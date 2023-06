Un juge déclare que le héros de guerre australien est un criminel de guerre

Le soldat vivant le plus décoré de Canberra perd le « cas de diffamation du siècle » pour le meurtre présumé de civils afghans

Hier, le juge Anthony Besanko a rendu sa décision dans l’affaire de diffamation du héros de guerre en Afghanistan Ben Roberts-Smith devant la Cour fédérale de Sydney.

Le juge Besanko a publié un résumé du jugement, acceptant de retarder la publication de ses motifs complets jusqu’à la semaine prochaine, afin qu’il puisse être vérifié par le gouvernement fédéral pour s’assurer qu’il ne contient aucun matériel sensible de sécurité nationale.

Le juge Besanko a rejeté l’affaire Roberts-Smith contre les médias australiens – au motif que les allégations diffamatoires les plus graves faites par la presse, à savoir que le soldat était un criminel de guerre et un meurtrier, étaient essentiellement vraies.

Le procès – surnommé «l’affaire de diffamation du siècle » – a duré plus de 100 jours et les frais de justice dépasseraient 15 millions de dollars pour chaque partie. Roberts-Smith devra désormais payer les frais des deux parties. Ce fut un résultat absolument désastreux pour le héros de guerre – ou, peut-être plus exactement, l’ancien héros de guerre.

Roberts-Smith, un soldat SAS qui a remporté la Croix de Victoria en combattant en Afghanistan, a poursuivi The Sydney Morning Herald, The Age et The Canberra Times, et trois journalistes, pour des articles publiés en 2018 alléguant qu’il était un criminel de guerre et complice du meurtre. de six civils afghans innocents.

Les journaux et les journalistes ont soulevé une défense de la vérité, et Roberts-Smith et les témoins cités par les accusés, dont trois villageois afghans et certains des compagnons d’armes de Roberts-Smith, ont donné des preuves contradictoires sur ce qui s’est passé lors de diverses missions de combat impliquant Roberts-Smith en Afghanistan. . Le juge de première instance n’a pas cru Roberts-Smith et a accepté le témoignage des témoins appelés par les journaux, ce qui rendra très difficile l’issue de tout appel pouvant être interjeté par Roberts-Smith.

La perte complète de Roberts-Smith dans son action en diffamation aura des conséquences désastreuses pour lui personnellement, les Forces de défense australiennes (ADF) et les hauts gradés militaires.

Un juge, bien qu’en procédure civile, a maintenant effectivement statué que Roberts-Smith est un criminel de guerre. Les affaires civiles exigent un niveau de preuve moins élevé que les affaires pénales, mais dans ces circonstances, il semble inévitable qu’il fasse face à des accusations criminelles concernant sa conduite en Afghanistan et conformément à la procédure d’enquête prolongée sur les crimes de guerre en Afghanistan établie par l’ancien Morrison gouvernement il y a quelques années. Roberts-Smith sera sans aucun doute dépouillé de sa Croix de Victoria et d’autres médailles.

L’image de marque de Roberts-Smith par Besanko en tant que criminel de guerre et meurtrier rend pratiquement impossible maintenant de soutenir de manière crédible que les soldats australiens n’ont pas commis de crimes de guerre en Afghanistan. Après tout, si le héros de guerre le plus décoré d’Australie en Afghanistan assassinait des civils innocents en toute impunité, il semble certain que d’autres soldats du SAS se livraient à un comportement similaire.

Le résultat de l’affaire Roberts-Smith en diffamation ne peut qu’exacerber les graves dommages causés à la réputation de l’ADF depuis que les allégations de crimes de guerre en Afghanistan sont apparues publiquement pour la première fois il y a près de cinq ans.

Quant aux hauts gradés militaires, le résultat de l’affaire de diffamation Roberts-Smith confirme que soit ils savaient ce qui se passait en Afghanistan et ont permis que cela se produise, auquel cas ils étaient complices de crimes de guerre. Alternativement, ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait, auquel cas leur négligence a facilité de tels crimes de guerre. Après tout, ces soldats SAS qui ont dit aux journalistes qui ont écrit les articles ce qui se passait réellement en Afghanistan, l’ont fait uniquement parce qu’ils savaient que les hauts gradés militaires ne feraient rien pour freiner une telle conduite.

Le résultat du procès confirme également que les dirigeants des ADF ont mal géré l’ensemble de la question des crimes de guerre en Afghanistan dès le début. Pas étonnant que les soldats australiens ordinaires aient perdu tout respect pour leurs chefs.

Par coïncidence, cette semaine, le chef de l’ADF, le général Angus Campbell – qui était le commandant des forces australiennes en Afghanistan en 2011 – a comparu devant un comité sénatorial des estimations au parlement fédéral. Campbell a eu du mal à se faire griller par quelques sénateurs indépendants.

