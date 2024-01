Un juge de Washington nie toute tentative visant à retirer Trump du scrutin

OLYMPIA — Donald Trump restera sur le scrutin primaire présidentiel de Washington après qu’un juge a statué jeudi qu’il n’y avait pas eu d’erreur claire lorsque le secrétaire d’État l’avait placé sur la liste officielle des candidats.

La juge Mary Sue Wilson de la Cour supérieure du comté de Thurston, en rejetant les efforts déployés par huit résidents du comté de Kitsap pour retirer le nom de Trump, a déclaré que le processus mis en place par Washington pour retirer un candidat du scrutin n’envisageait pas un procès, une enquête ou un débat intensif sur la question. Wilson a souligné que la loi de l’État stipule qu’une contestation du scrutin doit être déposée dans les deux jours suivant la finalisation de la liste des candidats et l’oblige à prendre une décision dans les cinq jours suivant le dépôt de la contestation.

“Le tribunal détermine que le secrétaire d’État a agi conformément à ses fonctions”, a déclaré Wilson depuis le banc. « Une ordonnance ordonnant au secrétaire d’État de prendre des mesures différentes, une ordonnance de ce tribunal, n’est tout simplement pas appuyée par les statuts ni par l’affidavit des électeurs. »

Wilson a refusé d’examiner une question sur la place de Trump sur le bulletin de vote des élections générales, la qualifiant de prématurée, mais a noté la possibilité que des gens, « quand c’est juste », contestent potentiellement la place de Trump là-bas également.

Les habitants du comté de Kitsap avaient fait pression pour que Trump soit retiré du scrutin, arguant que ses efforts pour renverser les élections de 2020 et son rôle dans l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain constituent une insurrection et le rendent inéligible. Un juge du comté de Kitsap a déclaré plus tôt cette semaine que l’affaire devrait être entendue dans le comté de Thurston, siège de la capitale de l’État.

Le 14e amendement de la Constitution américaine interdit à toute personne ayant servi comme « officier des États-Unis » d’exercer une fonction si elle « s’est engagée dans une insurrection ».

L’éligibilité de Trump aux élections a été contestée, en vertu du 14e amendement, dans au moins 35 États. Dans deux États, le Colorado et le Maine, les autorités ont ordonné que l’ancien président soit exclu du scrutin, bien que ces décisions soient suspendues, dans l’attente d’appels.

Dans le Colorado, a déclaré Wilson, il s’est écoulé des mois entre le dépôt de la contestation du scrutin et la date limite du scrutin. Et il y a eu un procès complet de cinq jours pour examiner les preuves. Il était temps qu’un tribunal de district se prononce et que la Cour suprême de l’État examine un appel.

Rien de tout cela n’est envisagé par la loi de Washington, a déclaré Wilson, qui lui permet uniquement de corriger des erreurs évidentes.

La question pourrait finalement être tranchée par la Cour suprême des États-Unis, qui entendra un appel dans l’affaire du Colorado le 8 février. Mercredi, un tribunal du Maine a statué que Trump pouvait rester sur le bulletin de vote de cet État jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce. La Cour suprême de l’Oregon a récemment rejeté une contestation du statut de vote de Trump, affirmant qu’elle attendrait la Cour suprême des États-Unis.

Quelle que soit la décision de la Cour suprême des États-Unis, elle sera presque certainement trop tardive pour les primaires présidentielles du 12 mars à Washington. La loi fédérale exige que les bulletins de vote soient envoyés aux militaires servant à l’étranger et aux citoyens vivant à l’étranger 45 jours avant une élection. Cela donnerait aux responsables électoraux à Washington la date limite du 27 janvier pour finaliser, imprimer et envoyer les bulletins de vote.

Le scrutin à Washington a été mené par Frankey Ithaka, un professeur de collège du comté de Kitsap, qui a été incité à l’action après avoir entendu un reportage radiophonique sur la question. Ithaque a ensuite recruté des amis et des connaissances pour se joindre à cet effort.

« Si ce n’est pas nous, alors qui ? Ithaka a déclaré après une brève audience au tribunal mardi dans le comté de Kitsap. « Si nous ne sommes pas une nation qui adhère à la Constitution, alors nous n’avons aucune base sur laquelle nous appuyer. »

Les huit pétitionnaires ont déposé leur plainte et ont comparu pour la première fois devant le tribunal sans avocat, mais ils avaient un avocat pour l’audience de jeudi.

David Vogel, l’avocat d’Ithaka et des autres pétitionnaires, a déclaré lors de l’audience que Wilson devrait se référer à la décision du Colorado.

“Les lois de Washington ne sont pas identiques à celles du Colorado, mais il convient de leur donner leur sens évident”, a déclaré Vogel. « C’est un acte illicite que de mettre une personne qui est constitutionnellement disqualifiée par le 14ème Amendement sur nos bulletins de vote nationaux.

