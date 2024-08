Un juge déclare que 4 candidats indépendants et tiers devraient être exclus des élections présidentielles en Géorgie

ATLANTA — Un juge a décidé lundi que quatre candidats indépendants et tiers ne sont pas éligibles pour se présenter aux élections présidentielles de Géorgie, bien que la décision finale revienne au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger.

Les décisions du juge administratif Michael Malihi bloqueraient la qualification des indépendants Robert F. Kennedy Jr. et Cornel Ouestainsi que le Parti vert Jill Stein et Claudia De la Cruz du Parti pour le socialisme et la libération.

Kennedy avait déclaré vendredi qu’il chercherait à retirer son nom en Géorgie et dans d’autres États très disputés, car il soutenait le républicain Donald Trump.

Les démocrates ont contesté légalement la qualification de ces quatre candidats au scrutin, cherchant à bloquer les candidats qui pourraient siphonner les voix du candidat démocrate et du vice-président. Kamala Harris après que Joe Biden a remporté la Géorgie par moins de 12 000 voix en 2020.

Raffensperger doit prendre une décision avant que la Géorgie n’envoie les bulletins de vote militaires et étrangers à partir du 17 septembre. Le porte-parole Mike Hassinger a déclaré que le bureau de Raffensperger examine les décisions et décidera de chacune d’elles dès que possible.

Si ces décisions sont confirmées par Raffensperger, les électeurs géorgiens choisiront uniquement entre Harris, Trump et le libertaire Chase Oliver dans la course à la présidence.

La Géorgie est l’un des nombreux États dans lesquels les démocrates et les groupes alliés ont contesté les candidatures de candidats indépendants et de tiers partis. Les républicains de Géorgie sont intervenus pour tenter de maintenir tous les candidats sur le bulletin de vote.

Dans les affaires Kennedy, West et De la Cruz, Malihi a accepté les arguments avancés par le Parti démocrate de l’État selon lesquels les pétitions pour les candidats indépendants doivent être déposées au nom des 16 grands électeurs présidentiels, et non des candidats eux-mêmes, citant un changement apporté à la loi géorgienne en 2017.

« En Géorgie, les candidats indépendants ne sont pas éligibles aux élections présidentielles et vice-présidentielles des États-Unis », a écrit Malihi. « Les candidats indépendants sont éligibles aux élections présidentielles pour que leur candidat à la présidence ou à la vice-présidence soit inscrit sur le bulletin de vote. »

Les avocats de Kennedy, West et De la Cruz ont tous fait valoir que cette interprétation de la loi était erronée, en partie parce que le bureau de Raffensperger avait accepté la pétition sans protester. Les comtés ont par la suite conclu que Kennedy, West et De la Cruz avaient chacun recueilli les 7 500 signatures requises pour être éligibles. Les campagnes affirment qu’il serait excessivement contraignant de recueillir 7 500 signatures sur 16 pétitions différentes, pour un total de 120 000 signatures.

Malihi a également statué dans un autre recours soutenu par Clear Choice Action, un comité d’action politique aligné sur les Démocrates, que Kennedy devait être disqualifié parce que l’adresse de New York qu’il avait utilisée sur les pétitions d’accès au scrutin en Géorgie était une « imposture ». La décision de Géorgie est basée sur une décision d’un tribunal de New York plus tôt ce mois-ci, il a découvert que Kennedy ne vivait pas à l’adresse qu’il avait indiquée dans la banlieue de New York.

« Les faits présentés au tribunal concernant le domicile du défendeur indiquent de manière accablante que l’adresse de Katonah n’est pas, et n’a jamais été, la résidence véritable du défendeur. »

Le Parti vert espère utiliser une nouvelle loi géorgienne L’attribution d’une place aux candidats d’un parti qualifié dans au moins 20 autres États pour faire connaître le nom de Jill Stein aux électeurs géorgiens. Mais Malihi a jugé qu’il était impossible pour le parti de prouver qu’il était qualifié dans au moins 20 autres États avant la date limite de l’État de Géorgie pour imprimer les bulletins de vote, affirmant que le parti n’était pas qualifié.

Les partisans des autres candidats ont accusé les démocrates de saper le choix des électeurs avec des arguments techniques.