Plus tôt cette semaine, Campbell a admis qu’en mars 2021, l’attaché de défense des États-Unis à Canberra lui avait écrit, l’informant que les allégations de crimes de guerre décrites dans le rapport Brereton 2020 pourraient empêcher l’armée américaine de coopérer avec les forces SAS australiennes à l’avenir. . La gravité de cette situation a semblé perdue pour Campbell et il a juste ignoré la lettre et l’avertissement – tout comme l’ironie des auteurs du massacre de My Lai et des atrocités d’Abu Ghraib lui faisant la leçon sur l’éthique de la guerre moderne.

Campbell a également témoigné qu’il avait maintenant l’intention de dépouiller quelques commandants militaires australiens en Afghanistan de leurs médailles de guerre, tout en conservant les médailles qu’il a personnellement reçues pour son propre service distingué pendant la guerre en Afghanistan. Cela n’a pas impressionné la sénatrice indépendante Jacqui Lambie, qui a exigé que Campbell « Montrer l’exemple et rendre ses médailles. Campbell a refusé de le faire.

Plus tôt dans la semaine, l’ADF a annoncé que la consommation d’alcool par les soldats australiens serait interdite dans « opérations guerrières ». L’interdiction doit être appliquée via des tests d’haleine aléatoires, les soldats qui refusent d’être testés étant renvoyés chez eux. Il s’agit d’une initiative politique typiquement malavisée de Campbell. Les crimes de guerre commis en Afghanistan n’ont pas été commis parce que les soldats australiens ont bu quelques bières.

Le fait est que l’armée australienne est dans un état de crise en raison de la gestion inepte de toute la question des crimes de guerre en Afghanistan. Une fois que les allégations ont fait surface, au lieu de les traiter rapidement et de renvoyer les contrevenants en cour martiale, les hauts gradés militaires ont mis en place une enquête prolongée, en commençant par l’enquête Brereton, qui ne s’est concentrée que sur l’inconduite présumée des soldats ordinaires.

Ce processus fondamentalement défectueux se poursuit depuis plus de cinq ans et implique désormais des poursuites pénales contre des criminels de guerre présumés devant les tribunaux. Un soldat SAS, Oliver Schulz, a déjà été inculpé et d’autres, dont Roberts-Smith, le seront sans aucun doute. Ces affaires criminelles, qui continueront de faire l’objet d’une publicité défavorable, prendront des années à se conclure.

Cette démonstration sans fin d’autoflagellation publique, ainsi que le retrait aléatoire des médailles de service à des soldats ordinaires contre lesquels aucune allégation de crime de guerre n’avait été faite, et l’incapacité flagrante et continue de fournir des services de soutien appropriés aux soldats qui ont servi en Afghanistan, ont réduit le moral au sein de l’ADF à un niveau historiquement bas. L’affaire de diffamation Roberts-Smith entraînera une chute encore plus importante.

Campbell et ses collègues de haut rang devraient être limogés pour avoir présidé à cette situation épouvantable, et une enquête devrait être ouverte sur ce que les hauts gradés militaires savaient précisément des crimes de guerre commis en Afghanistan à l’époque. Des réponses doivent être fournies pour expliquer pourquoi ils n’ont rien fait pour mettre fin à une telle conduite, pourquoi les ADF ont été envoyés combattre en Afghanistan en premier lieu, et quels avantages retirent généralement les militaires à suivre aveuglément les États-Unis dans des guerres totalement erronées. agression qui ne peut être gagnée.

Cela n’arrivera pas, bien sûr, car, comme l’a montré le récent accord AUKUS, le gouvernement travailliste du Premier ministre Anthony Albanese a adopté sans réserve la même vision du monde de la guerre froide à laquelle adhèrent avec ferveur les hauts gradés militaires.

Albanese laissera très probablement Campbell et ses amis dans leurs confortables sinécures actuelles – où ils démoraliseront et affaibliront davantage l’ADF, tout en affirmant que l’Australie devrait être prête à entrer en guerre avec la Chine au sujet de Taïwan à la chute de l’Oncle Sam. haut-de-forme.

Les actions en diffamation sont des choses étranges et imprévisibles, mais elles fournissent parfois des informations instructives sur les opérations dysfonctionnelles d’organisations puissantes qui ont besoin d’une réforme de fond en comble. Ben Roberts-Smith a, par inadvertance, rendu service à l’Australie en engageant des poursuites en diffamation contre les journaux et les journalistes qui ont osé dire la vérité sur ce qui se passait réellement en Afghanistan.