Vogel, après l’audience, a déclaré qu’il ne prévoyait pas de faire appel, mais qu’il espérait déposer une plainte électorale plus substantielle si Trump parvenait aux élections générales. La plainte initiale des pétitionnaires ne contenait qu’un paragraphe, et Wilson a statué qu’elle devait statuer sur la base « du contenu de l’affidavit ».

“Ce que nous devons faire, c’est renforcer l’affidavit pour les élections générales”, a déclaré Vogel.

Joel Ard, un avocat représentant le Parti républicain de l’État de Washington, a fait valoir que la tentative de retirer Trump du scrutin était erronée sur le plan procédural et juridique.

Ni la campagne de Trump ni le Parti républicain de l’État n’ont jamais fait l’objet d’une plainte, a déclaré Ard, arguant que c’était une raison suffisante pour rejeter la contestation.

Ard a également fait valoir que les primaires présidentielles sont régies par une section du code de l’État différente de celle des autres élections et que les candidats ne peuvent pas être révoqués de la même manière. Les partis politiques, et non l’État, sont responsables du choix des candidats aux élections primaires, a déclaré Ard.

“Ces problèmes sont apparus à de nombreuses reprises”, a déclaré Ard. “Des gens prétendaient que Barack Obama n’était pas éligible parce qu’il était né au Kenya, ce n’est pas une raison pour retirer ces noms du scrutin primaire.”

Wilson a largement écarté les questions de procédure, affirmant que la loi s’appliquait aux primaires des partis et qu’une application stricte des règles de compétence et de service « pourrait ne pas s’appliquer dans une procédure comme celle-ci ».

Le représentant de l’État Jim Walsh, président du Parti républicain de l’État de Washington, s’est dit satisfait de la décision du juge.

“Donald Trump suscite beaucoup de réactions émotionnelles chez les gens, à la fois pour et contre, mais notre intérêt ici ne porte pas sur Donald Trump”, a déclaré Walsh dans une interview. « Nous défendions le processus démocratique et, en fin de compte, la capacité des électeurs de Washington à décider qui ils veulent comme président. »

Le secrétaire d’État Steve Hobbs, le plus haut responsable des élections de l’État, est resté neutre dans l’affaire de Washington, affirmant qu’il pense que cette affaire devrait être tranchée par la Cour suprême.

“Son seul intérêt est d’obtenir une résolution rapide”, a déclaré Derrick Nunnally, porte-parole du secrétaire d’État, dans une interview.

“Le secrétaire d’État ne prend aucune position sur l’éligibilité de Donald Trump à figurer sur le bulletin de vote”, ont écrit Karl Smith et Tera Heintz, solliciteurs généraux adjoints de Washington, représentant Hobbs, dans un dossier judiciaire. “Comme Donald Trump figurait parmi les candidats présentés par le président du Parti républicain, il figurera sur le scrutin primaire présidentiel de Washington, à moins qu’une décision de justice n’en décide autrement.”

« Le secrétaire d’État n’a aucun pouvoir discrétionnaire pour déterminer si le président

les candidats apparaissent sur le bulletin de vote », ont écrit Smith et Heintz.

Le bureau de Hobbs a écrit qu’il avait interrogé les comtés et découvert que 10 d’entre eux avaient déjà commencé à imprimer les bulletins de vote. Quatre comtés ont déclaré qu’ils attendaient une décision de justice, 12 ont déclaré qu’ils étaient en « étapes de pré-impression » et les autres n’ont pas répondu.

Son bureau a également demandé une décision du tribunal d’ici jeudi en fin de journée.

La loi de Washington permet à tout électeur de demander qu’une personne soit retirée du bulletin de vote, l’accusant d’un « acte illicite » ou que mettre son nom sur le bulletin de vote serait une erreur. Un juge est tenu de statuer sur la demande dans un délai de cinq jours.

Après les primaires, la loi de Washington permet à tout électeur de contester le droit d’un candidat à figurer sur le bulletin de vote si celui-ci a été reconnu coupable d’un crime. Trump fait actuellement face à 91 chefs d’accusation dans quatre affaires différentes, dans deux États et deux tribunaux fédéraux.

L’article 3 du 14e amendement, qui contient la clause d’insurrection, n’a que rarement été utilisé depuis sa ratification après la guerre civile. Plus récemment, un juge a démis de ses fonctions un commissaire de comté du Nouveau-Mexique – le cofondateur de Cowboys for Trump – pour son rôle dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Avant cela, personne n’avait été démis de ses fonctions ou exclu de ses fonctions en vertu de cet article de la Constitution depuis plus d’un siècle.