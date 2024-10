Un juge déclare que le référendum de comté sur les circonscriptions uninominales est « illégal » en raison du langage du scrutin

(Note de l’éditeur : il s’agit d’une actualité de dernière minute qui sera mise à jour.)

Un juge a statué mardi que le libellé du vote sur un prochain référendum sur les circonscriptions électorales uninominales était « illégal » et en violation de la loi de l’État.

Dans sa décision, le juge Olin Shinholser, juge principal du 10e circuit de Floride, qui supervise les comtés de Hardee, Highlands et Polk, a écrit que l’initiative de vote de 2024 doit utiliser le même langage de vote que la mesure adoptée en 2022 qui a créé des circonscriptions uninominales.

« Parce que le libellé du référendum actuellement proposé n’est pas conforme à la loi de Floride, tout vote qui en résultera sera une nullité juridique et ne constituera pas une base pour changer la méthode de vote, si le résultat est un vote pour un vote général », a écrit Shinholser.

Le référendum sur le prochain scrutin de novembre se lit comme suit :

« Les cinq membres du conseil des commissaires du comté d’Alachua, en Floride, seront-ils élus par tous les électeurs du comté dans son ensemble ?

Cependant, selon la décision, conformément à la loi de l’État, le référendum doit se lire de la même manière que l’initiative de 2022 :

« Les cinq membres du conseil des commissaires du comté d’Alachua, en Floride, seront-ils élus dans des circonscriptions uninominales par des électeurs résidant dans chacune de ces circonscriptions uniquement ?

Les circonscriptions uninominales sont une question controversée dans le comté depuis le dernier cycle électoral, lorsque de nombreux groupes républicains ont été accusés par de nombreuses personnes d’utiliser des citations et des courriers trompeurs pour semer la confusion chez les électeurs sur le sujet. Les partisans des circonscriptions uninominales ont dépensé des centaines de milliers de dollars en publicité, tandis que la loi interdisait aux responsables du comté de produire tout contenu traitant du référendum.

Alors que Shinholser a noté dans sa décision qu’il est « clair que certains ou tous les commissaires n’étaient pas satisfaits des résultats du référendum de 2022 », il a écrit qu’il n’appartenait pas au tribunal de trancher sur des questions politiques.

« La question de savoir si les commissaires ont agi de bonne foi en soumettant à nouveau la question aux électeurs dans un laps de temps aussi court est une question politique et non juridique sur laquelle le tribunal peut agir », a écrit Shinholser.

L’avocat Jeff Childers, qui a demandé l’injonction au nom du sénateur Keith Perry, R-Gainesville, et de trois autres résidents, a claironné la décision du juge.

« Le tribunal a reconnu ce que nous disons depuis le début : cette mesure de vote est un excès flagrant et une tentative de saper la volonté des électeurs », a déclaré Childers dans un communiqué de presse. « Les habitants du comté d’Alachua ont pris la parole en 2022, et la tentative du Conseil de ramener cette question sur le bulletin de vote est à la fois illégale et imprudente. »

Perry a fait écho aux pensées de Childers.

« Il s’agissait de défendre l’État de droit et de protéger la voix du peuple. La décision du tribunal aujourd’hui confirme que les électeurs du comté d’Alachua ne devraient pas être contraints de relancer une question qui a été réglée en 2022 », a déclaré Perry dans un communiqué de presse.

Shinholser, dans sa décision, a cependant écrit que le conseil d’administration pourrait présenter la question aux électeurs à l’avenir une fois que le langage du scrutin aura été corrigé.

Les élections générales du 5 novembre seront les premières dans l’histoire du comté où les commissaires de comté sont élus par des circonscriptions uninominales, ce qui signifie que seuls les électeurs qui résident dans une circonscription particulière voteront pour leur commissaire.

Seuls deux sièges de commission de comté sont à gagner cette année, tous deux dans le sud-ouest du comté. La sortante démocrate Anna Prizzia affrontera la challenger républicaine Jenn Garrett pour le siège du district 3, tandis que la sortante démocrate Mary Alford affrontera la challenger républicaine Lizabeth Ann Doebler pour le siège du district 1. Le commissaire du district 5, Charles « Chuck » Chestnut, se présente sans opposition.

Cet article a été initialement publié sur The Gainesville Sun : Un juge se prononce sur le référendum du comté d’Alachua sur les circonscriptions uninominales