Un juge décide que l’ex-procureur général du Mexique sera jugé

Mais des enquêtes indépendantes et l’actuel bureau du procureur général ont écarté cette version. Ils affirment que différents niveaux d’autorité ont été impliqués, y compris les forces de sécurité, et que les preuves et les scènes de crime ont été modifiées. Il y a également eu des cas de torture, d’arrestations abusives et de mauvaise gestion des preuves qui ont depuis permis à la plupart des membres de gangs directement impliqués de se libérer.