Un juge décidera du sort d’un ancien policier de Joliet dans une affaire d’accident mortel avec facultés affaiblies – Shaw Local

Un juge prévoit de décider la semaine prochaine si un ancien policier de Joliet était en état d’ébriété et n’a pas réagi lors d’un accident macabre en 2020 qui a entraîné la mort de son passager, qui était un policier de Berwyn.

Les deux parties dans l’affaire contre l’ancien officier de police de Joliet Erin Zilka, 39 ans, ont présenté leur dernier dossier vendredi au juge Dave Carlson, qui doit maintenant décider si Zilka est coupable de conduite aggravée sous l’influence dans un accident qui a tué l’officier de police de Berwyn Charles Schauer, 33.

Carlson évaluera si Zilka était affaiblie au moment de l’accident et si elle n’a pas réagi à temps pour éviter l’accident du 19 janvier 2020 sur l’Interstate 55 en direction sud, juste avant la sortie de la Route 30 à Plainfield.

Carlson pourrait arriver à sa décision le 7 juillet.

Le Dodge Durango de Zilka a été le deuxième véhicule à heurter le camion fourgon de Felix Ocampo vers 6 h 10 le 19 janvier 2020.

Le véhicule d’Ocampo s’est retrouvé sans électricité et chevauchait la quatrième voie et la voie d’accotement sur la I-55. C’était le résultat du premier accident causé par la camionnette de Rodrigo Marin vers 6 h 02

Sur la question de l’affaiblissement des facultés, le procureur spécial Bill Elward a déclaré qu’il était évident que Zilka était en état d’ébriété en raison de preuves vidéo montrant Zilka arrivant à Tipsy’s Tap à Berwyn à 00h30 et y buvant jusqu’à 5h40 le 19 janvier 2020, avant quittant le bar avec une canette ouverte de White Claw à la main.

La police a récupéré la canette White Claw dans le véhicule de Zilka, et elle contenait son ADN, a déclaré Elward.

Zilka et Schauer étaient au Tipsy’s Tap pour une fête avec d’autres policiers. Le bar n’était autorisé à rester ouvert que jusqu’à 3 heures du matin ce jour-là, mais l’ancien copropriétaire du bar, Ottorino Dinardi, a reconnu au procès qu’il y avait des policiers qui étaient toujours là en train de boire plus tard.

Elward soutient que Zilka a consommé au moins cinq griffes blanches au bar.

Une photo de drone est montrée de l’épave du véhicule, au centre, conduit par l’accusée, Erin Zilka, et le camion fourgon qu’elle a heurté, qui a été montré lors du procès au palais de justice du comté de Will le mercredi 28 juin 2023 à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Elward a fait valoir que les preuves indiquant la déficience de Zilka étaient ses tentatives de dissimuler qu’elle avait consommé de l’alcool avant l’accident qui a tué Schauer.

Elward a déclaré que le soldat de la police de l’État de l’Illinois, Michael Trainor, avait vu son chewing-gum sur les lieux, et il a déclaré que le chewing-gum pouvait être utilisé pour couvrir l’odeur de l’alcool. Elward a déclaré que Zilka avait demandé une « faveur » au soldat d’État Kevin Wehling en disant qu’elle voulait lui parler « d’officier à officier » et « je vous en supplie maintenant ».

Elward a déclaré que Zilka avait refusé tous les tests de sobriété, chimiques et sanguins sur le terrain, ce qui a conduit la police à demander un mandat de perquisition pour une prise de sang. Ce test a apparemment révélé que la concentration d’alcool dans le sang de Zilka était de 0,07%, juste en dessous de la limite légale, environ deux heures après l’accident, ce qui suggère qu’elle était au-dessus de la limite avant l’accident.

Elle sait quelque chose. Elle sait qu’elle a des problèmes. — Procureur spécial Bill Elward

L’ambulancier paramédical Christian Abarca, qui n’a pas senti d’alcool sur Zilka, a témoigné qu’elle lui avait dit qu’elle buvait quelques heures avant l’accident et qu’elle conduisait à 50 mph, ce qui, selon Elward, était inexact sur la base de la vidéo Tipsy’s Tap et des données d’elle. véhicule montrant qu’elle roulait jusqu’à 68 mph avant l’accident.

« Elle sait quelque chose. Elle sait qu’elle a des problèmes », a déclaré Elward.

Dans les interactions de Zilka avec Wehling, Elward a fait valoir qu’elle n’était pas concentrée sur la mort de Schauer mais plutôt sur elle-même et si elle serait citée pour conduite sous l’influence quand elle lui a dit: «Vous savez que je fais face à cela tous les jours, mais c’est différent quand la situation se passe comme ça.

