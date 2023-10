Un juge fédéral a annulé jeudi l’interdiction californienne des armes d’assaut, vieille de trois décennies, estimant qu’elle n’a pas d’équivalent dans l’histoire américaine et qu’elle est donc inconstitutionnelle.

Le juge de district américain Roger Benitez, de San Diego, a constaté que les fusils semi-automatiques modernes tels que l’AR-15 sont des articles ménagers courants utilisés pour l’autodéfense par des millions de citoyens respectueux de la loi aux États-Unis, et que ces citoyens pourraient ne pas avoir leur deuxième arme. Les droits d’amendement sont restreints par l’État simplement parce que d’autres peuvent abuser des mêmes armes lors de fusillades de masse et d’autres violences meurtrières.

« Les armes et les munitions entre les mains des criminels, des tyrans et des terroristes sont dangereuses ; des armes entre les mains de citoyens responsables et respectueux des lois sont nécessaires », a écrit Benitez. « Pour donner pleinement vie au droit fondamental de légitime défense, tout citoyen responsable et respectueux des lois a le droit, protégé par la Constitution, de détenir et de porter des armes à feu possédées en commun et conservées à des fins licites. »

La décision était attendue de la part de Benitez, qui avait précédemment annulé la loi dans une décision de 2021 dans laquelle il comparait l’AR-15 à des couteaux ordinaires – une analogie qu’il a reprise jeudi.

« Comme le couteau Bowie qui était couramment porté par les citoyens et les soldats dans les années 1800 », commence la dernière décision de Benitez, « les « armes d’assaut » sont dangereuses, mais utiles. »

La décision de Benitez annulerait plusieurs lois étatiques liées à ces armes, mais ne prend pas effet immédiatement. Dans le cadre de sa décision, Benitez a donné à l’État 10 jours pour demander un sursis à la décision dans le cadre d’un appel devant la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis.

Atty de Californie. Le bureau du général Rob Bonta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

John Dillon, l’avocat des plaignants qui ont intenté une action en justice pour faire annuler la loi, a déclaré qu’ils étaient « très satisfaits » de la décision et prêts à continuer à se battre pour la préserver si l’État faisait appel.

« Il semble que le tribunal ait appliqué les normes correctement et correctement. Cela ne fait aucun doute», a-t-il déclaré. « Nous sommes heureux que les droits de nos plaignants soient respectés. »

Cette décision est la deuxième décision récente de Benitez contre les restrictions californiennes sur les armes à feu. Le mois dernier, il a annulé l’interdiction imposée par l’État sur les chargeurs de munitions de grande capacité pour des motifs similaires.

La décision de Benitez n’est également que le dernier coup porté aux restrictions sur les armes à feu à l’échelle nationale depuis la décision monumentale de la Cour suprême en faveur des droits des armes à feu l’année dernière dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Association Inc. contre Bruen.

Dans cette affaire, le plus haut tribunal du pays a rejeté un pilier de longue date de la loi du 2e amendement, selon lequel les gouvernements peuvent appliquer certaines restrictions sur les armes à feu s’ils ont un intérêt gouvernemental impérieux à le faire. Au lieu de cela, la Haute Cour a déclaré que la plupart des restrictions sur les armes à feu ne peuvent être légitimes que si elles sont profondément enracinées dans l’histoire américaine ou si elles sont analogues à une règle historique.

La Cour d’appel du 9e circuit avait renvoyé l’affaire jugée jeudi à Benitez, spécifiquement pour qu’elle se prononce à la lumière de la décision Bruen.