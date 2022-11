Un juge décidera du sort de l’homme accusé d’une attaque au visage mordant

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Un procès pour un ancien étudiant qui a tué au hasard un couple de Floride dans leur garage il y a six ans, puis mâché le visage d’une victime devait commencer lundi.

Le juge de circuit Sherwood Bauer décidera si Austin Harrouff, 25 ans, ira en prison pour le reste de sa vie ou dans un hôpital psychiatrique. Harrouff a renoncé à un procès devant jury après avoir plaidé non coupable pour cause d’aliénation mentale à deux chefs de meurtre au premier degré et à d’autres chefs d’accusation pour le meurtre en 2016 de John Stevens, 59 ans, et de sa femme, Michelle Mishcon Stevens, 53 ans. Il a également gravement blessé un voisin. qui a essayé de les aider.

Le procès de l’ancien étudiant de la Florida State University a été retardé par la pandémie, les querelles juridiques et le rétablissement de Harrouff des blessures graves subies en buvant un produit chimique lors de l’attaque. Il se tient à Stuart, au nord de West Palm Beach, et devrait durer environ trois semaines.

Les accusés sont présumés sains d’esprit en vertu de la loi de la Floride, ce qui signifie que Harrouff doit montrer qu’il avait une grave dépression mentale qui l’empêchait de comprendre les actions ou qu’ils avaient même tort par des preuves “claires et convaincantes”.

Il a affirmé qu’il fuyait un démon lorsque l’attaque s’est produite.

Si le juge convient qu’il était fou, Harrouff sera interné dans un hôpital psychiatrique sécurisé jusqu’à ce que les médecins et un juge conviennent qu’il n’est plus dangereux. Craig Trocino, professeur de droit à l’Université de Miami, a déclaré qu’il s’agirait effectivement d’une peine d’emprisonnement à perpétuité car “il est hautement improbable” qu’ils risquent de libérer un tueur aussi notoire que Harrouff.

S’il est reconnu coupable, Harrouff sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle; procureurs ont renoncé à la peine de mort.

Les parents de Harrouff, qui sont divorcés, et d’autres ont dit qu’il avait agi étrangement pendant des semaines. Ses parents avaient fixé un rendez-vous pour qu’il soit évalué, mais l’attaque s’est produite en premier.

The Associated Press