L’avocat de Zilka, Jeff Tomczak, a déclaré que des preuves directes de la déficience de son client manquaient complètement dans l’affaire. Il a dit qu’il y avait cinq témoins – tous des premiers intervenants – qui ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu de signes indiquant que Zilka était en état d’ébriété. Il a dit que la plupart d’entre eux n’ont jamais senti l’odeur de l’alcool sur elle.

« Cela a miraculeusement commencé à l’hôpital, avec Trainor », a déclaré Tomczak.

Trainor avait témoigné qu’il avait senti l’odeur d’alcool sur Zilka à 5 pieds de distance.

Tomczak a déclaré que l’odeur de l’alcool à elle seule n’est pas la cause probable de l’intoxication de Zilka. Il a dit qu’Elward n’avait pas non plus donné de témoins de Tipsy’s Tap pour témoigner qu’elle était en état d’ébriété au bar. Il a dit que bien qu’il y ait eu une « consommation » au bar, cela ne signifie pas qu’elle était en état d’ébriété.

Tomczak n’était pas non plus d’accord sur le fait que Zilka demandait à Wehling de lui donner une pause après l’accident.

Elward a noté plus tard que Wehling n’arrêtait pas de se référer à Zilka par son prénom, ce qu’il a qualifié d' »inhabituel » mais n’a pas donné plus de détails.

Sur la question de l’accident, Elward a déclaré qu’un « camion en panne est prévisible ».

Elward a déclaré que contrairement à Zilka disant à Wehling qu’il n’y avait pas de lumière à voir sur la route, Ocampo portait une veste épaisse fluorescente et utilisait une lampe de poche et une lampe de poche pour smartphone pour alerter les autres automobilistes. Il a dit que les phares d’un véhicule auraient illuminé la veste d’Ocampo.

Le procureur spécial William Elward montre une vidéo sur téléphone portable de Felix Ocampo portant une veste réfléchissante sur les lieux de l’accident impliquant Erin Zilka lors de son procès au palais de justice du comté de Will le 27 juin 2023 à Joliet. (Gary Middendorf)

Ocampo a déclaré qu’il n’avait pas installé de triangles d’urgence sur la route après l’accident, car il estimait que ce n’était pas sûr de le faire. Elward a déclaré qu’Ocampo aurait été légalement tenu de le faire 10 minutes après l’accident impliquant Marin. L’accident de Zilka s’est produit huit minutes après cet accident, a-t-il déclaré.

Ocampo a déclaré avoir vu environ 20 autres conducteurs éviter son camion fourgon avant qu’il ne soit heurté par le véhicule de Zilka.

« Vous voulez savoir pourquoi elle est en état d’ébriété ? Parce qu’elle ne pouvait pas faire ce que 20 autres pilotes ont fait », a déclaré Elward.

Elward a déclaré que Zilka avait admis à Wehling qu’elle connaissait bien la route.

Il savait à quel point c’était dangereux et imprévisible, juge. — Jeff Tomczak, l’avocat d’Erin Zilka

Tomczak a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de la voie dans laquelle se trouvaient ces quelque 20 autres conducteurs et s’ils se trouvaient dans la même que Zilka. Il a fait valoir que l’accident était inévitable en raison des conditions sombres et des propres actions d’Ocampo pour alerter les autres de son camion fourgon en panne.

« Il savait à quel point c’était dangereux et imprévisible, juge », a déclaré Tomczak.

Tomczak a soutenu que la responsabilité de la mort de Schauer incombe à Marin, qui commettait sa quatrième violation DUI lorsqu’il s’est écrasé dans le véhicule d’Ocampo. Marin a abandonné sa camionnette sur la route et a pris la fuite.

Contrairement au cas de Zilka, la violation de conduite avec facultés affaiblies de Marin n’a pas été considérée par le bureau du procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, comme la «cause immédiate» de la mort de Schauer.

Tomczak a insisté sur le fait que le temps de réaction de Zilka était celui d’une personne « normale et sobre », d’après les conclusions d’un expert en reconstruction de la circulation de la police de l’État de l’Illinois. –

Elward a mentionné à Carlson dans sa plaidoirie finale vendredi le père de Schauer, Charles Henry Schauer, qui a témoigné qu’il travaillait lui-même dans les forces de l’ordre.

« La raison pour laquelle son fils est mort est à cause de la conduite de cet accusé », a déclaré Elward, faisant référence à Zilka.