécurisée sur un meuble de télévision d’environ 3 pieds de haut et qu’il savait – ou aurait dû savoir – que son fils pouvait accéder à l’arme.

Aucune date de condamnation n’a été fixée. Au lieu de cela, l’avocat de Vincent Shelby, Chuck Bretz, a dit à Gavlin qu’il allait déposer une requête après le procès. Une audience sur l’état de cette requête est prévue pour le 26 août.

Après le verdict de vendredi, Bretz a déclaré que sans manquer de respect à Gavlin, il pensait qu’elle avait mal interprété la loi. Il a déclaré qu’il prévoyait de déposer une requête demandant à Gavlin de reconsidérer sa décision.

L’infraction de stockage illégal d’une arme à feu dans des locaux est un délit de classe C passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 jours de prison.

Un véhicule de police de Joliet se trouve en face de la résidence South Eastern Avenue à Joliet où un garçon de 2 ans aurait subi une blessure par balle auto-infligée le mercredi 2 juin 2021. (Félix Sarver)

Au cours du procès, Bretz a déclaré que Vincent Shelby “avait énormément souffert” de la mort de son enfant et que ce qui s’était passé était un accident tragique et non une infraction pénale. Il a déclaré que la manière dont Angelo était décédé avait été classée comme un accident par le bureau du coroner du comté de Will.

« C’est ce que c’était. Le coroner a bien compris », a déclaré Bretz.

Le procureur adjoint du comté de Will, Timothy Cho, a déclaré que la mort d’Angelo “aurait pu être évitée à 100%” sans les actions imprudentes de son père.

Cho a déclaré que Vincent Shelby avait placé le pistolet sur un meuble de télévision d’environ 3 pieds de hauteur au lieu d’une boîte verrouillée.

“Il a placé cette arme sur un support qu’il savait qu’Angelo pouvait atteindre”, a déclaré Cho.